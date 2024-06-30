И это наследник Конора? Двух самых ярких бойцов UFC освистали всей ареной

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе на «MGM Grand Arena» прошёл большой турнир UFC 303. В рамках основного карда этого ивента сошлись два топовых полусредневеса Иан Гарри и Майкл «Веном» Пейдж.

Гарри уже достаточно давно в UFC. На счету ирландца семь побед под эгидой лучшего промоушена мира. В последнем поединке последователь Конора Макгрегора одержал победу над крепким Джеффом Нилом, что позволило ему войти в топ-10 полусреднего веса, а до этого прошёл ветерана Нила Магни и разобрал крепкого Даниэля Родригеса. К бою с опытнейшим Пейджем Гарри подошёл с чистым рекордом 14-0 и в случае победы планировал получить претендентский поединок.

Пейдж сделал себе имя в Bellator и в UFC появился лишь в этом году. Британец в марте успешно дебютировал, одержав победу единогласным решением над Кевином Холландом. Там Веном показал, что и в 36 лет с ним будет сложно абсолютно любому сопернику. Майкл подтвердил реноме одного из самых ярких ударников мира и с ходу вошёл в топ-15 дивизиона. А бой с Гарри был для Пейджа шансом сразу подобраться к пятёрке сильнейших полусредневесов.

Стиль Венома и Гарри предполагал, что в этом поединке будет очень много активных действий именно в стойке, но всё оказалось не так просто. Иан, который до боя неоднократно нахваливал свою ударную технику и называл себя лучшим ударником в UFC, неожиданно перевоплотился в борца-джитсера.

37-летний Пейдж сразу показал, что на самом деле именно он ударник другого уровня. Британец финтил, пританцовывал, резко пробивал и вынудил Гарри воспользоваться борьбой. Надо сказать, что Иан грамотно перевёл оппонента, спокойно улучшил позицию у сетки и забрал спину. В этот момент у Пейджа были огромные проблемы, но он вытерпел удушение сзади и сумел снять захват с шеи, отдав при этом первый раунд вчистую.

Второй раунд уже забрал Веном, который просто перерабатывал молодого соперника в стойке. Гарри пытался спастись в клинче, но как только дистанция разрывалась, то ирландец пропускал и не успевал за скоростью Пейджа. Поэтому в финальной пятиминутке всё также свелось к борьбе. Это было гораздо конкурентнее, чем первая пятиминутка, однако всё равно Гарри в безопасном режиме дождался гонга и победно вскинул руки.

Иан Гарри Фото: Ian Maule/Getty Images

Ирландец, конечно, победил и сразу же заявил, что идёт за титулом. Но при этом к Гарри очень много вопросов. Неслучайно его страшно освистывала публика за показанный бой. Вместо обещанного зрелища болельщики получили весьма скучное выступление, которое пытался разбавить только Пейдж.

Всегда отлично, когда боец может прогрессировать во всех аспектах. Например, Кори Сэндхагена мы тоже знали как ударника, а он показал, что и побороться может, если надо. Гарри тоже ударник, который решил провести бо́льшую часть боя в партере. Проблема в поведении. Странно говорить одно, затем показывать абсолютно другое, а в итоге заявлять о титульных амбициях. Гарри не любят в первую очередь из-за этого. Макгрегор, которого ирландец почти боготворит, тоже многое говорил, но затем он старался соответствовать заявленному. В этом плане Иану далеко до кумира.

До боя Гарри был седьмым в рейтинге. Он хочет титульник, но очевидно, что никто ему такой роскоши не даст. Впереди есть как минимум Шавкат Рахмонов и Джек Делла Маддалена, которых уже не так просто пройти. Есть Колби Ковингтон и Камару Усман, с которыми пока ситуация совершенно неопределённая. Если Гарри будет показывать такие бои, как с Пейджем, то его дорога к поясу серьёзно замедлится. При этом на бумаге у Иана не особо хорошие шансы с теми же Рахмоновым и Маддаленой. Шавкат — просто киллер, который запросто может задушить, а австралийца особо не завалять, как Пейджа, да и в стойке он будет более чем конкурентоспособен.

Гарри пора перестать сыпать громкими заявлениями и сосредоточиться на боях. Тогда к нему будет гораздо меньше претензий даже после относительно скучных поединков.