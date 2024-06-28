PFL 6: ключевой бой Корешкова в Гран-при, битва двух непобеждённых россиян. LIVE

В ночь с 28 на 29 июня на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) состоится интереснейший турнир PFL 6. Кард будет изобиловать бойцами из России. Первым в клетку выйдет Андрей Корешков. Экс-чемпион Bellator возвращается в Гран-при PFL противостоянием с Гоити Ямаути.
Затем свой очередной поединок проведёт Тимур Хизриев. Его соперником станет перуанец Энрике Барсола.
Следом фанатов смешанных единоборств ждёт битва двух россиян. В октагоне сойдутся непобеждённые Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов.
Последним из россиян в октагон выйдет Магомед Умалатов. Его соперником станет американец Бреннан Уорд.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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