Джошуа вернулся в большую игру. Подарок Усика — первый шаг к прежнему величию британца

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик принял решение отказаться от одного из своих поясов, а именно – от титула IBF. 21 сентября на стадионе «Уэмбли» нового чемпиона по этой версии выявят два британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

«Пояс IBF — мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик», — написал Усик в социальных сетях.

Почти ровно через три года после того, как Джошуа потерял три чемпионских пояса в первом поединке с Александром Усиком, Энтони может вновь стать чемпионом мира. Эй Джей вернулся в большую игру и проделал огромную работу над собой.

Казалось, что поражения от Усика окончательно добьют Джошуа, который никогда не отличался хорошей психологической устойчивостью. Помните, как Энтони в сердцах выдал длинную речь после поражения в реванше прямо в ринге? На Эй Джея было тяжело смотреть, и он действительно выглядел парнем, который готов завершить карьеру.

Такие же мысли, только уже вслух, британец высказывал уже после того, как прошло достаточно времени после двух поражений. Но Эй Джей продолжил карьеру и начал новый титульный забег, который вернул его на вершину. Сначала он уверенно разобрался с американцем Джермейном Франклином, а следом финишировал Роберта Хелениуса.

Энтони Джошуа Фото: James Fearn/Getty Images

После этого в жизнь Джошуа, как и других боксёров королевского дивизиона, вошли шейхи из Саудовской Аравии, которые не только щедро платили британцу за бои, но и помогли Энтони обрести уверенность в своих силах. В декабре прошлого года Джошуа разобрался с непростым шведом Отто Валлином и должен был встретиться с Деонтеем Уайлдером. Но Уайлдер запорол весь план шейхов, проиграв Джозефу Паркеру, и поэтому Энтони свели с Фрэнсисом Нганну, который наделал шуму, дав близкий бой Тайсону Фьюри. Эй Джей выступал таким спасителем бокса, ему во что бы то ни стало необходимо было разобраться с экс-чемпионом UFC, и британец сделал это максимально уверенно. Два нокдауна и тяжелейший нокаут – Джошуа одержал феноменальную победу, и по его поведению в ринге было понятно, что вернулся старый добрый Энтони, который разбирался со всеми своими соперниками.

В последних своих поединках Джошуа демонстрирует отличный бокс, который действительно напоминает его лучшую форму. Энтони по-прежнему очень техничный боксёр – один из самых техничных в королевском дивизионе. Джошуа сохранил хорошую скорость и движение, несмотря на то что ему 34 года. Британец по-прежнему находится в оптимальной физической форме, собственно, он никогда её и не терял – Джошуа самый атлетичный тяжеловес современности. Ну, и нокаутирующая мощь в руках Энтони тоже на месте – Фрэнсис Нганну до сих пор не может прийти в себя после нокаута от Эй Джея и не стремится вернуться на ринг.

Но самое главное, что убедительные победы в последних поединках вернули Эй Джею уверенность в собственных силах. Британец окреп ментально и, пожалуй, сейчас находится едва ли не в лучшем психологическом состоянии за всю карьеру. Сам Эй Джей отводит себе ещё два года в боксе, а за это время вполне можно вернуть себе все утраченные пояса. Первый из них Джошуа может вернуть уже в сентябре в бою с Даниэлем Дюбуа. Дюбуа уже претендовал на пояса Усика, но Александр финишировал молодого британца. Есть ощущение, что если уж Усику удалось нокаутировать Дюбуа, хотя Александр никогда не отличался нокаутирующей мощью, то Джошуа с этой задачей справится гораздо легче.

Ну а дальше для Энтони будут открыты дороги к оставшимся поясам, которые разыграют Усик и Фьюри в реванше. Неизвестно, продолжат ли Тайсон и Александр карьеру после их реванша и будет ли трилогия в случае победы Фьюри, но Джошуа точно будет в большой игре, в которую он вернулся спустя три года.