Апперкоты — слабое место Алискерова. Но списывать россиянина нельзя

22 июня в Саудовской Аравии прошёл первый в истории этой страны турнир UFC. Возглавили его средневесы — бывший чемпион промоушена Роберт Уиттакер и россиянин Икрам Алискеров, для которого это был всего третий поединок в организации.

Алискеров выходил на замену Хамзату Чимаеву, который за 10 дней до турнира снялся с поединка. И бой закончился довольно быстро. Буквально двух минут хватило Уиттакеру, чтобы разобраться с менее опытным соперником и нокаутировать его. Причём для Роберта это была первая досрочная победа с 2017 года.

Роберт Уиттакер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Комбинация, которой австралиец разбил Алискерова, была максимально продуманной. Во-первых, с самого начала боя Уиттакер финтил, чтобы проверить реакцию соперника. Каждый раз Икрам реагировал киками, и в итоге Роберт подловил его оверхендом в момент, когда российский боец был не в самом устойчивом положении. Алискеров «затанцевал», пытался спастись, но Уиттакер грамотно подошёл к доработке эпизода и точным апперкотом похоронил все надежды Икрама зацепиться хоть за что-то в этом бою.

Примечательно, что в своё время Алискеров уже проигрывал после пропущенного апперкота. Единственное поражение до боя с Уиттакером Икрам потерпел в Brave CF. Там дагестанец встретился с Хамзатом Чимаевым. От борьбы Борза Алискеров успешно защитился, но при этом в стойке пропустил джеб и присел, а потом пропустил мощный апперкот и был отправлен в глухой нокаут. То есть проблема с апперкотами у россиянина есть, он недостаточно хорошо от них защищается.

Тем не менее поражение Чимаева, по словам Алискерова, сделало его лучше. Это показывали и результаты Икрама, он накопил хорошую победную серию из семи побед, шесть из которых — досрочные. В том же Brave россиянин оформил три яркие победы и вскоре пошёл на повышение в UFC, куда пробился через Претендентскую серию Даны Уайта.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Поражение от Уиттакера никак не ставит крест на перспективах Алискерова. Это всё ещё хороший боец с отличным набором навыков. Он получил шанс ворваться в топ-3 и должен был этим воспользоваться, обвинить в этом его нельзя. Списывать Икрама нельзя ни в коем случае, он способен биться на самом высоком уровне, и, вероятнее всего, UFC будет и дальше давать ему высокоуровневых соперников, чтобы завести в топ.

Сейчас Алискеров не оправдывается неудобными обстоятельствами, которых на самом деле было немало: «Я особо не потерялся, всё понял, что произошло. Оплошность допустил, но ничего — это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошёл на этот риск. Двигаемся дальше. Акклиматизация, конечно, убивает. Кроме того, провёл две весогонки подряд, из-за этого две-три недели не спарринговал. На бой вышел с весом 90 кг. Для сравнения, в прошлом бою был 96 кг. Было много разных нюансов, но повторюсь — это был осознанный риск».

Впереди у него восстановление, он получил большой опыт, и это ещё раз показывает уровень топов в UFC. Алискеров достаточно молод, он растёт, и он всё ещё может дойти до самой вершины. В своё время и Уиттакер сам без опыта больших боёв был уничтожен в октагоне Стивеном Томпсоном, а спустя несколько лет стал чемпионом и по сей день является топ-бойцом.

Так что не стоит списывать Алискерова, он ещё удивит и порадует. Главное, чтобы сделал правильные выводы из неприятного поражения.