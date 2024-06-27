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Александр Волкановски — Чарльз Оливейра, возможный бой, Александр Волкановски — Ислам Махачев, кто победил, Илия Топурия

Волкановски не хочет учиться на ошибках. Скачки по дивизионам разрушат остаток карьеры?
Сергей Сорокин
Волкановски не хочет учиться на ошибках
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Два поражения от Махачева неспособны остановить Великого.

Александр Волкановски – суперзвёздный боец UFC. Сомнений в этом совершенно точно нет ни у кого. Но последние годы складываются для него невероятно тяжело. За четыре предыдущих поединка Великий проиграл трижды. Конечно, австралиец рисковал и дважды пытался штурмовать чужой дивизион. Но с каждым разом осечки становятся всё более болезненными. При этом Александр, видимо, останавливаться в плане риска не собирается. И, похоже, вновь будет штурмовать лёгкий вес, в котором добраться до пояса пока так и не смог.

Топурия отказывается от супербоёв:
«Илия как обиженная девушка». Новая звезда UFC бегает сразу от двух топов дивизиона
«Илия как обиженная девушка». Новая звезда UFC бегает сразу от двух топов дивизиона

Стоит отметить, что особенно болезненными для австралийца получились два последних поединка. Сначала уже в первом раунде Волкановски улетел в нокаут от Ислама Махачева. Он пропустил убийственный хай-кик и не смог устоять под натиском россиянина. Казалось, что Александр просто обязан сделать правильные выводы из этого поражения. Но в следующем бою ситуация повторилась практически зеркально. Уже во втором раунде австралийца отправил в нокаут Илия Топурия. Испанец завоевал чемпионский пояс UFC в полулёгком весе. А Волкановски предстоит серьёзно подумать над будущим.

Александр Волкановски

Александр Волкановски

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Стоит отметить, что изначально Волкановски рассчитывал на незамедлительный реванш с Топурией. Но испанский чемпион решил не особенно форсировать события. Пока он аккуратно избегает опасных соперников, на вызов австралийца не отвечает. Поэтому Александру приходится искать другие варианты. В своём дивизионе Великому откровенно наскучило. Он давно перебил остальных претендентов, Макса Холлоуэя сносил трижды. Поэтому вряд ли кто-то, кроме Топурии, прямо сейчас может быть интересен для Алекса.

Александр Волкановски
Александр Волкановски
экс-чемпион UFC в полулёгком весе

«До меня доносилась информация, что бой между Илией и Максом утверждён. Поэтому мне сейчас следует обговорить текущую ситуацию с матчмейкерами. Пока что я отдыхаю, однако мне хотелось бы, чтобы Илия и Макс, если их бой состоится, подрались как можно раньше, поскольку у меня есть желание выступить снова до конца года. Мне не хотелось бы долго ждать. Если до конца года их бой не состоится, то мне нужен будет серьёзный и захватывающий вызов. Возможно, бой против Чарльза Оливейры будет таковым».

Видимо, Волкановски действительно намерен вновь пойти на покорение лёгкого веса. И выбрал в качестве потенциального оппонента одного из самых топовых соперников. Возможно, Алекс рассчитывает таким образом дотянуться до третьего поединка с Исламом. Но при этом есть большая опасность. Второй бой с Махачевым наглядно продемонстрировал, как сильно может сказаться огромная разница в габаритах. Поэтому и теперь этот фактор вполне может оказаться определяющим. Оливейра – опасная оппозиция, он бил многих топов. И Волкановски совершенно точно может не рассчитывать на лёгкую прогулку.

Австралиец зачистил полулёгкий дивизион и бьëтся с лучшими:
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC
Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC

Но и самого Александра списывать со счетов совершенно точно не стоит. Совсем недавно положительный пример подал всё тот же Холлоуэй. Он сразился с Джастином Гэтжи, пришёл в чужой дивизион и оформил красивейший нокаут. Теперь по той же дорожке попробует пройти и Великий.

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