Парень со странной причёской покоряет UFC. Диего Лопес уже в шаге от титульника

Ещё год назад бразилец проигрывал Евлоеву, а теперь может его обойти.

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» пройдёт очередной номерной турнир UFC 303. Большая часть карда собиралась буквально в последний момент. Одним из поединков, которые организовали буквально в последний момент, стало противостояние Брайана Ортеги и Диего Лопеса.

Удивительно тут не только то, что бой устроили за две недели до турнира. Лопес занимает 14-е место в рейтинге полулегковесов и сейчас, спустя 13 месяцев после дебюта в UFC, получает бой с третьим номером дивизиона и вполне может стать претендентом на титул. Диего с лихвой оправдывает статус самого яркого новичка прошлого года.

База Лопеса — джиу-джитсу, и те, кто следил за выступлениями бразильца, неоднократно могли убедиться, что арсенал у этого бойца очень богатый. Уже в 16 лет он владел пурпурным поясом, а ещё через два года дебютировал в ММА, причём во многом это получилось случайно.

«Перед дебютом я на самом деле не тренировался по ММА. Просто занимался джиу-джитсу, помогал брату в его лагерях. Однажды ему предложили бой с парнем, который только-только дебютировал, и он отказался. Тогда брат предложил выступить мне, до поединка был ещё месяц. Я сказал: «Да, круто, я всегда готов соревноваться в джиу-джитсу». Он говорит: «Нет, это ММА». Я всё равно согласился, и с тех пор мы здесь».

Ещё через год Лопес настолько прокачался в джиу-джитсу, что его пригласили тренировать самому в Мексике. Он принял предложение, начал выступать в местных промоушенах, а потом судьба забросила его в Грозный, где он выступил на турнире ACB: Young Eagles и проиграл нокаутом Амиру Альжукарову.

«В том бою я увидел, что мне надо многое улучшать. Если бы мне это удалось, я бы выиграл бой. В любом случае это произошло, я очень злой вернулся в Мексику, решил неделю потренироваться в Гвадалахаре, чтобы посмотреть, каково мне там. Всё шло хорошо, и я остался на месяц в Lobo Gym», — вспоминал Лопес.

Диего Лопес Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Первое, что Лопес планировал прокачать в новом зале — ударная техника. Диего выступал в LUX Fight League, стал там чемпионом и ждал приглашения в UFC. С этим вышла задержка, так как у Лопеса были проблемы с визой, но в 2021 году он получил шанс на Претендентской серии Даны Уайта, где проиграл техническим решением Жоандерсону Брито. Спустя ещё два года Диего всё же попал в главный промоушен мира, согласившись спасти бой на UFC 288.

Многие отлично помнят, как Лопес вышел на коротком уведомлении и устроил ярчайший поединок с непобеждённым Мовсаром Евлоевым. Как минимум трижды бразилец всерьёз угрожал сабмишенами, причём делал это очень изобретательно. Армбар, треугольник, рычаг колена — Лопес попробовал буквально всё, проиграл решением, но покорил всех болельщиков и руководство UFC. Несмотря на поражение, дебют признали успешным. А до конца 2023 года Диего провёл два боя и в обоих случаях разобрался с соперниками за полторы минуты — сначала Гэвин Такер попался на жёсткую гильотину, а затем Пэт Сабатини был безжалостно нокаутирован.

Всем стало ясно, что Лопес — это не только парень с запоминающейся и странной причёской, но ещё и крайне опасный боец во всех аспектах. Так Диего получил бой на престижном UFC 300, причём с довольно крепким соперником из топ-15 Содиком Юсуффом. Казалось, что здесь Лопесу будет посложнее, но он опять переехал оппонента за полторы минуты и ворвался в рейтинги. Кстати, сделал он это раньше того самого Брито, который побеждал Диего на Претендентской серии.

После третьей досрочной победы Лопес обратился к недавнему обидчику: «Дальше я хочу получить реванш с Мовсаром Евлоевым на Международной неделе боёв. Думаю, первый наш поединок о многом говорит, и бои, которые последовали, за ним, тоже. Я заслужил реванш. Забавно, что он говорит, будто моё самое большое достижение — близкий бой с ним. Мне нравится называть его «Мистер Решение».

Бой Диего Лопеса и Мовсара Евлоева Фото: Sarah Stier/Getty Images

Лопес не получил бой с пятым номером рейтинга Евлоевым, но зато будет биться с Ортегой, который ещё выше. Джекпот для новой восходящей звезды UFC. Неслучайно бразилец уже говорит о потенциальном титульнике: «Если я выиграю у Ортеги, то у меня будут все основания на титульный бой. Я очень сильно мотивирован, это самый важный бой в моей жизни».

Поединок с Ортегой пройдёт в лёгком весе, но всё равно есть вероятность, что через день уже Евлоеву будет интересен реванш с Лопесом, а не наоборот. Спустя год уже не удивляет, что бразилец дал близкий бой Мовсару даже на коротком уведомлении. Фантастический взлёт Диего продолжается. Он часто бьётся, принимает любые бои, финиширует соперников, и вопросы остаются только к его причёске.

Ортега — это, безусловно, оппозиция топ-уровня, и главный вопрос в том, по силам ли Лопесу такая высота? И если ответ положительный, то уже следующий бой Диего может провести за титул.