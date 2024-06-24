UFC 303: огненный реванш Перейры с Прохазкой и последний бой в карьере Орловского? LIVE

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 303. Изначально ивент должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но из-за травмы ирландца пришлось экстренно спасать кард. Теперь мейн-ивент турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который обещает быть ярким.

В соглавном событии сойдутся два опасных джитсера — Брайан Ортега и Диего Лопес, который дебютировал в UFC всего год назад.

Также на турнире пройдёт поединок ветерана Андрея Орловского с Мартином Будаем. Для экс-чемпиона этот бой может стать последним в рамках промоушена.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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