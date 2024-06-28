Также в карде бой Муслима Магомедова и дебют экс-бойца UFC Эмеева в промоушене.

АСА 177: реванш Багова с Шайхаевым за выход в финал Гран-при и возвращение Резникова. LIVE

28 июня в Сочи пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 177. Главным событием вечера станет реванш между Али Баговым и Даудом Шайхаевым. В этом бою на кону стоит выход в финал Гран-при лёгкой весовой категории.

В соглавном поединке сразятся полутяжеловесы — бывший чемпион организации Муслим Магомедов и Григор Матевосян. Также на этом турнире сойдутся два бывших претендента на пояс в лёгком весе Артём Резников и Мухамед Коков. Оба попытаются закрыть поражения в последних боях.

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев на этом турнире дебютирует в АСА и сразится с Владимиром Васильевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.