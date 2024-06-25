Почему Прохазку ценят больше Анкалаева? Самурай лишил россиянина титульника

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 303, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Это реванш, их первый бой прошёл относительно недавно, в ноябре прошлого года, но с тех пор бойцы успели по разу нокаутировать соперников и теперь выходят на второй круг своего противостояния. В то же время Магомед Анкалаев, который на бумаге сильнее обоих, в очередной раз будет смотреть на титульный бой со стороны. Уже много раз говорилось о том, что россиянин не очень интересен организации из-за молчаливости, а теперь его уже просто «наказывают».

В начале года Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера и заявил, что готов принять бой с Алексом Перейрой на любом турнире, невзирая на обстоятельства. Однако когда пришло время, Магомед отказался и от UFC 300, и от UFC 301, сославшись на Рамадан и на короткое время на подготовку. В то же время его главный конкурент за титульник Иржи Прохазка выступил вместе с Перейрой на юбилейном ивенте и заявил, что готов сразиться с чемпионом уже через три недели в Бразилии. Кардинальная разница в подходах.

Вскоре появилось гневное заявление тренера Анкалаева Сухраба Магомедова: «Они хотят играть по своим правилам, а мы — по своим. Точного ответа дать не могу. Нам предлагают те площадки для боев, на которых мы драться не хотим, включая условия, на которых предлагают поединки. Мы долго шли к титульному бою. Хотим драться на своих условиях. Почему мы постоянно должны идти им навстречу, а нам — нет? На протяжении последних лет мы дрались со всеми соперниками, которых нам предлагали. Они не хотят прислушиваться к нашим пожеланиям. Финансовый вопрос, вопрос подготовки. Приехать в Бразилию не так просто. Мы раньше соглашались на все условия UFC, а сейчас ждем того, чтобы нам пошли навстречу».

Претензия максимально не к месту и невовремя. Магомед к тому же бросил вызов чемпиону, но с ремаркой — звал его драться именно в Абу-Даби. Вскоре после этого Перейра, который до того заявлял, что готов подраться с Анкалаевым, сообщил, что обсуждает с UFC свой новый поединок и в соперниках там значится не дагестанец. Так в итоге и вышло. Прохазка и его лояльность промоушену в совокупности с готовностью драться где угодно и когда угодно перевесили тот факт, что со спортивной точки зрения Анкалаев заслужил титульный шанс.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Немаловажно и то, что сейчас Прохазка идёт спасать большой турнир и выходит на бой, как и Перейра, на двухнедельном уведомлении. Не факт, что Анкалаев принял бы этот поединок. Сам Иржи уже рассказал, что изначально обсуждалась возможность боя с Перейрой в Абу-Даби (UFC 308), затем речь шла про Перт (UFC 305), а в итоге они подерутся на UFC 303, и все предложения чешский самурай принял.

Это и есть главная причина, почему он обходит Анкалаева в гонке. На недавней пресс-конференции Дана Уайт отвечал на вопрос о Магомеде и намекнул, что тому нужен ещё один бой: «Анкалаев готов к титульному бою и получит его, если сохранит своё высокое положение в рейтинге».

Возможно, Анкалаев станет следующим претендентом в конце года. Перейра и сам выражает заинтересованность в этом поединке: «Магомед Анкалаев — это тот парень, в бою с которым я бы хотел себя проверить. Многие люди говорят об этом поединке и уверены, что он очень быстро меня засабмитит. Я бы хотел заткнуть этих людей и показать свою игру в партере. Это будет нелёгкий бой, но очень интересный».

Другая проблема в том, что Анкалаев не очень часто бьётся. Тот же Перейра готов проводить по три поединка за год, невзирая на статус чемпиона. Это помогает и закрывать, и спасать номерные турниры, потому что Алекс всегда готов. Если Магомед завоюет пояс, то такая опция будет утрачена, так как, скорее всего, будут два боя за год — и один из них в Абу-Даби. Это нормально, но UFC выгоднее Перейра. Если же Прохазка победит, то всегда есть возможность устроить трилогию и вновь оставить Анкалаева за бортом.

Однако если Магомед продолжит биться, а его команда не станет говорить о «своих условиях», то рано или поздно UFC просто не сможет ему отказать и выдаст заслуженный титульный шанс.