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PFL 6: Ямаути – Корешков, Рамазанов – Мусаев, дата и время, онлайн-трансляций, где смотреть, полный кард, расписание

PFL 6: ключевой бой Корешкова в Гран-при, битва двух непобеждённых россиян. LIVE
Сергей Сорокин
PFL 6: Ямаути – Корешков, Рамазанов – Мусаев
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Также в США выступят Хизриев и Умалатов.

В ночь с 28 на 29 июня на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) состоится интереснейший турнир PFL 6. Кард будет изобиловать бойцами из России. Первым в клетку выйдет Андрей Корешков. Экс-чемпион Bellator возвращается в Гран-при PFL противостоянием с Гоити Ямаути.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Гоити Ямаути — Андрей Корешков
29 июня 2024, суббота. 02:45 МСК
Гоити Ямаути
Не началось
Андрей Корешков

Затем свой очередной поединок проведёт Тимур Хизриев. Его соперником станет перуанец Энрике Барсола.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Тимур Хизриев — Энрике Барсола
29 июня 2024, суббота. 03:10 МСК
Тимур Хизриев
Не началось
Энрике Барсола

Следом фанатов смешанных единоборств ждёт битва двух россиян. В октагоне сойдутся непобеждённые Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Мурад Рамазанов — Шамиль Мусаев
29 июня 2024, суббота. 03:35 МСК
Мурад Рамазанов
Не началось
Шамиль Мусаев

Последним из россиян в октагон выйдет Магомед Умалатов. Его соперником станет американец Бреннан Уорд.

PFL 2024. PFL 6, Су-Фолс, США
Магомед Умалатов — Бреннан Уорд
29 июня 2024, суббота. 05:30 МСК
Магомед Умалатов
Не началось
Бреннан Уорд

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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