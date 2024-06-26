Из алкоголика — в чемпионы. Как Перейра покорил два дивизиона UFC за восемь боёв

В ночь с 29 на 30 июня в США состоится номерной турнир UFC 303. Изначально Дана Уайт сделал фантастический анонс – на этом турнире должно было состояться возвращение Конора Макгрегора. Но ирландец получил травму и снялся с поединка, а спасать турнир будут Алекс Перейра и Иржи Прохазка, которые проведут реванш, а на кону будет стоять титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Алекс Перейра – по-настоящему уникальный боец, который стал суперзвездой UFC в кратчайшие сроки. В целом в единоборствах бразилец оказался для того, чтобы справиться с алкогольной зависимостью, из-за которой он страдал в молодости. Перейра построил феноменальную карьеру в кикбоксинге, став первым в истории двойным чемпионом Glory. В смешанных единоборствах Алекс оказался из-за своего самого принципиального соперника – Исраэля Адесаньи. Перейра дважды побеждал Иззи в кикбоксинге, но тот успешно перешёл в ММА, где стал чемпионом UFC и настоящей звездой. Как признаётся сам Перейра, его замотивировали постоянные интервью Адесаньи, в которых он нелицеприятно высказывался о бразильце.

Алекс решил перейти в смешанные единоборства, где построил не менее фантастическую карьеру, чем в кикбоксинге. Вы только вдумайтесь: с рекордом 3-1 он был подписан в UFC, где одержал три победы, добрался до Адесаньи и забрал у него пояс. После поражения в реванше от Иззи Перейра поднялся в полутяжёлый дивизион, где победил трёх экс-чемпионов организации, и на данный момент является действующим обладателем пояса в полутяжёлом весе. Бразилец провёл в UFC восемь боёв, четыре из которых были титульными, стал чемпионом в двух весах и завоевал статус полноценной суперзвезды организации. Ни у кого и близко не было такой карьеры, как у Алекса.

Да, можно сделать скидку на то, что Перейру грамотно вели к поединку с Адесаньей, и никакой другой боец не добрался бы до титульного боя в такой короткий срок и с такой оппозицией. Но всё остальное Перейра сделал сам, он построил своё величие самостоятельно, вырубая всех самых опасных парней организации.

В чём же так хорош Перейра? Конечно, в первую очередь это его фантастическая кикбоксёрская база, которая в совокупности с физической мощью и габаритами делает его просто устрашающим бойцом. Алекс не из тех бойцов, кто безбашенно летит на своих соперников, выбрасывает огромное количество ударов. Нет, Перейра постепенно набирает обороты, подбирает дистанцию, присматривается, при этом выбрасывая жёсткие лоу-кики. Нужно сказать, что Алекс вкладывается в каждый удар: возможно, бьёт он не так много, но каждый его удар несёт значительный урон для соперника.

Главное оружие в арсенале Перейры – это хуки, не зря ведь Алекс носит прозвище Поатан, что в переводе с бразильского означает «каменная рука». Бразилец очень опасен на ближней дистанции. Кого-то он сам загоняет под эти хуки, как, например, было в первом поединке с Адесаньей или в бою с Джамалом Хиллом, кто-то самостоятельно на них нарывается, как, например, Шон Стрикленд или Иржи Прохазка. Но исход один – свет молниеносно гаснет. Эти хуки, особенно левый, который Алекс выполняет ближней рукой, наработаны у бразильца до автоматизма. Ведь на таком уровне все прекрасно знают, что будет делать Перейра, но этот удар вылетает настолько неожиданно, достигает челюсти и выключает соперников. И никто ничего с этим не может сделать.

У Алекса отличное чувство дистанции и тайминг. Он никуда не торопится в своих поединках, прощупывает эту самую дистанцию. Шон Стрикленд после их поединка заявил, что по ходу раунда думал, что это лёгкий бой для него, что он лучше в разменах, лучше в ударах. Но затем свет погас – и это яркий пример того, как Перейра ведёт свой поединок. Это хладнокровный убийца, который выслеживает свою жертву, прицеливается и финиширует. Он может дать сопернику ложное чувство того, что именно оппонент ведёт этот поединок, но сам при этом ловит момент. Он может ждать этот момент пять раундов, как это было с Адесаньей, а может найти его уже в первых раундах.

К слову о раундах, Перейра ведёт бой в таком невысоком монотонном темпе, что может работать в нём и все 25 минут. Он уже проходил полноценные пятираундовые поединки, и в обоих случаях победил в них, так что с функциональной подготовкой у Алекса всё в порядке.

Нужно отметить и габариты бразильца. Когда он выступал в среднем весе, просто в голове не укладывалось, как такой огромный боец может вмещаться в этот дивизион. Перейра большой даже для полутяжей: в день боя с Хиллом Алекс выкладывал видео, где он показывал на весах 105 кг при лимите полутяжёлого дивизиона в 93 кг. И, конечно, эта физическая мощь даёт колоссальное преимущество в клетке.

Многие эксперты говорят, что главным пробелом в технике Перейры является его борьба. Алекс сам никогда не лезет в борьбу, потому что это совершенно не его стиль, но и соперники ничего не предлагают бразильцу в борьбе. Только Ян Блахович попытался победить Алекса на земле, совершил несколько тейкдаунов, пробовал выйти на сабмишены и контролировал Перейру в партере. Однако это не помогло.

Да, Алекс явно не самый сильный борец дивизиона, а возможно, даже один из самых слабых. Но он тренируется с Гловером Тейшейрой, который как минимум научил Алекса защищаться в партере. Плюс физическая мощь и габариты бразильца не позволяют сопернику долго удерживать его на земле, так что этот пробел в технике не настолько существенный, как о нём многие говорят. Тут ведь ещё нужно помнить, что для тейкдауна необходимо сблизиться с Перейрой, а это чревато пропущенным хуком. Возможно, поэтому с Алексом и не идут бороться.

Алекс Перейра Фото: Sarah Stier/Getty Images

В целом Перейра выглядит настоящим монстром, победить которого практически невозможно. Физически крепкий бразилец имеет феноменальные ударные навыки и настоящий динамит в руках. При этом Алекс силён ментально, верит в свои силы, что в совокупности с его умениями превращает бразильца в одного из самых опасных бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Очередную попытку остановить Алекса исполнит Иржи Прохазка, который мечтает вернуть себе чемпионский пояс. Но сделать это будет крайне тяжело.