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UFC 303, Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2, реванш, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, Орловский — Будай

UFC 303: огненный реванш Перейры с Прохазкой и последний бой в карьере Орловского? LIVE
Яхья Гасанов
UFC 303: Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2
Комментарии
До турнира осталось меньше недели.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 303. Изначально ивент должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но из-за травмы ирландца пришлось экстренно спасать кард. Теперь мейн-ивент турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который обещает быть ярким.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Иржи Прохазка
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Иржи Прохазка

В соглавном событии сойдутся два опасных джитсера — Брайан Ортега и Диего Лопес, который дебютировал в UFC всего год назад.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Брайан Ортега — Диего Лопес
30 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Диего Лопес

Также на турнире пройдёт поединок ветерана Андрея Орловского с Мартином Будаем. Для экс-чемпиона этот бой может стать последним в рамках промоушена.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский — Мартин Будай
30 июня 2024, воскресенье. 01:50 МСК
Андрей Орловский
Не началось
Мартин Будай

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Перейра взял на себя миссию спасать крупные турниры UFC:
Перейра снова спасёт UFC. На наших глазах бразилец превращается в легенду
Перейра снова спасёт UFC. На наших глазах бразилец превращается в легенду

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Где смотреть турнир UFC 303 Когда пройдёт турнир UFC 303 Полный кард UFC 303
Live Яхья Гасанов

🫡Йоэль Ромеро рассказал, что следует делать, чтобы победить Алекса Перейру

«Многие люди говорят, что произошло в моём потенциальном поединке с великими чемпионом полутяжёлого веса Алексом Перейрой. Он прирождённый ударник. Для меня было бы честью драться с людьми такого калибра. Но он мужчина, который был рождён от женщины. Абсолютно такой же, как и все. Всё возможно, если ты веришь. У него есть две руки, как и у меня. Поэтому всё может случиться.

Чтобы добиться победы над Алексом, следует проводить бой в смешанном стиле. Ты не должен только бороться или только бить его без остановки. Необходимо использовать все навыки», — сказа Ромеро в подкасте Overdogs Espanol.

09:55 Яхья Гасанов

🧐Вместо боя Джамала Хилла и Халила Раунтри на турнире будут биться Энтони Смит и Долидзе

Как так вышло? Сначала снялся Раунтри и его заменил Карлос Ульберг. Затем снялся Хилл и его заменил Смит. А потом снялся Ульберг и его заменил средневес Роман Долидзе.

09:53 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 303

Посмотреть трансляцию турнира UFC 303 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:51 Яхья Гасанов

💥 Первый бой Перейры и Прохазки прошёл совсем недавно

Впервые бойцы встретились на турнире UFC 295 в ноябре прошлого года. Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. С тех пор оба бойца успели выступить на UFC 303 и там нокаутировать своих соперников.

09:49 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 303

Турнир UFC 303 пройдёт в ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира в 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

09:48 Яхья Гасанов

❓Орловский может завершить карьеру после UFC 303, но ещё не принял окончательное решение

«29 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе я буду драться против Мартина Будая. Кто знает, может быть, это будет мой последний бой в UFC, а может быть, и нет. Независимо от того, последний это бой, или нет, я сделаю всё возможное, чтобы одолеть Мартина Будая. Посему, переживайте, болейте, поддерживайте!», — сказал Орловский на видео в социальных сетях.

09:47 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 303

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Энтони Смит — Роман Долидзе;
Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
Иан Гарри — Майкл Пейдж.

Предварительный кард:

Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;
Чарльз Журден — Жан Силва;
Каб Суонсон — Андре Фили;
Пэйтон Тэлботт — Яннис Геммури;
Мишель Уотерсон-Гомез — Джиллиан Робертсон;
Андрей Орловский — Мартин Будай;
Рэй Цуруя — Карлос Эрнандес;
Рики Симон — Винисиус Оливейра.

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