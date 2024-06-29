UFC 303: реванш чемпиона и Самурая, битва самых ярких полусредневесов. LIVE

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 303. Изначально ивент должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но из-за травмы ирландца пришлось экстренно спасать кард. Теперь мейн-ивент турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который обещает быть ярким.
В соглавном событии сойдутся два опасных джитсера — Брайан Ортега и Диего Лопес, который дебютировал в UFC всего год назад.
Также на турнире пройдёт поединок ветерана Андрея Орловского с Мартином Будаем. Для экс-чемпиона этот бой может стать последним в рамках промоушена.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚔️ Прохазка обещает идеальный шторм в бою с Перейрой
«Я собираюсь показать на UFC 303 идеальный шторм. Никакого права на ошибку. Просто победить здесь и сейчас», — написал в своих социальных сетях Иржи.
🙂 Перейра: все говорят о навыках Анкалаева в партере, но вы не видели моих способностей
«Все говорят о Магомеде Анкалаеве, о его навыках в партере, но вы ещё не видели моих способностей. Я ещё даже не показывал их, поскольку не было необходимости, но однажды с удовольствием это сделаю», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.
🧐 Вместо боя Хилла и Раунтри на турнире будут биться Смит и Долидзе
Как так вышло? Сначала снялся Раунтри и его заменил Карлос Ульберг. Затем снялся Хилл и его заменил Смит. А потом снялся Ульберг и его заменил средневес Роман Долидзе.
Где смотреть турнир UFC 303
Посмотреть трансляцию турнира UFC 303 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💥 Первый бой Перейры и Прохазки прошёл совсем недавно
Впервые бойцы встретились на турнире UFC 295 в ноябре прошлого года. Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. С тех пор оба бойца успели выступить на UFC 303 и там нокаутировать своих соперников.
Когда пройдёт турнир UFC 303
Турнир UFC 303 пройдёт в ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира в 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
❓ Орловский может завершить карьеру после UFC 303, но ещё не принял окончательное решение
«29 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе я буду драться против Мартина Будая. Кто знает, может быть, это будет мой последний бой в UFC, а может быть, и нет. Независимо от того, последний это бой, или нет, я сделаю всё возможное, чтобы одолеть Мартина Будая. Посему, переживайте, болейте, поддерживайте!», — сказал Орловский на видео в социальных сетях.
Полный кард UFC 303
Основной кард:
- Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
- Брайан Ортега — Диего Лопес;
- Энтони Смит — Роман Долидзе;
- Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
- Иан Гарри — Майкл Пейдж.
Предварительный кард:
- Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;
- Чарльз Журден — Жан Силва;
- Каб Суонсон — Андре Фили;
- Пэйтон Тэлботт — Яннис Геммури;
- Мишель Уотерсон-Гомез — Джиллиан Робертсон;
- Андрей Орловский — Мартин Будай;
- Рэй Цуруя — Карлос Эрнандес;
- Рики Симон — Винисиус Оливейра.