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Сергей Павлович — Александр Волков, UFC Саудовская Аравия, кто победил, как закончился бой, потасовка после боя

«Если нападёт — вызову полицию». Битва русских богатырей превратилась в настоящую вражду?
Яхья Гасанов
Русские богатыри теперь враждуют?
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Бой Павловича и Волкова мог закончиться реальной дракой.

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл первый в истории этой страны турнир UFC. В соглавном событии вечера сошлись два топовых тяжеловеса из России — Александр Волков и Сергей Павлович. Драго разобрал соотечественника и уверенно победил единогласным решением судей, но запомнился поединок совсем не этим.

После финального гонга Волков подошёл к Павловичу, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за бой, но неожиданно для всех Сергей оттолкнул соперника и отказался с ним говорить. Как позже на пресс-конференции сказал сам Волков, Павлович ещё и послал его матом, и это первый случай, когда Александр слышал нецензурную лексику от Сергея. Судя по всему, бой спровоцировал конфликт между российскими бойцами.

Что дальше после боя Павловича и Волкова?
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Надо сказать, что тема этого поединка активно обсуждалась всю неделю. Во всех интервью и Павловича, и Волкова так или иначе спрашивали о том, каково им драться друг с другом и кто первым принял бой. Разумеется, у каждого были свои версии, так что правды мы тут можем и не узнать. В итоге же россияне начали разговор о том, кто что сказал, прямо на дуэли взглядов. К слову, например, Александр Шаблий считает, что Павлович сорвался именно из-за ситуации на стердауне. К тому же Волков продолжал шутить: «Он мне просто косарь должен».

Ну а после боя началось обсуждение поступка Павловича. Сергей, к слову, до сих пор вообще никак не прокомментировал инцидент. Ни одного поста в социальных сетях. А Волков рассуждал о действиях соотечественника: «По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться, почему он так обиделся. наверное, что-то недопонял. Если что-то недопонял — это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя — я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или красного словца, чтобы добавить, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечёмся? Если он на меня нападёт — то я вызову полицию».

Александр Волков

Александр Волков

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Павлович получил немало критики. В первую очередь за то, что повёл непрофессионально. Поражения — часть этой игры, Сергею стоило это понимать. При этом, конечно, можно понять, что это эмоции после второго поражения подряд, чего с Павловичем ранее не бывало. Но в этом случае ему стоит выйти в публичное поле хотя бы в социальной сети и либо объяснить, что именно ему не понравилось в действиях или словах Волкова, либо же извиниться и признать, что не сумел совладать с эмоциями.

В любом случае такая ситуация не может радовать. Павловича впервые в карьере полностью разобрали и заставили выглядеть бойцом, который не может ничего сделать с соперником, а он в итоге практически спровоцировал вражду. Возможно, Сергея вывело из себя ещё и то, что, по сути, он проиграл медиабитву и всю неделю выглядел слишком напряжённым. Но Волков не проявлял к сопернику какого-то неуважения. Да, шутил, однако это привычный образ Александра, ничего злого за ним не скрывается.

В идеале хотелось бы увидеть примирение двух бойцов. В недавнем прошлом они спарринговали, Волков помогал Павловичу готовиться к бою с Дерриком Льюисом, делился своими секретами (как говорил сам Александр). Не очень красиво, что товарищеские отношения в итоге теперь выглядят настоящей враждой. Сергею нужно сделать выводы и перестать держать обиду на соотечественника и экс-соперника. Ведь с тем же Томом Аспиналлом у Павловича подобной проблемы не возникло. Не должно быть такого и сейчас.

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