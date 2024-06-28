АСА 177: реванш Багова с Шайхаевым за выход в финал Гран-при и возвращение Резникова. LIVE

28 июня в Сочи пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 177. Главным событием вечера станет реванш между Али Баговым и Даудом Шайхаевым. В этом бою на кону стоит выход в финал Гран-при лёгкой весовой категории.
В соглавном поединке сразятся полутяжеловесы — бывший чемпион организации Муслим Магомедов и Григор Матевосян. Также на этом турнире сойдутся два бывших претендента на пояс в лёгком весе Артём Резников и Мухамед Коков. Оба попытаются закрыть поражения в последних боях.
Экс-боец UFC Рамазан Эмеев на этом турнире дебютирует в АСА и сразится с Владимиром Васильевым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😕 Багов изначально должен был биться с Хердесоном Баутистой, но тот сломал руку
Бразилец выбыл из поединка за месяц до турнира и тогда на замену вышел Шайхаев, который в прошлом году побеждал Али раздельным решением судей.
Где смотреть турнир ACA 177
Трансляция всего турнира ACA 177 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
💪🏽Муслим Магомедов и Григор Матевосян не так давно уже бились друг с другом
Первый бой прошёл два года назад, Магомедов защищал титул чемпиона организации. В третьем раунде он вышел на болевой приём «кимура» и финишировал Матевосяна.
Когда начало турнира ACA 177
Турнир ACA 177 состоится 28 июня в Сочи. Его старт запланирован на 15:20 по московскому времени.
🤝Резников рассказал, как был организован бой с Коковым
«Я выбрал Кокова, потому что он хороший боец. Асланбек Бадаев прислал мне три имени. Я отказался выбирать, ответив, что буду драться с кем поставят. В списке были Александр Матмуратов, Хакран Диас и Мухамед Коков. С Хакраном желания драться вообще не было, он много боев проиграл», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.
Полный кард АСА 177
Основной кард:
Дауд Шайхаев — Али Багов;
Муслим Магомедов — Григор Матевосян;
Саламу Абдурахманов — Артём Фролов;
Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов;
Артём Резников — Мухамед Коков.
Предварительный кард:
Алихан Сулейманов — Карлос Спартас;
Рустам Керимов — Клеверсон Силва;
Леонардо Силва — Виталий Бигдаш;
Амирхан Адаев — Виктор Макаренко;
Апти Бимарзаев — Маркос Родригес;
Владимир Васильев — Рамазан Эмеев;
Хусейн Кушагов — Михаил Долгов;
Ислам Мешев — Сайфуллах Джабраилов;
Мансур Хатуев — Астемир Нагоев;
Олег Оленичев — Сулим Баталов;
Амазасп Мартиросян — Хамзат Сакалов;
Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов;
Зумсо Зураев — Араш Садеги;
Александр Ковалёв — Рустам Асуев.