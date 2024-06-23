В Bellator новый чемпион из России. Непобеждённый Курамагомедов уже блистает на топ-уровне

В ночь с 22 на 23 июня в Дублине (Ирландия) прошёл очередной турнир Bellator Champions Series 3. Главным событием вечера стал титульный поединок в полусреднем весе между Джейсоном Джексоном и Рамазаном Курамагомедовым.

Для уроженца Дагестана это был отличный шанс подняться на вершину. Непобеждённый Курамагомедов провёл в Bellator всего два поединка, но оба раза оформил шикарные финиши с довольно крепкими соперниками — Джалилом Уиллисом и Рэндаллом Уоллесом. Это и отсутствие других реальных претендентов на титул позволило Рамазану быстро получить титульник с Джейсоном Джексоном, который в последние годы мощно прогрессировал и отобрал пояс у непобеждённого Ярослава Амосова.

Джейсон Джексон Фото: Bellator

Бой начался с того, что Джексон выдал хорошую атаку, попытался поддавить, но тут же попал в клинч, а потом ещё пропустил пару неприятных локтей и хлёстких лоу-киков. Затем Курамагомедов подключил главный козырь школы Абдулманапа Нурмагомедова — борьбу и контроль. Это и позволило забрать первый раунд. Джексон начинал каждый отрезок довольно агрессивно, но Рамазан отвечал, и у него шикарно заходили лоу-кики, которые постоянно выбивали левую ногу чемпиона. К этому россиянин добавил отличную работу на ближней дистанции. Джексон три раунда не мог подобрать ключи к сопернику, который здорово отстреливался киками, постоянно менял стойки и каждый раз угрожал контратаками с левой руки. Однако Джейсон сделал так, чтобы борьба Курамагомедова перестала работать. Справедливости ради Рамазан в этом плане не очень сильно усердствовал и сменил геймплан, перестав тратить лишние силы на борьбу.

В чемпионских раундах Джексон бросил затею перестрелять Курамагомедова в стойке и принял решение побороться. Тут россиянин допустил ошибку, позволил забрать контроль, и ямайский боец тут же разбил ему нос и вдобавок искал выход на гильотину, что выглядело опасно. В финальном раунде Рамазан допустил ещё одну ошибку, запрыгнув на гильотину. Курамагомедов проиграл позицию, долго искал выход из положения и смог расцепить хватку Джексона только в самой концовке. Тем не менее ошибки не лишили Рамазана заслуженной победы — он стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

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Выступление Курамагомедова не стоит обесценивать, ему противостоял реально очень сильный соперник, который совсем не затерялся бы и на уровне топ-5 в UFC. Россиянин и вовсе после боя назвал Джексона лучшим бойцом мира в этом весе. Ошибки, которые 27-летний Рамазан допустил в первом большом титульнике, станут полезным опытом для спортсмена из школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Самое главное, что Курамагомедов показал миру, как он может выступать в больших боях. Борьба есть, контроль — тоже, в стойке тоже навыки отличные. У Рамазана большое будущее, если учитывать, что в 27 лет он стал чемпионом большой организации, а дальше будет становиться только лучше. К тому же арсенал приёмов у уроженца Дагестана тоже впечатляющий.

Теперь перед Курамагомедовым встанет вопрос — кто следующий соперник? В целом не стоит исключать вариант с незамедлительным реваншем с Джексоном, но у ямайца нет ни одной защиты титула, это был очень сильный, но пока не доминирующий чемпион. Могут его свести и с бывшим обладателем титула Ярославом Амосовым, и это будет сложный и интересный поединок.

Так или иначе за новым российским чемпионом Bellator стоит понаблюдать, и, возможно, в будущем мы увидим его в UFC, куда по-прежнему мечтают попасть лучшие бойцы мира.