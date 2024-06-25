Фальшивый Конор вместо настоящего и очень много замен. Что не так с UFC 303

В ночь на 30 июня пройдёт очередной номерной турнир UFC 303. С апреля этот ивент ждали из-за запланированного возвращения Конора Макгрегора, которому наконец-то назначили поединок с Майклом Чендлером. Ирландец пропустил три года из-за травмы и обещал грандиозный камбэк.

Однако по мере приближения турнира появлялись и тревожные новости, связанные со здоровьем Макгрегора. Для начала отменили пресс-конференцию в Дублине, запланированную на начало июня. Потом авторитетный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что боссы UFC уже опрашивают бойцов на предмет того, могут ли они экстренно выйти на замену. В какой-то момент появился позитив и Конора вроде бы удалось сохранить в карде, но буквально через несколько дней объявили официально — Макгрегор выбывает из-за травмы, а следом за ним и Майкл Чендлер, который принципиально отказывается биться с кем-то ещё.

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и моей командой. Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы добьёмся этого! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!» — сообщил экс-чемпион.

Ну а перед руководством UFC встала важная задача — спасти турнир, который проходит на Международной неделе боёв. Буквально за две недели до ивента в карде появились следующие поединки: Алекс Перейра — Иржи Прохазка, Брайан Ортега — Диего Лопес, Энтони Смит — Карлос Ульберг (его уже заменил Роман Долидзе). Ни один из этих боёв ещё месяц назад даже не обсуждался.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

На бумаге каждый поединок выглядит неплохо. Перейра и Прохазка — яркие ударники, которые всегда заточены на финиш. К тому же в первом их бою был нокаут, который не все признали. Теперь у Прохазки есть шанс поквитаться с чемпионом. Лучше ли стал мейн-ивент? Со спортивной точки зрения — да, возможно, потому что мы не понимаем, в каком состоянии Конор. При этом также нет понимания, какими будут Перейра и Прохазка, выходящие на коротком уведомлении. Но при этом эти два боя вообще несравнимы с медийной точки зрения. Как бы кто ни относился к Макгрегору, все хотят увидеть его бой. Кто-то — просто из-за ностальгии по шоу от Ноториуса, кто-то — его фанат, а хейтеры хотели бы увидеть его поражение.

Бой Диего Лопеса и Брайана Ортеги — противостояние двух высококлассных джитсеров. Лопес один из самых ярких новичков последних лет. Кто-то бесится из-за его причёски, но он разносит соперников и теперь получает шанс влететь в топ-3 дивизиона. Он может даже опередить Мовсара Евлоева, которому проиграл в дебюте. Опять же, проблема этого поединка в том, что он собран на коленке.

Есть ещё поединок Майкла «Венома» Пейджа и Иана Гарри. Молодой непобеждённый ирландец и яркий ударник, который устраивает шоу в 90% своих поединков. Гарри при этом не особо в почёте у фанатов. Очередной подражатель Макгрегора ведёт себя очень вызывающе, но когда столкнулся с хейтом, то снялся с боя и закрыл комментарии в социальных сетях. Не очень похоже на Конора.

На выходе получается неплохой и плотный по именам кард, который всё равно вызывает вопросы из-за того, что почти все самые интересные бои тут собраны в последний момент. Если бы это всё было запланировано изначально, то турнир выглядел бы гораздо представительнее. Но факт в том, что любой турнир с участием Макгрегора будет более кассовым и более интересным по сравнению с ивентом, где главный бой Перейра — Прохазка.

У предстоящего турнира есть все шансы провалиться. И, к сожалению, это не удивит.