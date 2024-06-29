Корешков выстоял и победил в PFL. Но судья чуть не лишил россиянина праздника

В ночь с 28 на 29 июня на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) прошёл интереснейший турнир PFL 6. Особенный интерес вызывал поединок, в котором в клетке оказался Андрей Корешков. Экс-чемпион Bellator вернулся в Гран-при PFL противостоянием с Гоити Ямаути. Россиянин неудачно дебютировал в лиге, уступив единогласным решением Магомеду Умалатову. Но теперь Спартанец собирался оправдать своё прозвище, рассчитывал поставить оппонента в тупик. Вторая осечка подряд рисковала оказаться фатальной.

До дебюта в PFL Корешков шёл на серии из пяти побед. И особенно важным получился триумф в противостоянии с Лоренцем Ларкиным. Но переход в новую лигу дался непросто. Спартанец столкнулся с соотечественником Умалатовым и проиграл. Тем обиднее, что уступил он не досрочно, а лишь судейским решением. Правда, особенной интриги в этом противостоянии не было. Поэтому все рефери приняли сторону Магомеда. А поединок на PFL 6 должен был показать, насколько быстро Андрей отошёл от поражения.

Соперником россиянина стал бразилец Гоити Ямаути. 31-летний боец успел провести 35 профессиональных поединков. И имел в своём активе внушительный профессиональный рекорд – 29-6. Кроме того, в четырёх из пяти последних боёв получилось добыть победу. А единственное поражение пришлось на противостояние с Майклом Пейджем. Тот успел перебраться в UFC, где показывает себя просто великолепно. Поэтому казалось, что Ямаути может стать очень серьёзной оппозицией для Корешкова.

И начался поединок очень непросто для Андрея. Россиянин был вынужден терпеть все нападки со стороны Гоити. Более того, после экватора первого раунда пришлось буквально выживать. Особенно опасно было в тот момент, когда бразилец оказался за спиной Спартанца. Корешков смог выкрутиться и даже нанёс несколько ощутимых ударов из неудобного положения. Но было понятно, что самого Андрея такая ситуация вообще не устраивает.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Но проваленный первый раунд лишь подстегнул Спартанца, который полностью перевернул ситуацию. Во второй пятиминутке он обрушил бразильца на канвас великолепной атакой. А затем перешёл к брутальному добиванию. За здоровье Ямаути стало страшно, поскольку россиянин буквально вбивал его в пол. Но при этом судья не спешил останавливать поединок. Он ждал и позволял Гоити восстановиться. В итоге бразилец совершенно невероятным образом смог выкрутиться, вцепиться в россиянина и уйти от досрочного поражения.

В третьем раунде борьба была намного ровнее. Но всё-таки чувствовалось, что россиянин доминирует. Он поймал кураж во второй трёхминутке, что позволило контролировать ситуацию. В итоге никто из соперников завершить противостояние досрочно не смог. Дело дошло до судейского решения. И вновь появились поводы для переживания. Во время трансляции один из экспертов неожиданно занял сторону Ямаути. Поэтому была опасность, что и рефери понравится выдержка и терпение бразильца.

И всё-таки этой досадной неожиданности не случилось. Россиянин забрал победу единогласным решением судей. Но стоит отметить, что претензии к рефери, скорее всего, у команды Андрея остались. Слишком уж сильно судья рискнул здоровьем Ямаути во втором раунде. Да и очков, полученных за победу, не хватило для попадания в плей-офф Гран-при.