Пельмень покоряет лигу пощёчин Даны Уайта. Сделал Волкова тренером и вырубил соперника

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной бойцовской недели прошёл очередной турнир Power Slap 8. Лига пощёчин Даны Уайта давно на слуху, он регулярно её пиарит и самоотверженно защищает от любой критики. Более того, босс UFC уверен, что именно это на сегодняшний день самый быстрорастущий вид спорта. Да, если Атлетические комиссии штатов одобряют проведение подобных турниров, то это приравнивается к виду спорта.

Очередной ивент обещал стать знаковым и привлекал болельщиков из России тем, что в Power Slap должен был дебютировать Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. Россиянин — одна из самых известных фигур в мире пощёчин. Его выступления в России на подобных шоу в своё время подстегнули Дану организовать свою лигу. А теперь туда удалось затащить и топ-звезду по меркам Power Slap.

Камоцкий рассказывал, что не сразу согласился на предложение, так как не устраивали финансовые детали. Но как только этот вопрос утрясли, то Василий поставил свою подпись в контракте. Ещё был нюанс с правилами, который описывал сам Пельмень: «В этой версии ещё есть правило: ноги стоят на месте, на ширине плеч, пятку подкручивать нельзя. Работа чисто тазом и корпусом. В разных организациях по-разному располагаются руки, когда тебя бьют. В России мы за стол держались. А здесь — палочку будем держать за спиной. После удара есть 30 секунд, чтобы восстановиться, потом бьёшь сам. Удобнее, конечно, держаться за стол. Если даже тебя вырубят, то ты чик-чик — и пришёл в себя».

В дебюте Камоцкий должен был сразиться с поляком Камилом Марусащем по прозвищу Полярный медведь. Тот уже выступал в Power Slap ранее и проигрывал решением. А вот с россиянином так не вышло. Василию выпало право первого удара и, как оказалось, последнего. От мощной пощёчины Марусащ свалился без сознания и несколько минут не приходил в себя, а Камоцкий праздновал и даже заработал бонус за столь яркий дебют.

К слову, одним из секундантов Василия был Александр Волков. Драго совсем недавно вернулся из Саудовской Аравии и тут же взялся помогать соотечественнику. Как рассказал сам Камоцкий, Волков ему очень помог: «Как правильно включать таз и корпус, мы целое видео про это сняли, мы провели с ним тренировку, потом на следующий день была восстановительная тренировка, потом — ещё одна. А потом, получается, сделали тренировку, разминаясь перед поединком. Саня выступал даже мануальщиком для меня. У меня там спина болела, отдавала в правую руку, он разминал, массаж сделал. Красавчик вообще».

Волков, к слову, пришёл на шоу с маленькой расчёской и приводил бороду Камоцкого в порядок. Ничего не напоминает? А в описании своей страницы в социальных сетях Александр гордо написал «тренер по пощёчинам».

Пельмень покоряет лигу пощёчин Даны Уайта Фото: из личного архива Василия Камоцкого

На этом же турнире Power Slap выступила ещё одна звезда — Пейдж Ванзант, которая, судя по всему, задалась целью попробовать в жизни вообще всё, что хотя бы отдалённо относится к спорту. Она не смогла вырубить соперницу столь же эффектно, как Пельмень. Противостояние с участием Ванзант продлилось три раунда и завершилось победой секс-символа ММА единогласным решением судей.

Камоцкий, судя по всему, теперь имеет все шансы превратиться в суперзвезду шоу Даны Уайта, и в дальнейшем мы наверняка будем его видеть в рамках Power Slap. А может быть, и Волкова. Пельмень уже заявил, что Драго попробовал отработать пощёчину на лапах, и бьёт он очень сильно. Так что, возможно, на одного россиянина в шоу станет больше, а пока эту нишу настроен занять Камоцкий. Сейчас от него все в восторге.