Разбил самого опасного ударника UFC и близок к титулу. Волков — лучший соперник для Джонса

22 июня прошёл первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал очень мощный кард, в котором было немало российских бойцов. Но главной звездой стал Александр Волков, который буквально разбил Сергея Павловича. А сразу после поединка попросил поединок с обладателем чемпионского пояса – Джоном Джонсом. И есть ощущение, что россиянин на данный момент является самым оптимальным соперником для Костяного.

Стоит отметить, что победа действительно получилась красивой. Волков тотально превзошёл Павловича во всех компонентах. А главное, не побоялся остаться с одним из самых страшных ударников UFC в стойке. И перебил его. Александр выбросил 83 удара с точностью 52%. На это Сергей ответил всего лишь 46 атаками, да и попадал меньше – 34%. Поэтому после поединка всё было видно на лицах. Волков особенного урона не получил, а вот Павлович выглядел битым.

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/Getty Images

Вызов Джонса – абсолютно понятный шаг от Драго. 35-летний россиянин прекрасно понимает, что завершение карьеры не за горами. И сейчас есть прекрасная возможность побороться за чемпионский пояс. Кроме того, прямо сейчас Александр находится на пике. Он одержал четыре победы подряд и имеет лучшую серию в тяжёлом весе. Волков разбивал оппонентов по-разному, что демонстрирует его универсальность. Дважды за это время он нокаутировал соперников, а Тая Туивасу финишировал крайне редким удушением Иезекииля. Поэтому Волков совершенно точно может рассчитывать на то, что организация наградит его за старания.

Для самого Джонса поединок с Драго после боя с Миочичем – прекрасный вариант. Многие говорили, что Джон не особенно хочет биться с молодыми и опасными претендентами. Том Аспиналл и Павлович не раз пытались спровоцировать Костяного на поединок. Но он постоянно «уворачивался» от этих вызовов, не собирался выходить с претендентами в октагон. И эксперты в один голос говорили, что Джонс намерен оставить «нолик» в графе поражений, поэтому с молодыми оппонентами драться не станет. Однако Волков – тот самый соперник, который прекрасно подходит Костяному.

Александр Волков Фото: Getty Images

Александр моложе Джона всего лишь на год. Поэтому больших различий в функциональной готовности у них быть не должно. Кроме того, оба соперника способны порубиться и в стойке, и в партере. Так что поединок может получиться очень интересным. Но нужно понимать, что на пути Драго к бою мечты есть ещё одна серьёзная преграда. Это Том Аспиналл, который является обладателем пояса временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Складывается ощущение, что, пока Джонс проведёт бой с Миочичем и восстановится после него, Волкова успеют свести с британцем.

Безусловно, Аспиналл – опаснейшая оппозиция для россиянина. Он такой же универсал. А главное, уже побеждал Волкова кимурой. Случилось это 19 марта 2022 года на турнире UFC Fight Night в Лондоне (Англия). Но тогда Александр дрался на чужой территории. И именно с того момента началась длительная победная серия россиянина. Складывается ощущение, что сейчас лучшее время для реванша, чем Волков просто обязан воспользоваться.