ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сергей Павлович — Александр Волков, UFC в Саудовской Аравии, как закончился бой, кто победил, результаты, обзор поединка

Волков без шансов разобрал Павловича. А после боя русские богатыри чуть не сцепились
Яхья Гасанов
Сергей Павлович — Александр Волков
Аудио-версия:
Комментарии
Александр попросил у UFC бой с Джонсом.

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл исторический турнир UFC. В соглавном событии вечера сошлись два топовых тяжеловеса из России — Сергей Павлович и Александр Волков.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков (W)
22 июня 2024, суббота. 23:55 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Сергей Павлович

Вокруг этого поединка было много разговоров после его анонса, было недовольные тем, что двух российских бойцов свели между собой. Более того, несколько лет назад Волков и Павлович даже спарринговали вместе. К очному поединку Павлович подходил после болезненного поражения нокаутом от Тома Аспиналла. До этого Сергей оформил шесть нокаутов в первом раунде, повторив рекорд промоушена, и получил бой за временный титул чемпиона. Правда, на этот раз всё сложилось не в пользу российского нокаутёра.

Волков последнее поражение также потерпел от Аспиналла, но это было больше двух лет назад. С тех пор Александр последовательно разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком, Александром Романовым, Таем Туивасой и поднялся в топ-5 тяжёлого веса. Поединок с Павловичем был для Волкова отличной возможностью подняться в тройку сильнейших и заявить о своих претензиях на титул. Тем не менее фаворитом этого поединка большинство считало Павловича.

Главные события турнира UFC в Саудовской Аравии:
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE
Live
UFC Fight Night: Волков разбил Павловича! А Алискеров проиграл Уиттакеру. LIVE

Бойцы осторожно начали, нащупывая дистанцию. Павлович попробовал донести оверхенд, Волков отстреливался плотными лоу-киками и мидл-киками. Ближе к середине раунда россияне зашли в опасный размен, оба попали и тут же разорвали дистанцию. Павлович после этого даже попробовал забросить хай-кик, Волков отвечал джебами и быстрыми комбинациями, разбил нос Сергею и в целом выглядел в этом раунде предпочтительнее.

Во втором раунде Волков продолжил пробивать кики по этажам, а Павлович занял центр октагона и искал шанс донести оверхенд. Волков читал угрозы, но иногда допускал размены, и каждый раз это было очень опасно. С дистанции же Драго спокойно разбивал соотечественника и не подпускал его к себе. Попадания Волкова тоже выглядели жёстче. Павлович же не мог подобрать ключей к высокому и неудобному сопернику.

В третьем раунде картина не сильно поменялась. Павловичу не хватало скорости, чтобы перехватить инициативу, а Волков своевременно уходил с опасной дистанции. Тем не менее Сергей несколько раз очень опасно попадал, и это было близко к провалу для Волкова, но Александр перекрывался и уходил, а ещё активно работал джебом. В конце третьего раунда Павлович попытался побороться, но безуспешно, а последние секунды и вовсе забрал за счёт активности.

Волков уверенно забрал бой единогласным решением судей и теперь поднимается в топ-3 рейтинга. После боя Александр попытался поговорить с Павловичем, но тот оттолкнул соотечественника и руки пожимать не стал. Тем не менее противостояние русских богатырей осталось за Волковым.

После боя Драго попросил титульник, и не с кем-нибудь: «Я хочу подраться за пояс, однажды я упустил возможность подраться с тобой за титул, теперь я готов, я буду хорошим соперником для Джона Джонса. Я готов к этому вызову».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android