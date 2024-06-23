Шара идёт по пути Чимаева? Пирату уже закрыли дорогу в Америку

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл первый в истории этой страны турнир UFC. В рамках главного карда ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проводил Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Соперником российского бойца стал Антонио Троколи, который до этого не бился на протяжении трёх лет и выходил на трёхдневном уведомлении. Были опасения из-за габаритов Троколи и его навыков в партере, но Шара со всеми угрозами справился, передышал оппонента, а когда тот потерял последние силы, то и вовсе нокаутировал бразильца. Первая досрочная победа Шары в UFC принесла ему также бонус в $ 50 тыс.

Несмотря на достаточно уверенное выступление, к Шаре остались некоторые вопросы. И главный из них — готов ли он к по-настоящему топовой оппозиции? Пока Буллет показывает, что изъяны у него есть, и более сильные соперники этим, скорее всего, воспользуются. У Троколи получалось контролировать Шару у клетки, но не хватило сил на перевод. Сможет ли Магомедов отзащищаться от борьбы условного Энтони Эрнандеса, который готов спамить проходами весь бой? Или как Буллет справится с Бо Никалом, у которого мощная борцовская база?

При этом яркий стиль и харизма привлекают внимание к Шаре, его любят на Ближнем Востоке, и там болельщикам совсем не важно, что россиянин не входит в рейтинги. Добавляет сложностей и здоровье Шары, а именно его глаза. Не секрет, что у него были с этим проблемы, он перенёс восемь операций, и, несмотря на то что сам боец утверждает, что всё отлично видит и никаких помех нет, в UFC к этому относятся насторожённо.

Шара Буллет Фото: Chris Unger/Getty Images

На пресс-конференции Дане Уайту задали вопрос относительно возможных выступлений Шары в США, ведь не так давно он получил американскую визу. Глава UFC намекнул на то, что ни одна атлетическая комиссия в США не позволит Буллету там драться, и отметил, что, скорее всего, промоушен будет устраивать ему бои в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Это существенно сужает шансы на то, что мы будем часто видеть Шару в октагоне. Любой слёт — а ведь никто не застрахован от травм — и Буллет будет долго простаивать. Это не позволит стать Магомедову настоящей звездой UFC, так как для этого всё же нужно биться в США.

Сейчас с аналогичной проблемой столкнулся Хамзат Чимаев. Уже ни для кого не секрет, что у Борза проблемы с визой, он не бьётся в Штатах с 2022 года и даже не появляется там. За полтора года у него всего один бой (с Камару Усманом) плюс сорванный поединок с Робертом Уиттакером. Дана Уайт надеется, что Чимаев выступит на номерном турнире в Абу-Даби, то есть даёт понять, что выступить на других турнирах у Хамзата не выйдет.

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Чимаев, в отличие от Шары, успел засветиться в США и продолжает выступать на остатках хайпа. А вот Буллету грозит судьба местечковой звезды. Шара не сможет биться за титул, не сможет получать топовых соперников на постоянной основе, так как нелегко их отправить на Ближний Восток.

Возможно, Магомедову комфортно и в такой роли. У него хороший контракт, как он сам говорил, его любят фанаты и руководство ценит то, что у них всегда есть возможность дополнительно угодить шейхам наличием яркого бойца в карде. Но тогда ему стоит смириться и с тем, что рядом с его победами всегда будет несколько вопросов «а что если?».