«Это глубокая душевная боль». Конор водит всех за нос и не собирается возвращаться

В ночь с 29 на 30 июня в США состоится турнир UFC 303. В главном событии вечера чемпион организации в полутяжёлом весе Алекс Перейра проведёт защиту пояса против Иржи Прохазки. Это будет уже второй поединок между бойцами: в ноябре прошлого года Перейра нокаутировал Иржи и стал новым королём дивизиона.

UFC 303 должен был стать одним из самых ожидаемых турниров года. И, конечно, дело не в реванше Перейры и Прохазки, при всём уважении к этим бойцам. Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 300 объявил, что турнир UFC 303 возглавят Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Новость о возвращении ирландца взбудоражила общественность, миллионы фанатов и один Майкл Чендлер были в полном восторге от того, что Ноториус снова в деле.

Однако по мере приближения турнира Конор больше времени проводил в баре, чем в зале: да, ирландец и раньше не отличался режимом, но всё-таки не было похоже, что Макгрегор через пару месяцев будет готов к своему легендарному возвращению спустя три года. Поползли слухи об отмене поединка Конора и Чендлера, и позже слухи нашли подтверждение: Макгрегор сломал палец на ноге и выбыл с поединка.

Сага с возвращением Конора затягивается на неопределённый срок, и складывается ощущение, что она в итоге ничем и не закончится. Ирландец кайфует от жизни вне боёв, и, несмотря на то что он постоянно анонсирует своё возвращение, кажется он и сам уже в него не верит. Бой с Чендлером был анонсирован год назад, и за год Конор так и не решил свои проблемы. Точнее, решил, но добавились новые – он сломал палец.

За это, кстати, в его адрес уже прилетело много критики: Рафаэль дос Аньос припомнил, что их бой с ирландцем в своё время не состоялся из-за перелома ноги бразильца, а не пальца, Ислам Махачев также иронично отреагировал на характер травмы Макгрегора.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

К слову, многие бойцы утверждают, что ломают пальцы на ногах во время подготовки к поединку, но тем не менее выходят на бой. Например, тот же Алекс Перейра заявлял, что перед поединком с Джамалом Хиллом получил точно такую же травму, но от боя не отказался, а после и вовсе нокаутировал Хилла в первом раунде. Но Конор предпочёл залечивать травму. Ирландец говорит пафосные речи о том, что хочет подойти к своему возвращению в лучшей форме и что безумно переживает по поводу того, что бой так и не состоялся.

«Я бы солгал, если бы сказал, что мне не больно смотреть, как проходит бойцовская неделя без меня. Это глубокая душевная боль. Спасибо вам за сообщения о поддержке и ободрении, мои коллеги и фанаты», — написал Конор на своей странице в социальной сети.

Но все поступки и действия ирландца говорят об обратном. У Конора был целый год на возвращение, но он по-прежнему ведёт свои поединки только в интернете. У Макгрегора есть всё, чтобы очень быстро получить титульный шанс, всё-таки Конор по-прежнему самая яркая звезда ММА. Но, кажется, за громким именем уже нет спортивной составляющей. Тот Макрегор, который залезал всем в головы, а потом эти головы сносил, остался в прошлом. Теперь есть успешный богатый бизнесмен, которому не нужны бои. И Конор может сколько угодно утверждать, что его возвращение будет самым величайшим камбэком в истории, но в это, похоже, верит только Майкл Чендлер, захоронивший свою карьеру несостоявшимся денежным боем.

На пресс-конференции перед турниром UFC 303 у Даны Уайта спросили, возможно ли возвращение Конора в августе, сентябре или октябре, на что босс UFC ответил, что ни один из вариантов невозможен. То есть, вероятно, до конца года Макгрегора мы в клетке не увидим. А чем дольше простой, тем меньше шансов на то, что Конор вернётся в ММА. Кажется, ирландец просто водит всех за нос с постоянными анонсами турнира, а сам уже давно смирился и наслаждается заслуженной пенсией.