Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 303. Главным событием вечера изначально должен был стать поединок Конор Макгрегор — Майкл Чендлер. За две недели до ивента стало ясно, что придётся искать экстренную замену, и тогда промоушен обратился к Алексу Перейре и Иржи Прохазке.

Реванш обещал быть ярким, и ожидания не были обмануты. Правда, бой вышел односторонним. Перейра был быстрее, был точнее, чуть не похоронил Прохазку в первом раунде, а уже в начале следующего отрезка мощным хай-киком отправил чеха в нокаут. Однако рефери не остановил бой, так что Иржи пришлось принять ещё несколько добивающих ударов, после которых претендент ещё долго не мог подняться на ноги.

Иржи Прохазка — Алекс Перейра Фото: Ian Maule/Getty Images

Перейра максимально уверенно оформил вторую защиту титула, и на данный момент в дивизионе есть всего один боец, которого можно назвать реальным претендентом на титул — это Магомед Анкалаев. Правда, россиянина так часто задвигали на второй план из-за его заявлений и немедийности, что никого, к сожалению, не удивит, если Магомед опять будет ждать.

Тем более что у Перейры не так давно появилась мечта. Ещё после UFC 300 Алекс заявил, что готов подняться в тяжёлый вес и сразиться за третий пояс. Тогда руководство эту идею завернуло, Дана Уайт прямо заявил, что не воодушевлён таким порывом бразильца.

Теперь сразу после победы над Прохазкой Джо Роган во время октагон-интервью задал вопрос Перейре о переходе в тяжёлый вес, и Алекс по-прежнему открыт: «Увидите ли вы меня в тяжёлом весе? Да, я думаю, рано или поздно это произойдёт. Я говорил об этом ещё после предыдущего поединка, но мне показалось, руководство промоушена не особо в этом заинтересовано, хотя, возможно, их мнение изменится. Думаю, когда-нибудь в будущем я всё-таки подерусь в тяжах».

На пресс-конференции Уайта, конечно, спросили об этом, и теперь босс UFC совсем не категоричен. Дана ответил «посмотрим», а ещё рассказал, что Джо Роган ему уже не раз говорил, что Перейре можно дать шанс в тяжах.

В UFC любят уникальные истории и готовы устраивать действительно большие бои. Путь Перейры идеально подходит под эту категорию. Человек очень поздно оказался в промоушене, взял два пояса и может стать первым, кто поборется за титул в третьей весовой категории. Да и Джон Джонс уже однажды намекал, что Алекс ему интересен как соперник. А если чемпион захочет дать бразильцу такой шанс, то его пожелание удовлетворят.

К тому же у Перейры есть чем удивить тяжеловесов. Бронебойный удар с левой с идеальным таймингом и мощью станет большой проблемой для кого угодно. Можно рассуждать на тему того, что Алекса вели, но он просто брал все бои, которые ему предлагают, выходил и убирал соперников с пути. Всего 11 месяцев прошло с дебюта Перейры в полутяжёлом весе, а он провёл претендентский бой, титульный и дважды защитил пояс! И в трёх случаях это были нокауты. Проблемы с борьбой? Всё очевиднее, что бразилец прокачивает этот аспект и его тяжелее переводить. Да и каждый бой начинается в стойке, а как показывает практика, Перейре нужно не так много времени и не так много ударов, чтобы срубить соперника.

У Алекса нет никаких требований. Он выходит на коротком уведомлении, готов спасать турниры даже с травмами, а такую лояльность в промоушене ценят. Конечно, есть вариант, что UFC назначит Перейре защиту против Магомеда Анкалаева, но после россиянина нет ни одного претендента. Если Алекс победит и Магомеда, то станет очевидно — следующий бой пройдёт в тяжёлом весе. Не в пользу Анкалаева то, что он выдвигает свои требования с позиции претендента. Этого в UFC не любят.

Впрочем, это ММА, все расклады могут поменяться за считаные часы. Но с каждым разом в пользу боя Перейры за третий пояс появляется всё больше аргументов. Кто знает, вдруг Стипе Миочич слетит с боя с Джонсом в конце осени. Тогда в UFC знают, к кому обратиться.