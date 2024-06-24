«Если нападёт — вызову полицию». Битва русских богатырей превратилась в настоящую вражду?

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл первый в истории этой страны турнир UFC. В соглавном событии вечера сошлись два топовых тяжеловеса из России — Александр Волков и Сергей Павлович. Драго разобрал соотечественника и уверенно победил единогласным решением судей, но запомнился поединок совсем не этим.

После финального гонга Волков подошёл к Павловичу, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за бой, но неожиданно для всех Сергей оттолкнул соперника и отказался с ним говорить. Как позже на пресс-конференции сказал сам Волков, Павлович ещё и послал его матом, и это первый случай, когда Александр слышал нецензурную лексику от Сергея. Судя по всему, бой спровоцировал конфликт между российскими бойцами.

Надо сказать, что тема этого поединка активно обсуждалась всю неделю. Во всех интервью и Павловича, и Волкова так или иначе спрашивали о том, каково им драться друг с другом и кто первым принял бой. Разумеется, у каждого были свои версии, так что правды мы тут можем и не узнать. В итоге же россияне начали разговор о том, кто что сказал, прямо на дуэли взглядов. К слову, например, Александр Шаблий считает, что Павлович сорвался именно из-за ситуации на стердауне. К тому же Волков продолжал шутить: «Он мне просто косарь должен».

Ну а после боя началось обсуждение поступка Павловича. Сергей, к слову, до сих пор вообще никак не прокомментировал инцидент. Ни одного поста в социальных сетях. А Волков рассуждал о действиях соотечественника: «По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться, почему он так обиделся. наверное, что-то недопонял. Если что-то недопонял — это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя — я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или красного словца, чтобы добавить, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечёмся? Если он на меня нападёт — то я вызову полицию».

Александр Волков Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Павлович получил немало критики. В первую очередь за то, что повёл непрофессионально. Поражения — часть этой игры, Сергею стоило это понимать. При этом, конечно, можно понять, что это эмоции после второго поражения подряд, чего с Павловичем ранее не бывало. Но в этом случае ему стоит выйти в публичное поле хотя бы в социальной сети и либо объяснить, что именно ему не понравилось в действиях или словах Волкова, либо же извиниться и признать, что не сумел совладать с эмоциями.

В любом случае такая ситуация не может радовать. Павловича впервые в карьере полностью разобрали и заставили выглядеть бойцом, который не может ничего сделать с соперником, а он в итоге практически спровоцировал вражду. Возможно, Сергея вывело из себя ещё и то, что, по сути, он проиграл медиабитву и всю неделю выглядел слишком напряжённым. Но Волков не проявлял к сопернику какого-то неуважения. Да, шутил, однако это привычный образ Александра, ничего злого за ним не скрывается.

В идеале хотелось бы увидеть примирение двух бойцов. В недавнем прошлом они спарринговали, Волков помогал Павловичу готовиться к бою с Дерриком Льюисом, делился своими секретами (как говорил сам Александр). Не очень красиво, что товарищеские отношения в итоге теперь выглядят настоящей враждой. Сергею нужно сделать выводы и перестать держать обиду на соотечественника и экс-соперника. Ведь с тем же Томом Аспиналлом у Павловича подобной проблемы не возникло. Не должно быть такого и сейчас.