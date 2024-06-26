Усику нужен только реванш с Фьюри. Ради него пришлось пожертвовать поясом

18 мая 2024 года Александр Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Историческое событие случилось после победы над Тайсоном Фьюри. На тот момент Цыганскому королю принадлежал только пояс WBC, но и тот перекочевал на плечо соперника. В итоге Александр собрал все титулы в своих руках. А IBF заявила о том, что намерена устроить для Усика обязательную защиту. Но планам организации, видимо, уже не суждено сбыться. Ради реванша с Фьюри боксёр принял решение отказаться от своего чемпионского пояса.

О принятом решении Усик объявил в своих социальных сетях. Он пояснил, что отказывается от пояса IBF для создания возможности устроить чемпионский бой за этот титул 21 сентября 2024 года. И теперь за пояс будут биться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа: «Пояс IBF — мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик».

Безусловно, шаг Александра направлен исключительно на то, чтобы и дальше продолжать развивать именно свою карьеру. Усик прекрасно понимает, что на данный момент единственным вариантом статусного и денежного боя является именно реванш с Фьюри. Более того, в нём очень заинтересованы в Саудовской Аравии, где готовы буквально носить боксёров на руках после первого этапа их противостояния. Поэтому практически не возникает сомнений, что под конец года фанаты увидят вторую часть этого соперничества.

Правда, сам Фьюри немного тревожит своим поведением. И даёт поводы сомневаться в том, что реванш всё-таки состоится в установленные сроки. А всё потому, что сначала появился на публике пьяным. В итоге Тайсон оказался в таком состоянии, что попросту не мог подняться с пола. Но буквально через несколько дней Цыганский король записал видео из зала и пообещал, что реванш пройдёт совершенно по иному сценарию. И триумфатором из второго боя выйдет уже Цыганский король.

Стоит отметить, что свой шанс действительно получили Дюбуа и Джошуа. И они просто обязаны попытаться им воспользоваться. Особенно это касается Энтони. Казалось, что после двух поражений от Усика он может рассыпаться на части. Но вместо этого британец полностью перезагрузился и выдал серию из четырёх побед. И после триумфа над Фрэнсисом Нганну он наконец-то получил возможность провести титульный поединок. Есть уверенность, что если Джошуа победит, то в итоге получит третью возможность сразиться с Александром.

Энтони Джошуа Фото: Peter Fox/Getty Images

Жертва Усика – не особенно серьёзна. Он просто на время отказался от звания абсолютного чемпиона. Но после второго поединка с Фьюри он может вернуться к желанию собрать все пояса на своём плече. И это лишь откроет для Александра новые возможности.