Драма в Саудовской Аравии! Уиттакер нокаутировал Алискерова на первых секундах боя

В Саудовской Аравии завершился первый в истории турнир UFC в стране. В главном событии вечера октагон разделили третий номер среднего веса и экс-чемпион организации Роберт Уиттакер и российский боец Икрам Алискеров.

31-летний дагестанец Икрам Алискеров – одна из восходящих звёзд среднего дивизиона UFC. Как и многие другие бойцы из Дагестана, Икрам начинал спортивную карьеру в боевом самбо, становился победителем Кубка мира, чемпионатов Европы и мира. В смешанных единоборствах он оказался в 2012 году, провёл один бой, но затем три года не выступал в ММА. В 2015 году возобновил карьеру и оказался в лиге Brave CF, где потерпел своё первое и единственное поражение в карьере. Было это в 2019 году, он разделил клетку с другим российским бойцом Хамзатом Чимаевым и проиграл нокаутом. Поражение никак не повлияло на его дальнейшую карьеру, он вновь вышел на победную серию, а вскоре через Претендентскую серию Даны Уайта пробился в UFC.

В лучшей лиге мира он одержал две победы, обе нокаутами в первом раунде. Но ему часто не везло: как только назначался бой с топовыми соперниками, поединок по тем или иным причинам слетал. Алискеров должен был провести бой с дебютантом в UFC Антонио Троколи, но неожиданно Икрам получил шанс всей своей карьеры. Хамзат Чимаев из-за проблем со здоровьем слетел с боя с Робертом Уиттакером, и Алискерову выпал шанс заменить его в главном событии турнира UFC в Саудовской Аравии. Конечно, Алискеров согласился на это предложение: бой с Робертом – шанс попасть в топ-5 дивизиона и претендовать на титульный бой.

Роберт Уиттакер не нуждается в особых представлениях. Роберт – один из самых звёздных средневесов UFC. Бывший чемпион лиги, который бывал в перестрелках с мощнейшим Йоэлем Ромеро и дважды побеждал кубинца, жаждет вернуть себе пояс. Уиттакер согласился на поединок с Алискеровым, хотя вполне мог отказаться от этого боя, что ещё раз делает честь ему как бойцу.

Начали поединок бойцы с пристрелки, но следом Роберт пошёл в атаку. Поймал Уиттакер россиянина на движении и донёс мощный оверхенд до цели. Повело Икрама, и Роберт сделал то, что должен был сделать. Бросился добивать Уиттакер, мощнейшим апперкотом срубил Алискерова, нанёс ещё несколько добивающих ударов, и бой был остановлен. Увы, Икрам не сумел воспользоваться шансом всей своей карьеры, Роберт Уиттакер одержал яркую досрочную победу и вернулся в титульную гонку.