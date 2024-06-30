Путь в четверть века. Андрей Орловский провёл последний бой в UFC

В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 303. В предварительном карде турнира свой поединок провёл легендарный ветеран организации Андрей Орловский. Белорусский боец раздельным решением судей проиграл Мартину Будаю, на пресс-конференции после турнира глава лиги Дана Уайт сообщил, что для Орловского это был последний поединок в организации.

Андрей Орловский – бесспорно, легенда смешанных единоборств, чья профессиональная карьера началась ещё в прошлом веке. Свой первый бой Орловский провёл в 1999 году и проиграл Вячеславу Дацику – потом, правда, пути бойцов разошлись в совершенно разных направлениях. Андрей закрыл поражение от Дацика, вышел на серию из трёх побед и уже в 2000 году оказался в UFC. Просто вдумайтесь: хоть и с перерывами, но Андрей провёл в UFC почти четверть века. Фантастические показатели, которые позволили белорусу оказаться на второй строчке по количеству проведённых боёв (42, уступает лишь Джиму Миллеру, у которого 44) и на второй строчке по количеству побед (23, уступает лишь Джиму Миллеру, у которого 26). Ну, а среди тяжей он, бесспорно, лучший по этим показателям.

Карьера Орловского всегда была волнообразной. Победные серии сменялись обидными поражениями, но при этом Андрей всегда оставался в топе. В 2005 году он стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, затем полноценным, но в 2008 году покинул лигу. Через год состоялся, наверное, один из самых известных поединков Орловского для российского зрителя: он встретился с другой легендой ММА Фёдором Емельяненко. Андрей был очень заряжен на победу, активно начал бой, но затем нарвался на сокрушительный удар Последнего Императора и оказался в глухом нокауте. Это поражение запустило цепочку неудачных выступлений Орловского, он потерпел три поражения подряд. Но Андрей сумел вновь выйти на победную серию, выступал в различных лигах, начиная от Strikeforce и заканчивая Fight Nights.

Андрей Орловский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В 2014 году, спустя шесть лет, состоялось возвращение Орловского в UFC. Последние 10 лет Андрей выступал именно в лучшей лиге мира. Одержав четыре победы подряд, Орловский попал под элиту тяжёлого дивизиона: белорусский боец дрался с Алистаром Оверимом, Стипе Миочичем, Джошем Барнеттом, Фрэнсисом Нганну и всем им проиграл. При этом неудачные серии, как и раньше, Орловский чередовал с отличными выступлениями, что помогало ему держаться в UFC, несмотря на возраст. В 41 год он разделил клетку с действующим временным чемпионом лиги Томом Аспиналлом, уступил ему, но затем выдал серию из четырёх побед кряду. И это на пятом десятке!

Казалось, что Орловский вечен, как и его карьера. Когда он в очередной раз выходил в октагон, никто уже не удивлялся этому. Но всё же возраст дал о себе знать, да и огромное количество боёв, проведённых в тяжёлом весе, где каждый удар носит колоссальную опасность – тоже. За последние два года Андрей провёл четыре поединка и все проиграл. Увы, начать новую победную серию в UFC ему уже не удастся – Дана Уайт объявил об уходе Орловского из организации.

Андрей официально не завершил карьеру, но пути с лучшим промоушеном мира разошлись. 42 боя в UFC, 23 из которых были победными. Фантастические цифры. У Орловского только побед в промоушене почти в три раза больше, чем всего боёв в организации у временного чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла. Британец только пошёл в школу, в то время как Андрей уже выступал в UFC.

Да, возможно, Орловский не стал суперзвездой UFC, но при этом он дрался со всей топовой оппозицией промоушена в разные годы. Да и чемпионом был, чего уж там – этого тоже добиваются только единицы. Андрей во второй раз покидает UFC и на этот раз, вероятно, окончательно. 45-летний ветеран навсегда вписал своё имя в историю промоушена и, когда он повесит перчатки на гвоздь, наверняка окажется в Зале славы UFC. А пока, судя по последним интервью, карьера Орловского завершена только в UFC: Андрей ещё пару лет собирается выступать в единоборствах – настоящий спортивный долгожитель.