«Магия и шаманы». Прохазка нашёл секрет величия Перейры?

В ночь с 29 на 30 июня состоится яркий турнир UFC 303. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Изначально ивент должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но из-за травмы ирландец отказался выходить в клетку. Теперь закрывать кард будет титульный бой. А его главными действующими лицами станут Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Они проведут долгожданный реванш – в первом поединке бразилец брутально финишировал чеха. Теперь Прохазка рассчитывает поквитаться с обидчиком.

Любопытно, что ещё до выхода на поединок чешский Самурай попытался разгадать феномен бразильца. А Перейра действительно становится настоящим феноменом UFC. Буквально за восемь боёв Алекс устел стать доминирующей силой сразу в двух дивизионах. Четыре (!) из поединков были титульными. И в каждой из весовых категорий бразилец неизменно добирался до чемпионского пояса. Сложно найти другого бойца UFC, который хотя бы близко подобрался к таким достижениям.

В исключительно спортивные причины триумфа бразильца чех не особенно верит. Зато считает, что помогают Перейре потусторонние силы: «Все знают, что он общается с несколькими шаманами из своего родного племени. Он верит в то, что они помогают ему побеждать. Я тоже верю, но всё же больше надежд возлагаю на себя, на своё выступление без какой-то магии и всего прочего».

Любопытно, что первым о вмешательстве сторонних сил заговорил именно Прохазка. Ведь он очень любит нестандартно проводить подготовку к своим поединкам. Например, в очередной раз Иржи прибег к трёхдневной медитации в полной темноте. Такие практики позволяют ему готовиться не только ментально, но и физически. И, видимо, чех полностью адаптировался к такой процедуре.

Иржи Прохазка экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе «Это было здорово! Три с половиной дня, наедине с собой, употребляя лишь воду. Ты продолжаешь тренироваться, но всё время проводишь только с собой и преодолеваешь страхи, которые испытываешь. Когда свет гаснет, то понимаешь, что у тебя есть такое чувство, как осязание. В этой обстановке я проводил бой с тенью, делал дыхательные упражнения и визуализировал свои идеи. Сделать это гораздо проще, чем вы думаете».

Стоит отметить, что предстоящий поединок обещает получиться одним из самых ярких в UFC. Причём от и до. Ведь Перейра очень любит появляться на пресс-конференциях и взвешиваниях в крайне необычных образах. Поэтому и теперь он совершенно точно воспользуется возможностью удивить. Прохазка также не останется в стороне. Чех давно устраивает шоу, причём раз за разом находит что-то новое. И теперь бойцы просто обязаны порадовать нестандартными заготовками.

Иржи Прохазка — Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Любопытно будет посмотреть и на то, чьи нестандартные способы подготовки окажутся более действенными. Шаманы и магия бразильца против пути Самурая от чеха. Первый раунд этой схватки остался за Перейрой.