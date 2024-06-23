Кто не рискует, тот не улетает в нокаут. Алискеров повторил ошибку Волкановски

В Саудовской Аравии состоялся первый в стране турнир UFC. В главном событии турнира клетку разделили экс-чемпион организации Роберт Уиттакер и российский боец Икрам Алискеров. Несмотря на то что многие ожидали увидеть как минимум конкурентный бой, а у букмекеров фаворитом был и вовсе Алискеров, Уиттакер нокаутировал россиянина на первых минутах поединка.

Конечно, этого поединка не должно было быть. Алискеров, хоть и имел солидный рекорд 15-1 и две победы в UFC, находился за пределами топ-15, и получить бой с таким звёздным и статусным бойцом, как Роберт Уиттакер, было просто невозможно. И россиянин спокойно готовился поприветствовать в лучшей лиге мира Антонио Троколи, с которым в итоге подрался Шара Буллет. Но внезапно Хамзат Чимаев слетел с поединка с Робертом Уиттакером, и главный поединок исторического турнира в Саудовской Аравии оказался под угрозой срыва. Тогда Дана Уайт и матчмейкеры предложили Икраму Алискерову выйти на замену Хамзату Чимаеву на коротком уведомлении.

Позиция Даны Уайта в целом была логичной. В ростере есть другой российский боец, Чимаев говорил, что бой с Алискеровым был для него самым сложным, сам Икрам после поражения от Хамзата набрал потрясающую форму и вышел на выдающуюся победную серию. Вероятно, всё это перекрыло то, что, по сути, уровень оппозиции в последних поединках Икрама был не очень высоким и единственному топовому сопернику Алискеров проиграл нокаутом.

Алискерову и его команде нужно было задуматься о том, что одно дело – драться с Антонио Троколи с подготовкой и нормальным лагерем, другое – выходить на коротком уведомлении против одного из самых топовых средневесов в истории UFC. Но жажда как можно скорее прорваться наверх, влететь в титульную гонку в обход практически всего дивизиона сыграла с Икрамом злую шутку.

Да, наверное, можно сказать, что от таких предложений и шансов не отказываются, что такого шанса больше может и не быть. Но при этом у Алискерова и его команды было множество примеров, когда бой на коротком уведомлении с серьёзным соперником не приводил ни к чему хорошему. Даже такой топовый боец, как Алекс Волкановски, после поражения от Ислама Махачева во втором поединке заявил, что выходить на бой с россиянином без подготовки было большой ошибкой. Другой пример – Арман Царукян. Он отказался от титульного поединка с Махачевым без полноценного лагеря: да, вместо него этот шанс получил Дастин Порье, но при этом Царукян остаётся основным претендентом, и к титульному поединку с Исламом он подойдёт в полной боевой готовности.

Получается, что здесь была двоякая ситуация. Был шанс рискнуть и взлететь сразу в топ-5, и этот же шанс мог привести к провалу. Конечно, если бы Алискеров полноценно готовился к бою с Уиттакером, знал точную дату поединка заранее, то результат мог бы быть другим. Никто не говорит, что Алискеров неконкурентоспособен на высоком уровне. Просто к этому высокому уровню оппозиции нужно прийти постепенно. Прежде чем драться с Робертом Уиттакером, нужно хотя бы одержать пару побед над парнями из топ-15. Икрам рискнул без подобного опыта, и результат мы видели.

Бой Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера Фото: Unger/Getty Images

Ещё показалась, что вся эта ситуация повлияла на Алискерова психологически ещё до боя. К Икраму было приковано огромное внимание, и вся эта ответственность давила на россиянина. Складывалось ощущение, что он даже в клетку выходил скованным, что в итоге повлияло на ход поединка. А Уиттакер, напротив, был уверен в своих силах и уверенность эту продемонстрировал.

В целом Икрам ничего не потерял, кроме возможности сместить Роберта в рейтингах. Он по-прежнему перспективный боец, к тому же он заслужил доверие Даны Уайта, согласившись на этот бой. Если Икрам уверенно закроет поражение в следующем поединке, нет сомнений, что он снова будет высоко котироваться и наверняка уровень его оппозиции будет расти.

Ну и нужно отдать должное Роберту Уиттакеру. Он вполне мог отказаться от боя с Алискеровым. Икрам вне рейтинга, с ним отказывались драться многие рейтинговые бойцы. Зачем Роберту было рисковать своей позицией в рейтинге ради поединка с малоизвестным россиянином? Одно дело бой с хайповым Хамзатом Чимаевым, другое – с Икрамом. Но Роберт согласился на этот поединок, хотя он, в отличие от Алискерова, мог потерять многое. За это, конечно, Уиттакер заслуживает уважения.

Теперь дороги Уиттакера и Алискерова разойдутся. Роберт стал одним из главных претендентов на бой с победителем пары Дрикус дю Плесси – Исраэль Адесанья, а Икраму нужно заново прокладывать себе путь на вершину. Возможно, их пути ещё пересекутся и у Икрама появится шанс взять реванш. Но на это нужно время.