«Воспринимаю это как комплимент». Гарри считают копией Макгрегора, но он намного круче!

В ночь с 29 на 30 июня состоится интереснейший турнир UFC 303. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Особенный интерес вызывает поединок, который откроет главный кард. В нём выступит яркий ирландец Иан Гарри, который пытается идти по стопам Конора Макгрегора. На пути непобеждённого бойца оказался Майкл Пейдж, который совсем недавно отжигал в Bellator. А теперь британец покоряет лучшую лигу на планете. Но его победную поступь попытается остановить Гарри, который рвётся к заветному чемпионскому поясу.

Стоит отметить, что Гарри действительно очень часто сравнивают с Ноториусом. Он имеет довольно схожий образ, классно разгоняет свои поединки и пока неизменно побеждает. Поэтому многие называют Иана копией Конора. А сам «наследник» с удовольствием принимает такие слова: «Если кто-то говорит, что я пытаюсь быть похожим на Конора Макгрегора или пытаюсь сделать что-то, чтобы быть похожим на Конора, то я воспринимаю это как комплимент. Конор — величайшая звезда, которую когда-либо видел спорт. Так что, если вы сравниваете меня с ним, это значит, что я делаю что-то правильно. Теперь люди говорят, что я хочу быть похожим на него. Я не пытаюсь быть похожим на него ни в чём, ни в форме, ни в стиле. Но если вам интересно, вдохновлялся ли я им, то ответ тут очевиден — да!»

Старт карьеры Гарри пока складывается очень удачно. И намного лучше, чем у самого Конора. Иан имеет безупречный рекорд – 14-0. После такого же количества боёв Макгрегор уже имел два поражения. Причём оба раза Ноториус уступил досрочно – Артемию Ситенкову и Джозефу Даффи. Пока Иан выстраивает свою карьеру более аккуратно. Он четырежды за шесть последних поединков добирался до судейского решения. Но это лишь позволяет сохранить заветный «нолик». Конор был намного более рисковым и неосторожным. За это соперники его и подлавливали.

Бой Иана Гарри Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Да и в плане трэш-тока Иан вполне может превзойти своего предшественника. Конор далеко не сразу начал разгонять свои поединки в агрессивной манере. А вот Гарри… Просто выжигает всё на пресс-конференциях, пленит своими яркими высказываниями и привлекает запредельное внимание публики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на данный момент он имеет открытые конфликты сразу с несколькими оппонентами. Иан оскорбляет Колби Ковингтона, готов побить Хамзата Чимаева, рассчитывает снести Шавката Рахмонова. А сейчас будет биться с Пейджем, хотя и считает, что оппонент этого вообще не заслужил.

Кажется, что сравнения с Конором действительно делаются уже по инерции. Сейчас каждого молодого и яркого ирландца спешат окрестить «вторым Макгрегором». Но далеко не все выдерживают такой груз ответственности. Гарри идёт своим путём, и это круто! Правда, параллельно попадает в довольно серьёзные скандалы. Но складывается ощущение, что они лишь добавляют Иану статуса, привлекают повышенное внимание к его персоне.

Иан Гарри Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Предстоящий поединок станет главной проверкой Гарри на прочность. На пресс-конференции он уже выступил, причём сделал это зажигательно. Теперь предстоит повторить этот трюк в октагоне. И тогда можно будет всерьёз заявлять свои притязания на борьбу за титул.