Легендарный реванш с откушенным ухом. 27 лет назад Майк Тайсон шокировал мир и Холифилда

28 июня 1997 года, ровно 27 лет назад, на знаменитой арене «MGM Grand» в Лас-Вегасе состоялся реванш Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Семью месяцами ранее в их первом поединке сенсационно прервалась победная серия Тайсона и он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, утратив титул чемпиона WBA.

Реванш обещал быть не просто интересным, а огненным. Напряжение присутствовало ещё на стадии подготовки к бою. Например, команда Тайсона настояла на замене рефери Митча Халперна, который обслуживал и первый поединок. Отмечалось, что Халперн игнорировал мелкие нарушения Холифилда и позволял тому подолгу клинчевать соперника. Поэтому Майк настоял на замене — встречу обслуживал Миллз Лейн.

Бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда Фото: Getty Images

Зацикленность на неспортивных аспектах боя сыграла злую шутку. Тайсон к тому времени уже начал сдавать, но по-прежнему был опасен и считался фаворитом поединка. Именно поэтому Майк резво стартовал и сразу продемонстрировал заряженность на нокаут. Холифилд выдержал атаки соперника и перешёл в наступление. Вступал в мощные размены, атаковал опасными сериями и не забывал о клинчах. Правда, на этот раз рефери действительно не давал разгуляться чемпиону в этом плане. Тем не менее Эвандер успевал создать помехи Тайсону «грязным» боксом и забрал первый раунд. Майк был очень растерян, уходя в свой угол.

Во втором отрезке Холифилд начал использовать весь свой арсенал сомнительных приёмов на полную катушку. Сначала ударил Тайсона головой и открыл ему рассечение, заваливался в клинч и не брезговал ударами по затылку. Майк слишком часто пытался апеллировать к рефери, а из-за этого терял время и пропускал ненужные удары. На следующий раунд Тайсон вышел очень злым, и эта трёхминутка навсегда вошла в историю бокса.

Железный Майк вновь бодро начал и выглядел гораздо лучше, чем в первых двух отрезках. Холифилд в ответ на атаки подключал удары головой из клинча, и тут Тайсон, который никак не мог пробить опытного соперника, потерял все остатки самообладания и вцепился зубами в правое ухо Эвандера, откусив верхнюю часть ушной раковины и выплюнув её на настил. Холифилд схватился за голову, начал кружиться вокруг своей оси, а все вокруг не понимали, что будет дальше. Чемпиону дали время на восстановление, а с Майка сняли два очка, несмотря на утверждения, что кровь Эвандера — результат пропущенного удара.

Бой продолжился, но за секунды до гонга Холифилд снова ударил Тайсона головой, а тот снова укусил его, но на этот раз за левое ухо, а затем набросил ещё несколько мощных ударов в голову оппоненту. Раунд завершился, но бой не продолжился. Рефери осмотрел уши чемпиона и дисквалифицировал Тайсона. Взбешённый Майк пытался прорваться к сопернику, началась потасовка, которая чудом не завершилась массовой дракой.

Бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда Фото: Getty Images

Позже Тайсон объяснял, что был очень зол на Холифилда: «В тот момент я готов был его убить, находился вне себя от злости. Он постоянно бодал меня головой. Я потерял контроль, план на бой вылетел из головы. Не исключаю, что я всё же мог бы это повторить и ещё раз. Если бы Холифилд вновь продолжал делать всё то же самое, за что получил, я бы вновь его укусил».

Была также версия, что Тайсон бесился из-за надвигающегося поражения и таким нетривиальным способом попытался его избежать. На момент остановки боя Майк проигрывал на карточках всех судей — 26-29. В итоге Майка дисквалифицировали на 15 месяцев и оштрафовали на $ 3 млн. Тогда всем стало очевидно — эпоха Тайсона завершена.

Спустя годы Холифилд комментировал действия Железного Майка: «Говорили, что я не настолько хорош, потому что не победил Тайсона. Но я никого не боялся. Мы дрались, и я остановил его, а затем встретились вновь, и он дважды укусил меня. Я знал, что могу побить его. После этих укусов я понял, что Майк боялся. Когда вы совершаете подобное, это свидетельствует о вашем желании сбежать. Когда я дрался со своими братьями, то кусал их и сбегал. Это была аналогичная ситуация. Укусить меня было проще всего».

Тайсон позже и вовсе заявлял, что укус — лучшее, что он сделал в своей жизни: «Я расскажу вам кое-что очень смешное, и я не хочу, чтобы это выглядело как дурной тон. Но это лучшее, что я когда-либо делал, — укусил его за ухо. Не то чтобы я хотел укусить его за ухо, но с точки зрения бизнеса. Да, так и было. Я никогда даже не думал об этом. Однако думаю о том, сколько денег я заработал. Смотрю через три или четыре года и думаю: «Ого, вот сколько я заработал?» Вот что делает это смешным для меня. Да, я укусил его за ухо, но я заработал деньги с этого. Так что я не могу корить себя за это».

Сейчас бывшие соперники уже не враждуют, а вполне мирно общаются, когда пересекаются на больших мероприятиях. Противостояние Тайсона и Холифилда вошло в мировую историю, и даже по сей день крайне тяжело найти человека, который не слышал о поединке, где один боксёр откусил другому ухо.