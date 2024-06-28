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АСА 177, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, Дауд Шайхаев — Али Багов, Муслим Магомедов — Матевосян, Резников — Коков

АСА 177: реванш Багова с Шайхаевым за выход в финал Гран-при и возвращение Резникова. LIVE
Яхья Гасанов
АСА 177: Шайхаев — Багов, Резников — Коков
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Также в карде бой Муслима Магомедова и дебют экс-бойца UFC Эмеева в промоушене.

28 июня в Сочи пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 177. Главным событием вечера станет реванш между Али Баговым и Даудом Шайхаевым. В этом бою на кону стоит выход в финал Гран-при лёгкой весовой категории.

В соглавном поединке сразятся полутяжеловесы — бывший чемпион организации Муслим Магомедов и Григор Матевосян. Также на этом турнире сойдутся два бывших претендента на пояс в лёгком весе Артём Резников и Мухамед Коков. Оба попытаются закрыть поражения в последних боях.

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев на этом турнире дебютирует в АСА и сразится с Владимиром Васильевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В ACA хотят провести совместный турнир с зарубежным промоушеном:
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Где смотреть турнир ACA 177 Когда начало турнира ACA 177 Полный кард АСА 177
09:49 Яхья Гасанов

😕 Багов изначально должен был биться с Хердесоном Баутистой, но тот сломал руку

Бразилец выбыл из поединка за месяц до турнира и тогда на замену вышел Шайхаев, который в прошлом году побеждал Али раздельным решением судей.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир ACA 177

Трансляция всего турнира ACA 177 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

09:48 Яхья Гасанов

💪🏽Муслим Магомедов и Григор Матевосян не так давно уже бились друг с другом

Первый бой прошёл два года назад, Магомедов защищал титул чемпиона организации. В третьем раунде он вышел на болевой приём «кимура» и финишировал Матевосяна.

09:48 Яхья Гасанов

Когда начало турнира ACA 177

Турнир ACA 177 состоится 28 июня в Сочи. Его старт запланирован на 15:20 по московскому времени.

09:48 Яхья Гасанов

🤝Резников рассказал, как был организован бой с Коковым

«Я выбрал Кокова, потому что он хороший боец. Асланбек Бадаев прислал мне три имени. Я отказался выбирать, ответив, что буду драться с кем поставят. В списке были Александр Матмуратов, Хакран Диас и Мухамед Коков. С Хакраном желания драться вообще не было, он много боев проиграл», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард АСА 177

Основной кард:
Дауд Шайхаев — Али Багов;
Муслим Магомедов — Григор Матевосян;
Саламу Абдурахманов — Артём Фролов;
Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов;
Артём Резников — Мухамед Коков.

Предварительный кард:
Алихан Сулейманов — Карлос Спартас;
Рустам Керимов — Клеверсон Силва;
Леонардо Силва — Виталий Бигдаш;
Амирхан Адаев — Виктор Макаренко;
Апти Бимарзаев — Маркос Родригес;
Владимир Васильев — Рамазан Эмеев;
Хусейн Кушагов — Михаил Долгов;
Ислам Мешев — Сайфуллах Джабраилов;
Мансур Хатуев — Астемир Нагоев;
Олег Оленичев — Сулим Баталов;
Амазасп Мартиросян — Хамзат Сакалов;
Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов;
Зумсо Зураев — Араш Садеги;
Александр Ковалёв — Рустам Асуев.

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