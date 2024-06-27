Волкановски не хочет учиться на ошибках. Скачки по дивизионам разрушат остаток карьеры?

Александр Волкановски – суперзвёздный боец UFC. Сомнений в этом совершенно точно нет ни у кого. Но последние годы складываются для него невероятно тяжело. За четыре предыдущих поединка Великий проиграл трижды. Конечно, австралиец рисковал и дважды пытался штурмовать чужой дивизион. Но с каждым разом осечки становятся всё более болезненными. При этом Александр, видимо, останавливаться в плане риска не собирается. И, похоже, вновь будет штурмовать лёгкий вес, в котором добраться до пояса пока так и не смог.

Стоит отметить, что особенно болезненными для австралийца получились два последних поединка. Сначала уже в первом раунде Волкановски улетел в нокаут от Ислама Махачева. Он пропустил убийственный хай-кик и не смог устоять под натиском россиянина. Казалось, что Александр просто обязан сделать правильные выводы из этого поражения. Но в следующем бою ситуация повторилась практически зеркально. Уже во втором раунде австралийца отправил в нокаут Илия Топурия. Испанец завоевал чемпионский пояс UFC в полулёгком весе. А Волкановски предстоит серьёзно подумать над будущим.

Александр Волкановски Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Стоит отметить, что изначально Волкановски рассчитывал на незамедлительный реванш с Топурией. Но испанский чемпион решил не особенно форсировать события. Пока он аккуратно избегает опасных соперников, на вызов австралийца не отвечает. Поэтому Александру приходится искать другие варианты. В своём дивизионе Великому откровенно наскучило. Он давно перебил остальных претендентов, Макса Холлоуэя сносил трижды. Поэтому вряд ли кто-то, кроме Топурии, прямо сейчас может быть интересен для Алекса.

Александр Волкановски экс-чемпион UFC в полулёгком весе «До меня доносилась информация, что бой между Илией и Максом утверждён. Поэтому мне сейчас следует обговорить текущую ситуацию с матчмейкерами. Пока что я отдыхаю, однако мне хотелось бы, чтобы Илия и Макс, если их бой состоится, подрались как можно раньше, поскольку у меня есть желание выступить снова до конца года. Мне не хотелось бы долго ждать. Если до конца года их бой не состоится, то мне нужен будет серьёзный и захватывающий вызов. Возможно, бой против Чарльза Оливейры будет таковым».

Видимо, Волкановски действительно намерен вновь пойти на покорение лёгкого веса. И выбрал в качестве потенциального оппонента одного из самых топовых соперников. Возможно, Алекс рассчитывает таким образом дотянуться до третьего поединка с Исламом. Но при этом есть большая опасность. Второй бой с Махачевым наглядно продемонстрировал, как сильно может сказаться огромная разница в габаритах. Поэтому и теперь этот фактор вполне может оказаться определяющим. Оливейра – опасная оппозиция, он бил многих топов. И Волкановски совершенно точно может не рассчитывать на лёгкую прогулку.

Но и самого Александра списывать со счетов совершенно точно не стоит. Совсем недавно положительный пример подал всё тот же Холлоуэй. Он сразился с Джастином Гэтжи, пришёл в чужой дивизион и оформил красивейший нокаут. Теперь по той же дорожке попробует пройти и Великий.