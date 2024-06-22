Первый нокаут Шары в UFC! Разобрал огромного бразильца и впечатлил всех

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит первый в истории этой страны турнир UFC. В рамках основного карда свой второй бой под эгидой промоушена проводил непобеждённый россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Его соперником стал Антонио Троколи.

Шара дебютировал в UFC в октябре прошлого года поединком с опытным и крепким бразильцем Бруно Силвой. Бой получился ярким, но при этом к Магомедову возникли вопросы относительно его защиты от борьбы. Перед турниром в Саудовской Аравии у Шары были проблемы с соперниками. Сначала с боя снялся Игорь Потеря, затем проблемы с допингом возникли у заменившего его Жоилтона Луттербаха. За три дня до ивента бой принял бразилец Антонио Троколи.

На первый взгляд бразилец не выглядел серьёзной преградой. В первую очередь из-за ультракороткого уведомления, а во вторую — из-за простоя в три года. К тому же Антонио экстренно сбрасывал семь килограммов за ночь, что тоже могло повлиять. Тем не менее Троколи — рослый парень с длинными рычагами и хорошим грэпплингом, и на бумаге это хорошие вводные, чтобы как минимум доставить проблемы Буллету.

Шара начал с киков, припугнул соперника вертушкой, но тут же пропустил два прямых точно в челюсть. Троколи прижал Магомедова к сетке, не выпускал дагестанца и попутно пробивал жёсткие панчи в голову. Как только дистанция разорвалась, Шара снова подключил ноги, выбрасывал красивые кики и значительно перебивал бразильца в стойке. Троколи искал спасение в клинчах и контролировал российского бойца у сетки, максимально подсушивая поединок.

Второй раунд снова начался с ярких атак Буллета. Шара мощно вкладывался в лоу-кики, а его соперник искал возможность сблизиться и практически не отвечал ударами. Магомедов классно пробивал в корпус, угрожал резкими атаками на сближении и удивлял отличной защитой от тейкдаунов. Троколи за два раунда так и не перевёл россиянина, и Шара уверенно забрал отрезок во всех аспектах.

За первую минуту финального раунда Шара успел пробить и корпус, и по ногам, и в голову. Россиянин начал вчистую разбирать соперника, но тот стоял и принимал урон. Троколи перестал защищаться, выдохся и начал пропускать вообще все удары. Шара этим воспользовался и многоударной серией сложил бразильца!

Первая досрочная победа Шары Буллета в UFC, и теперь дагестанец ещё и ответил многим скептикам по поводу умения защищаться от борьбы.