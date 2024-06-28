«Как вьетнамские сандалии на советском рынке». Бойцы в ужасе от нововведения UFC

В апреле этого года, незадолго до юбилейного турнира UFC 300, в промоушене анонсировали появление новых перчаток. В красочной презентации активно нахваливали обновление амуниции, благодаря которому, по идее, должно было уменьшиться количество тычков в глаза.

В первую очередь изменения коснулись кроя перчаток. Застёжка стала ещё плотнее прилегать к запястью, что позволяет защищать кисть бойца и не позволяет сопернику хвататься за перчатку, чем частенько пользуются в партере. Кроме того, бросалось в глаза отсутствие швов, что должно сократить количество рассечений. Ударная поверхность тоже изменилась. Материал стал более мягким, а наполнитель распределился по всей тыльной стороне ладони, и сконструирована модель так, чтобы бойцам было проще держать руку в естественном положении, и это как раз заточено на решение проблемы с тычками в глаза.

Новые перчатки UFC Фото: UFC

Изменилась и цветовая гамма. Титульники решили проводить в золотых перчатках, обычные бои — в чёрных, бои в Претендентской серии Даны Уайта — в синих, поединки на Road to UFC — в красных. А увидеть новые перчатки в деле болельщики смогли на UFC 302, где россиянин Ислам Махачев защищал титул. Как это обычно бывает, Дана Уайт помпезно представлял новый дизайн: «Мы сотрудничали с лучшими дизайнерами, инженерами и спортсменами в мире. Это событие станет поворотным для ММА».

Правда, ещё до официального дебюта бойцы раскритиковали нововведения. Жёстче всех высказался экс-чемпион промоушена Шон Стрикленд: «Эти перчатки — полный отстой. Хочу поговорить с человеком, который занимался дизайном. Ты когда-нибудь дрался в своей чёртовой жизни? Как ты мог подумать, что это хорошая идея? Эти перчатки действительно ужасны. UFC, в этот раз вы по-настоящему облажались».

Ислам Махачев объяснял, в чём разница со старой моделью: «Они очень жёсткие, как я и сказал. Они будут наносить рассечения, я думаю, сильнее. Потому что последние перчатки UFC были мягкие. Эти пожёстче».

А Рэнди Браун оценил новое наполнение, но при этом отметил — перчатки не предотвратят тычки в глаза, потому что этого вообще никогда не произойдёт. Ямаец уверен, что проблема тут не в дизайне, а в том, что бойцы не закрывают ладонь, если не атакуют, а ловят удары открытой рукой. К тому же стойка с сжатыми кулаками создаёт дополнительное напряжение во всём теле.

Первый турнир с новыми перчатками добавил беспокойства — только в предварительном карде три поединка останавливали из-за тычков в глаза. То есть главная задача не была выполнена. А побочным эффектом стало полное исчезновение нокаутов. На UFC 302 было всего три финиша на весь турнир, и все — сабмишенами. На следующем ивенте тоже было много решений. Суммарно прошло 18 боёв без нокаутов до того, как Карлос Пратес финишировал Чарли Радтке коленом в корпус. Ну а нокаута ударом с руки пришлось ждать ещё два поединка.

Всего с новыми перчатками прошло уже 48 поединков, лишь семь завершились нокаутами. Тычков в глаза за это же время было немногим меньше. И лишь на последнем турнире в Саудовской Аравии болельщики вздохнули спокойно, потому что в главном карде Шара Буллет, Волкан Оздемир и Роберт Уиттакер успокоили болельщиков — нокауты никуда не делись.

Роберт Уиттакер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Однако это не спасает новые перчатки от критики. Перед UFC 303 бывший чемпион промоушена Андрей Орловский высказался о нововведениях: «Да, полная лажа. Мне прислали их, я в них потренировался — вообще ни о чём. Качество такое, как будто, знаете, на советском рынке продавали вьетнамские сандалии, у которых качество было не очень. Вот с перчатками такое же впечатление — что просто сэкономили».

Пока UFC не удалось убедить окружающих в том, что новые перчатки — спасение. Напротив, складывается ощущение, что в промоушене слегка перемудрили и ухудшили положение. Уж слишком много критических комментариев получили перчатки всего за месяц после их введения. Возможно, в дальнейшем в UFC найдут способ доработать новинку и перестать шокировать бойцов, но пока есть немало сомнений по этому поводу.