«Либо я его сделаю, либо закрываю рот». Для Исмаилова бокс — последний шанс побить Минеева

Известные российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев проведут между собой третий поединок. Самое медийное противостояние в российских единоборствах завершится в ринге – последняя часть трилогии состоится по правилам бокса 20 июля в Москве.

Накануне состоялась пресс-конференция, на которой, конечно, не обошлось без громких заявлений от Исмаилова, любящего быть частью медиапространства. Так, например, Мага сравнил себя с великими боксёрами.

«Навряд ли смогу, как Майк Тайсон, в 57 лет выступать. Я максимально готовлюсь и забочусь о здоровье для конкретно этого боя. С кем я себя ассоциирую? Я чуть Майк Тайсон, чуть Мохаммед Али», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Магомед Исмаилов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И пообещал устроить жёсткий бой.

«На ринг выйдет мясник. Для вас здесь прямо сейчас стоит душка. В клетке — лысый хищник», — добавил Исмаилов.

Но в целом Исмаилов отдаёт себе отчёт, что боксёрский поединок с Минеевым – его последний шанс доказать свою состоятельность в этом противостоянии.

«Сам факт, что мы встретимся с Владимиром по боксу, — для меня крайняя точка. Либо я его сделаю, либо мне придётся закрыть рот в отношении Минеева. Я не собираюсь его закрывать, поэтому хорошо подготовился, буду в ринге непредсказуем», — отметил Магомед.

Минеев и Исмаилов встречались между собой дважды и выдали два ярких поединка по правилам ММА. В первый раз они разделили клетку в октябре 2018 года, тогда раздельным решением судей была зафиксирована ничья. Через три года бойцы встретились, и на этот раз Минеев одержал победу техническим нокаутом.

Удивительно, но Минеев и Исмаилов вновь встретятся через три года после их последнего боя. На этот раз — в ринге и в боксёрских перчатках. Нужно сказать, что оба уже давно охладели к смешанным единоборствам: Владимир и вовсе по ММА не выступал со второго поединка с Исмаиловым, а Магомед после этого вышел в клетку только один раз, победив в Екатеринбурге Александра Шлеменко.

Минеев вернулся в более привычный и любимый для себя кикбоксинг, нокаутировал крепкого бразильца Фернандо Родригеса, финишировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо, победил судейским решением Ивана Штыркова, а в последнем поединке уверенно разобрался с Константином Глуховым.

А вот Исмаилов решил выбрать бокс. В дебютном поединке он одолел опытного нигерийца Оланреваджу Дуродолу, хотя бой был выставочным, затем разобрался с Александром Иличем, а в последнем поединке решением большинства судей одолел Ивана Штыркова.

Что для Минеева, что для Исмаилова бокс не является базовым видом спорта, Минеев и вовсе дебютирует на профессиональном ринге. Магомед признавался, что травмы не дают ему полноценно бороться, поэтому в бою по смешанным единоборствам он был бы лишён своего главного преимущества. А вот по правилам бокса своего главного преимущества – ударов ногами – будет лишён уже Минеев, и это говорит о том, что Исмаилов находится в более выигрышном положении.

Какой-никакой опыт в боксе тоже на стороне Магомеда: всё же для Минеева формат поединка будет в новинку. К слову, бой будет состоять из восьми раундов – такую дистанцию не проходили ни Магомед, ни тем более Владимир.

Владимир Минеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается боксёрской техники, то у Магомеда она, конечно, специфичная. Исмаилов и сам не скрывает того, что часто выбрасывает «корявые» и «колхозные» удары, но именно на них он и рассчитывает в поединке с Минеевым: мол, его нестандартность в боксе принесёт ему результат. Владимир же только дебютирует в боксе, но при этом в кикбоксинге он выступает в больших перчатках, к этому ему привыкать не нужно будет. В целом Владимир именно в работе на руках выглядит техничнее соперника, плюс Минеев имеет преимущество в росте, что в боксёрском поединке может иметь большое значение.

У Исмаилова огромное желание взять у Минеева реванш, и видно, что для Магомеда действительно важен именно со спортивной точки зрения. Если, например, в боях со Шлеменко и Штырковым на первый план выходили финансовая и медийная составляющие, то сейчас Лысому хищнику важен результат. И этот настрой может перекрыть все недостатки.

Правда, неизвестно, в какой форме находится Исмаилов. В последний раз он дрался с Иваном Штырковым почти полтора года назад, и, конечно, простой в таком возрасте может серьёзно сказаться прежде всего на функциональном состоянии. Плюс те травмы, которые преследовали Исмаилова, тоже могут повлиять на итоговый результат.

Но хочется верить, что и Исмаилов, и Минеев подойдут к поединку в оптимальной форме. У Маги будет 24 минуты на то, чтобы всё доказать и фанатам, и прежде всего себе. Ну а для Минеева это отличный шанс поставить убедительную точку в трилогии. При любом исходе нас ожидает крайне интересный боксёрский поединок базовых борца и кикбоксёра – часто ли такое увидишь?