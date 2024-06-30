Перейра непобедим в полутяжах. Вышел на коротком уведомлении и уничтожил Прохазку

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе на знаменитой «MGM Grand Arena» прошёл очередной номерной турнир UFC 303. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

В ноябре прошлого года эти бойцы уже встречались в октагоне и оспаривали вакантный пояс. В том поединке Перейра нокаутировал чешского самурая во втором раунде и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. После этого Алекс успел возглавить престижный турнир UFC 300 и успешно защитил титул, нокаутировав Джамала Хилла в первом раунде. Реванша с Прохазкой в ближайшие месяцы не ожидалось, но за две недели до UFC 303 выбыл Конор Макгрегор, и промоушен экстренно искал замену мейн-ивенту. Перейра согласился выйти на коротком уведомлении и поставить на кон пояс.

Прохазка после поражения в первом поединке тоже успел провести ещё один бой, который прошёл на том же UFC 300. Иржи встретился с опасным Александаром Ракичем, бойцы закатили очень яркую рубку, где каждый неоднократно был на грани досрочного поражения. В итоге Прохазка финишировал Ракича во втором раунде и заработал реванш с чемпионом.

Перед поединком Иржи добавил немного интриги в противостояние, заявив, что хочет чистый бой, а Перейра прибегает к помощи шаманов и магии. Бой начался осторожно, вопреки привычному стилю Прохазки. Перейра вымерял дистанцию и отбивал чеху переднюю ногу, а уже на второй минуте впервые донёс левый хук. Прохазка выдержал. Алекс продолжил атаки по этажам и периодически опасно попадал, в том числе и левым хуком. В концовке раунда Иржи попытался побороться, но в итоге просто придерживал соперника в клинче. Перейра вырвался, а одновременно с гонгом отправил Прохазку в нокдаун, мощно завершив отрезок.

А уже в начале второго раунда Перейра завершил начатое. На этот раз бразилец выстрелил левым хай-киком и просто срубил соперника. Причём Алекс не хотел добивать Прохазку, но рефери бой не остановил, и пришлось идти добивать. Несколько ударов – и всё, Иржи был в ауте. Чех долго не мог восстановиться и даже на объявлении результатов был потерянным.

Перейра уверенно оформил вторую защиту титула в полутяжёлом весе и окончательно закрыл все вопросы с Иржи Прохазкой.