Драма в США. Битва непобеждённых россиян закончилась страшным нокаутом

В ночь с 28 на 29 июня в Су-Фолсе (США) прошёл очередной турнир регулярного сезона PFL 6. В одном из наиболее интересных поединков вечера сошлись два непобеждённых россиянина Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаев.

Оба бойца лишь в этом году дебютировали в PFL. Рамазанов был известен своими выступлениями в One Championship, где выступал с 2020 года. В азиатском промоушене Мурад одержал три победы, а затем простаивал около полутора лет. В PFL россиянин дебютировал с уверенной победы. Рамазанову достался в соперники Лауреано Старополи. Аргентинец выстоял чуть больше четырёх минут, а потом сдался после плотного удушающего приёма.

Мусаев — нетипичный представитель Дагестана в ММА. Он, в отличие от большинства, ставит на ударную технику и крайне хорош в этом аспекте. До перехода в PFL Шамиль засветился в польском промоушене KSW, а потом мелькнул в RCC, где нокаутировал Алексея Кунченко. В первом поединке регулярного сезона Мусаеву достался сложный соперник в лице Логана Сторли, но россиянин быстро освоился и во втором раунде брутально нокаутировал американца. Дальше в соперники выпал Рамазанов.

Фаворитом поединка двух россиян считался именно Мурад за счёт очень сильной борьбы, от которой тяжело защищаться любому оппоненту. Бой начался с осторожных попыток бойцов нащупать дистанцию, но уже на первой минуте Рамазанов нырнул за ногой соперника и прижал его к сетке. Мусаев не дал себя перевести и ненадолго увяз в клинче. Чуть позже Шамиль отразил и вторую попытку Рамазанова провести тейкдаун и снова при первой же возможности расцепил захват.

Мурад продолжал прессинговать, резко бросался в борьбу, а Мусаев постепенно вымерял точный и добавил в активности к концу первого раунда. Были и лоу-кики, и вертушки, и бэкфисты. Вторая пятиминутка также началась с попыток Рамазанова побороться, и только с пятого раза он смог перевести соотечественника на настил. Мусаев практически сразу поднялся и расцепил захват, а потом едва ли не впервые за бой сам поддавил соперника к сетке. Это стало началом конца для Рамазанова.

Мусаев потихоньку подступал, а затем, увернувшись от атаки Мурада, выбросил мощный левый оверхенд точно в челюсть оппонента и отправил его на канвас. Рамазанов чудом сумел подняться, но Мусаев уже его не отпустил, выбросил несколько добивающих ударов и финишировал соотечественника. Страшный нокаут.

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Мусаев продолжил победную серию, а Рамазанов потерпел первое поражение в карьере, но всё равно вышел в плей-офф Гран-при. И так сложилось, что в полуфинале эти бойцы встретятся вновь. Нас совсем скоро ждёт реванш.