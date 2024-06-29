Крах неуязвимого Перейры. Претендент наглухо вырубил бразильца и поиздевался над его сыном

В ночь с 29 на 30 июня состоится интереснейший турнир UFC 303. Он пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера выступит яркий бразильский чемпион – Алекс Перейра. Он проведёт реванш с Иржи Прохазкой.

Но стоит отметить, что в лучшей лиге на планете Перейра уже проигрывал, неуязвимым он не является. И единственная осечка получилась для Алекса очень болезненной. Он улетел в глухой нокаут, а после прошёл через издевательства со стороны соперника. Поэтому то поражение совершенно точно надолго отпечаталось в памяти бразильца.

8 апреля 2023 года Алекс проводил реванш с Исраэлем Адесаньей. Случилось это на турнире UFC 287. Перейра защищал свой чемпионский пояс, который завоевал именно в противостоянии с Иззи. Бразилец выдал серию из семи побед, всего за год добрался до титула в лучшей лиге на планете. И первая защита должна была стать «лакмусовой бумажкой» для Алекса. Но в итоге она обернулась тотальным провалом, а Перейре пришлось пойти на серьёзный шаг.

Поединок получился ярким. При этом в первом раунде соперники всё-таки присматривались друг к другу. Они действовали достаточно аккуратно, не особенно бросались. В итоге стартовая пятиминутка получилась напряжённой, но довольно скучной. А во втором раунде дело пошло намного бодрее. Перейра активно пошёл вперёд и начал набрасывать увесистые удары по оппоненту. Но это и стало началом конца. В одном из моментов Адесанья нашёл свою возможность и выбросил разящую контратаку. А Алекс рухнул на канвас. Добивания не понадобилось – Перейра уже находился в глубоком нокауте.

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Сразу после победы Исраэль выпустил в поверженного соперника три воображаемые стрелы. Он вернул сопернику должок, поскольку именно бразилец постоянно демонстрировал этот жест. Всё бы ничего, вот только Алекс в этот момент находился на канвасе без сознания. А к нему уже неслись со всех ног врачи, поскольку за здоровье Перейры действительно стало страшно. Поэтому «лучник» от Иззи и танцы возле бессознательного соперника выглядели странно.

На этом Исраэль не остановился. Он подлетел к клетке и показал пальцем на сына Перейры – Алессандро. А затем рухнул как подкошенный, намекая на нокаутированного Алекса. Многие фанаты моментально отреагировали на это в социальных сетях, накинувшись на Иззи с обвинениями. Но у этого есть и предыстория. В 2017 году на турнире Glory of Heroes 15 соперники проводили второй поединок. И тогда Адесанья потерпел первое поражение нокаутом в карьере. Маленький Алессандро вышел во время объявления победителя, ударил себя бутылкой по голове и упал, пародируя Исраэля. А теперь новозеландец нашёл возможность вернуть должок.

Исраэль Адесанья Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Тот реванш совершенно точно запомнится Перейре надолго. Сразу после него даже пришлось перебраться в другой дивизион. Однако теперь на пути Алекса новый соперник и совсем иная история. Бразилец попытается не повторить ошибок и спокойно защитить чемпионский пояс. Но чешский Самурай – опасный соперник, который вполне может удивить.