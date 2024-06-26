Удар ценой в бой мечты. Царукян лишил себя реванша с Махачевым?

13 апреля состоялся турнир UFC 300, который порадовал фанатов смешанных единоборств большим количеством событий. И далеко не все они случились в октагоне. Например, со знаком «минус» отличился Арман Царукян. В клетке он победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Но ещё во время выхода на бой Арман оказался в эпицентре неприятной ситуации. Он попался на провокацию со стороны болельщика и нанёс ему удар. Атака получилась не особенно ощутимой, фанат не пострадал. Но наказание, пусть и не сразу, настигло Царукяна.

Накануне стало известно, что Арман дисквалифицирован на девять месяцев. Кроме того, боец обязан выплатить денежный штраф в размере $ 25 тыс. Но самое главное, что срок отстранения истекает лишь 12 января 2025 года. А это значит, что на осенний турнир UFC в Абу-Даби Царукян не попадает. Правда, шансы спасти ситуацию пока что остаются. Сообщается, что наказание может быть сокращено до шести месяцев, если Ахалкалакец выпустит видеоролик в рамках компании по борьбе с буллингом. Поэтому варианты выбраться из этого положения всё ещё есть.

Стоит отметить, что на случившееся успел отреагировать менеджер бойца Даниэль Рубинштейн. Он отметил, что команда Царукяна рассчитывает провести титульный бой в конце года: «Арман ценит действия атлетической комиссии штата Невада (NSAC) за их участие в этом вопросе. Он надеется на сотрудничество с UFC и NSAC в разработке совместного ролика в рамках кампании по борьбе с буллингом, чтобы иметь возможность подраться за титул в конце года».

Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Конечно, Арман попытается приложить максимальные усилия, чтобы всё-таки выступить на осеннем турнире. Он прекрасно понимает, что Ислам давно собирается перейти в другой дивизион. И, скорее всего, если в 2025 году он ещё проведёт поединок в лёгком весе, то затем точно попытается замахнуться на второй чемпионский пояс. Махачев вряд ли станет ждать Царукяна, чтобы дать тому возможность реваншироваться за поражение в первом бою.

И всё-таки кажется, что организация заинтересована в попытке проведения этого поединка. Битва Махачева и Царукяна – с историей. И теперь претендент не только пытается завоевать пояс. Он хочет взять реванш за поражение, которое случилось пять лет назад. С тех пор Арман выдал статистику 9-1 в UFC, а единственное поражение получилось очень спорным. Кроме того, на данный момент сложно найти для Махачева более подходящего соперника. Да и сам Ислам вряд ли против такого противостояния. Очень уж много наговорил Царукян.

Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе «Он просто болтает, пытается как-то… Боями не может, поэтому пытается как-то своими высказываниями внимание привлечь. У него уже был шанс, я его один раз побил, и, думаю, придётся и второй раз побить».

Хочется верить, что реванш Царукяна и Махачева всё-таки состоится. Бойцы окончательно поставят точку в своих отношениях. А возможно, напротив, выйдут на трилогию. Арман способен поставить чемпиона в тупик и отвоевать пояс. Тогда вместо перехода в новый дивизион Ислам совершенно точно попытается вернуть себе титул. А если Махачев победит, он окончательно докажет всем, что в лёгком весе никому не позволит прервать свою тотальную доминацию. И тогда организация больше не сможет сдерживать чемпиона от попытки забрать второй пояс.