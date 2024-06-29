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UFC 303, Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2, реванш, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, Орловский — Будай

UFC 303: реванш чемпиона и Самурая, битва самых ярких полусредневесов. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 303, Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2
Комментарии
Перейра и Прохазка сойдутся снова, Пейдж и Гарри устоят шоу.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 303. Изначально ивент должен был возглавить поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но из-за травмы ирландца пришлось экстренно спасать кард. Теперь мейн-ивент турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который обещает быть ярким.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Иржи Прохазка
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Иржи Прохазка

В соглавном событии сойдутся два опасных джитсера — Брайан Ортега и Диего Лопес, который дебютировал в UFC всего год назад.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Брайан Ортега — Диего Лопес
30 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Диего Лопес

Также на турнире пройдёт поединок ветерана Андрея Орловского с Мартином Будаем. Для экс-чемпиона этот бой может стать последним в рамках промоушена.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский — Мартин Будай
30 июня 2024, воскресенье. 01:50 МСК
Андрей Орловский
Не началось
Мартин Будай

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Перейра взял на себя миссию спасать крупные турниры UFC:
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Где смотреть турнир UFC 303 Когда пройдёт турнир UFC 303 Полный кард UFC 303
Live Сергей Сорокин

⚔️ Прохазка обещает идеальный шторм в бою с Перейрой

«Я собираюсь показать на UFC 303 идеальный шторм. Никакого права на ошибку. Просто победить здесь и сейчас», — написал в своих социальных сетях Иржи.

11:18 Сергей Сорокин

🙂 Перейра: все говорят о навыках Анкалаева в партере, но вы не видели моих способностей

«Все говорят о Магомеде Анкалаеве, о его навыках в партере, но вы ещё не видели моих способностей. Я ещё даже не показывал их, поскольку не было необходимости, но однажды с удовольствием это сделаю», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

10:50 Сергей Сорокин

🧐 Вместо боя Хилла и Раунтри на турнире будут биться Смит и Долидзе

Как так вышло? Сначала снялся Раунтри и его заменил Карлос Ульберг. Затем снялся Хилл и его заменил Смит. А потом снялся Ульберг и его заменил средневес Роман Долидзе.

10:49 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 303

Посмотреть трансляцию турнира UFC 303 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:49 Сергей Сорокин

💥 Первый бой Перейры и Прохазки прошёл совсем недавно

Впервые бойцы встретились на турнире UFC 295 в ноябре прошлого года. Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. С тех пор оба бойца успели выступить на UFC 303 и там нокаутировать своих соперников.

10:49 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC 303

Турнир UFC 303 пройдёт в ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира в 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

10:47 Сергей Сорокин

❓ Орловский может завершить карьеру после UFC 303, но ещё не принял окончательное решение

«29 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе я буду драться против Мартина Будая. Кто знает, может быть, это будет мой последний бой в UFC, а может быть, и нет. Независимо от того, последний это бой, или нет, я сделаю всё возможное, чтобы одолеть Мартина Будая. Посему, переживайте, болейте, поддерживайте!», — сказал Орловский на видео в социальных сетях.

10:46 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 303

Основной кард:

  • Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
  • Брайан Ортега — Диего Лопес;
  • Энтони Смит — Роман Долидзе;
  • Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
  • Иан Гарри — Майкл Пейдж.

Предварительный кард:

  • Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;
  • Чарльз Журден — Жан Силва;
  • Каб Суонсон — Андре Фили;
  • Пэйтон Тэлботт — Яннис Геммури;
  • Мишель Уотерсон-Гомез — Джиллиан Робертсон;
  • Андрей Орловский — Мартин Будай;
  • Рэй Цуруя — Карлос Эрнандес;
  • Рики Симон — Винисиус Оливейра.
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