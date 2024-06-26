Пельмень из России и секс-символ ММА. Дана Уайт превращает Лигу пощёчин в настоящий спорт

В прошлом году Дана Уайт представил миру своё новое детище — шоу Power Slap League. Ну или просто — Лига пощёчин. Причём идейными вдохновителями босса UFC выступили россияне, а именно блогер Амиран Сардаров, который реализовал похожую концепцию в проекте «Каменные лица». Это было в 2019 году, проект быстро разрастался, набирал кучу просмотров и привлёк внимание Уайта.

Тот поначалу предлагал сотрудничество и вёл переговоры с Сардаровым, но из-за желания Даны присвоить авторские права сделка не состоялась. Тогда Уайт и запустил свою лигу, и, более того, он добился того, что Атлетическая комиссия штата Невада признала это видом спорта.

Что касается правил, тут всё очень просто — броском монеты определяется участник, который наносит первый удар. У атакующего есть 30 секунд на удар, который наносится строго ниже глаз и выше подбородка. У принимающего удар есть 30 секунд на восстановление, и потом он бьёт в ответ. Если нет досрочной победы, то после трёх раундов определяется победитель по 10-балльной шкале. Есть в лиге и чемпионские пояса.

Power Slap League Фото: Power Slap League

Разумеется, Дана получал и продолжает получать море критики за это шоу. Критиковал Power Slap также и чемпион UFC Ислам Махачев: «Думаю, это вредно для здоровья, 100%. Ты стоишь, и тебе кто-то бьёт пощечину. Я хочу быть далеким от этого. Считаю, что это занижает мужские качества, когда тебе кто-то бьёт пощёчину».

Экс-боец UFC Брендан Шауб тоже психовал: «Это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад».

Дана Уайт всегда стойко защищает своё детище и считает, что Лига пощёчин гораздо безопаснее бокса: «В этой лиге спортсмены в ходе состязаний получают от трёх до пяти пощечин. Бойцы в боксе наносят триста или четыреста ударов за поединок. Теперь вы догадываетесь, каков мой ответ на эту критику? Если вам это не нравится — не смотрите. Никто не просит вас смотреть».

Power Slap League Фото: Power Slap League

А ещё Дана уверен, что обмен пощёчинами — это самый быстрорастущий спорт в мире и в этом смысле повторяет путь UFC. Звучит сомнительно, но функционер не прекращает нахваливать Power Slap, к тому же медиапотенциал у него огромный — он без проблем может привлечь звёзд UFC для рекламы. В принципе, уже сейчас Уайт считает, что у Лиги пощёчин больше подписчиков, чем у мадридского «Реала».

В конце прошлого года в Power Slap появился россиянин Павел Вильданов. Контракт подписан на 2,5 года, а известность он получил как раз на том шоу Сардарова «Каменные лица». Вильданов потом бился на голых кулаках и привлёк к себе внимание. А сейчас Дана сделал ещё два важных приобретения для своей лиги.

28 июня в рамках Международной недели боёв пройдёт очередной турнир Power Slap 8, где будут два титульных противостояния — в супертяжёлом и полусреднем весах. А усилят ивент два знаковых лица. В первую очередь это Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. Без преувеличения — это главная звезда тех самых российских турниров по пощёчинам. После того как он блеснул в «Каменных лицах», его начали зазывать и в поп-ММА, предлагали выступать в польском промоушене, и Василий даже снялся в сериале.

Пельмень очень понравился болельщикам, так что и Дана Уайт доволен: «Когда я начал смотреть весь этот российский и польский контент, он был первым парнем, которого я увидел. И он абсолютно точно тот парень, который меня в это вовлёк. Мы подписали его в лигу Power Slap, и я хочу увидеть, как он состязается».

Второе яркое подписание в лигу — Пейдж Ванзант, секс-символ MMA, которая билась и в UFC, и на голых кулаках, и в боксе, а теперь радует подписчиков эксклюзивным контентом и готовится к дебюту в новой для себя ипостаси: «Я только что подписала контракт и, нравится это кому или нет, дебютирую в Power Slap. Потому что знаете что? Я Пейдж Ванзант. Я была в UFC, дралась на голых кулаках, боксировала. Сейчас я иду в Power Slap. И собираюсь сделать буквально всё, чтобы всех разозлить».

Камоцкий и Ванзант — мощнейшее усиление для Power Slap. У россиянина есть потенциал стать звездой за океаном, так как Лига пощёчин — это место как раз для него. Пельмень вкладывается в каждый удар, вырубает соперников и точно понравится Уайту. Про Ванзант и добавлять нечего, Пейдж — очень популярная спортсменка с огромной фан-базой. Она уже готовится к новому для себя турниру, а видео с её тренировками собирают большие просмотры.

Похоже, Power Slap далека от закрытия, как это предрекали критики, и, более того, заходит на новый виток развития. Возможно, за Ванзант и Камоцким потянутся и другие звёзды, бывшие бойцы. Тогда Лига пощёчин выйдет на новый уровень.