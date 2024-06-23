Волков без шансов разобрал Павловича. А после боя русские богатыри чуть не сцепились

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл исторический турнир UFC. В соглавном событии вечера сошлись два топовых тяжеловеса из России — Сергей Павлович и Александр Волков.

Вокруг этого поединка было много разговоров после его анонса, было недовольные тем, что двух российских бойцов свели между собой. Более того, несколько лет назад Волков и Павлович даже спарринговали вместе. К очному поединку Павлович подходил после болезненного поражения нокаутом от Тома Аспиналла. До этого Сергей оформил шесть нокаутов в первом раунде, повторив рекорд промоушена, и получил бой за временный титул чемпиона. Правда, на этот раз всё сложилось не в пользу российского нокаутёра.

Волков последнее поражение также потерпел от Аспиналла, но это было больше двух лет назад. С тех пор Александр последовательно разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком, Александром Романовым, Таем Туивасой и поднялся в топ-5 тяжёлого веса. Поединок с Павловичем был для Волкова отличной возможностью подняться в тройку сильнейших и заявить о своих претензиях на титул. Тем не менее фаворитом этого поединка большинство считало Павловича.

Бойцы осторожно начали, нащупывая дистанцию. Павлович попробовал донести оверхенд, Волков отстреливался плотными лоу-киками и мидл-киками. Ближе к середине раунда россияне зашли в опасный размен, оба попали и тут же разорвали дистанцию. Павлович после этого даже попробовал забросить хай-кик, Волков отвечал джебами и быстрыми комбинациями, разбил нос Сергею и в целом выглядел в этом раунде предпочтительнее.

Во втором раунде Волков продолжил пробивать кики по этажам, а Павлович занял центр октагона и искал шанс донести оверхенд. Волков читал угрозы, но иногда допускал размены, и каждый раз это было очень опасно. С дистанции же Драго спокойно разбивал соотечественника и не подпускал его к себе. Попадания Волкова тоже выглядели жёстче. Павлович же не мог подобрать ключей к высокому и неудобному сопернику.

В третьем раунде картина не сильно поменялась. Павловичу не хватало скорости, чтобы перехватить инициативу, а Волков своевременно уходил с опасной дистанции. Тем не менее Сергей несколько раз очень опасно попадал, и это было близко к провалу для Волкова, но Александр перекрывался и уходил, а ещё активно работал джебом. В конце третьего раунда Павлович попытался побороться, но безуспешно, а последние секунды и вовсе забрал за счёт активности.

Волков уверенно забрал бой единогласным решением судей и теперь поднимается в топ-3 рейтинга. После боя Александр попытался поговорить с Павловичем, но тот оттолкнул соотечественника и руки пожимать не стал. Тем не менее противостояние русских богатырей осталось за Волковым.

После боя Драго попросил титульник, и не с кем-нибудь: «Я хочу подраться за пояс, однажды я упустил возможность подраться с тобой за титул, теперь я готов, я буду хорошим соперником для Джона Джонса. Я готов к этому вызову».