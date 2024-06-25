Российский бокс выходит из сумрака. Международные организации возвращают наших

Российский профессиональный бокс на протяжении долгого времени радует результатами наших спортсменов. Чемпионские пояса, выступления на высочайшем уровне. Но были и факторы, которые выглядели откровенно пугающе. На протяжении долгого времени на наших спортсменов были наложены санкции. Боксёры были исключены из рейтингов и оказались вынуждены выступать под другим флагом. Всё это, безусловно, накладывало свой отпечаток. Но постепенно ситуация начинает выправляться. Сразу несколько организаций практически одновременно приняли решение о возвращении России.

Первой санкции с нашего бокса сняла Международная боксёрская федерация (IBF). Об этом сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов. Он отметил, что организация приняла соответствующее решение ещё в середине июня. И отменила ограничения, которые были наложены в марте 2022 года. Именно с того момента организация отказывалась признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. А главное — наши боксёры начинают возвращаться в рейтинги, что должно существенно поменять их вид.

Конечно, говоря откровенно, на проведение поединков и крупных турниров на территории России рассчитывать пока сложно. Особенно это касается самых статусных противостояний. Но постепенно наступает «оттепель», которая в самое ближайшее время может к этому привести. Очень важно, что свои позиции в мировом боксе стремительно теряют США и Мексика. А всё потому, что буквально расцветает индустрия в Саудовской Аравии. И именно по этой причине Россия может воспользоваться ситуацией и урвать серьёзный кусок этого пирога.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

На этом хорошие новости для российского бокса не закончились. Меньше суток прошло с того момента, как санкции сняла IBF. А теперь о соответствующем решении объявили и в WBO. Организация также отменила все ограничения, вернула боксёров в рейтинги. Об этом рассказали сами представители WBO: «Российские боксеры возвращены в рейтинги, ограничения сняты».

На решение топовых организаций уже отреагировал глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов: «Замечательно, конечно. У нас примерно месяц назад ещё было понимание, что так будет. То, что сейчас об этом заявили официально, здорово. Это позволяет нашим боксёрам вернуться в гонку по различным версиям, и мы можем на территории России проводить разные бои. IBF и WBO нас особо ниоткуда и не исключали. Сейчас надеемся, что в сентябре в России будут бои за определённые ведущие позиции в IBF, в рамках вечера бокса RCC. Думаем, всё сложится хорошо, и как раз будет возможность увидеть первых наших боксёров, которые могут занять высокие позиции в IBF. И впереди у нас ещё два титульных боя по линии WBA. Муслим Гаджимагомедов дерётся 12 июля за звание чемпиона мира, а Альберт Батыргазиев подерётся за временный титул».

Теперь в мире остаётся всё меньше организаций, которые возвращать российских спортсменов пока не собираются. Довольно крепка позиция WBC, но и она может пошатнуться из-за действий остальных. Поэтому можно смело констатировать – российский бокс выходит из сумрака. Возвращение наших боксёров в рейтинги уже становится приятным событием, которое станет дополнительной мотивацией для них самих. Но намного больше, как кажется, все ждут возвращения крупных турниров в Россию. Наши болельщики бокса соскучились по статусным событиям, которых в ближайшее время может стать много. Уж возможности для этого точно есть.