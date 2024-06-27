Самый яркий боец UFC — не Конор. Дайте Веному устроить шоу!

В ночь с 29 на 30 июня состоится интереснейший турнир UFC 303. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). И одним из самых огненных обещает получиться первый поединок основного карда. В нём выступит яркий ирландец Иан Гарри, который пытается идти по стопам Конора Макгрегора. Но противостоять ему будет очень опасный оппонент. Майкл Пейдж перебрался из Bellator и стремительно становится звездой лучшей лиги на планете. Британец выдал яркий первый поединок и моментально приковал к себе внимание фанатов.

Очень жаль, что в UFC придерживаются позиции относительно формата выходов бойцов и празднований. А ведь в Bellator Веном устраивал настоящие шоу. Он выходил на свои поединки в эпатажных образах, а после боёв надевал перчатку Таноса, «распыляя» соперников. Всё это выглядело классно и дополнительно привлекало внимание. Есть информация, что и в лучшей лиге на планете Пейдж собирался проворачивать такие трюки. Но в итоге столкнулся с тем, что организация не дала ему разрешение на уникальный выход перед поединком с Кевином Холандом.

Майкл Пейдж боец UFC «У меня был большой план. Я такой творческий человек, и я просто не могу отключить эту часть себя. Когда я представляю себе день боя, я думаю не только о своём сопернике и о том, как я буду его бить… я думаю о том, как буду выходить на этот поединок. Так что у меня появилась идея, мы с семьёй собрались вместе, обсудили её, составили композицию, проанализировали её, после чего представили UFC. Им потребовалось немного времени. Я не знаю, что у них за процесс, но после него они мне ответили отказом. Мы продолжали настаивать, и в итоге в UFC дали разрешение только на часть из того, что задумывалось. Но если бы я смог сделать то, что хотел, это был бы лучший выход, который кто-либо видел в UFC».

Разве от этого выступление Майкла стало менее ярким? Нет! Боец устроил шоу в октагоне. Он буквально издевался над Холландом на протяжении всего поединка. Гонял по клетке, опускал руки, заигрывал с публикой и провоцировал. Веном показал всем, что будет компенсировать. И если организация не готова дать ему разрешение на перформанс до поединка, то Майкл будет развлекать фанатов прямо в октагоне. Поэтому первая победа в лучшей лиге на планете получилась очень красивой. А сам Пейдж стремительно набирает статус и признание.

Майкл Пейдж Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Второй соперник – Гарри, который является одним из «наследников» Конора. И это делает противостояние принципиальным для британца. Он совершенно точно хочет перехватить звание самого яркого бойца в UFC. Но для этого придётся действительно показать и шоу, и результаты. При этом сам Пейдж не собирается отказываться от своих коронных выходов. И, возможно, сделает первый на турнире в Великобритании: «Если я решу вернуться на турнире в Великобритании, то, скорее всего, мне предстоит провести ещё один бой. Обычно UFC устраивает там турнир в марте. Так что идея провести ещё один бой до конца года звучит прекрасно. Сначала я прикончу Иана, а потом, может быть, встречусь с Усманом. Он первый номер рейтинга в полусреднем весе. Нет смысла терять время. Если он согласится на это, то будет славно. Я одержу победу над ним, и ни у кого не будет вопросов насчёт моего статуса главного претендента на пояс UFC».

Майкл Пейдж Фото: Chris Unger/Getty Images

Очень хочется, чтобы UFC всё-таки позволила Пейджу сделать шоу. И тогда британец может стать прекрасным примером для тех, кто захочет устраивать подобные перформансы в дальнейшем. Конечно, относиться к этому необходимо максимально строго. А каждый выход, каждое празднование – согласовывать с руководством лиги. Но если всё получится, развлечений для публики от промоушена станет в разы больше.