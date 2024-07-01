Реванш Диаза и Масвидаля в боксе и бой Стивенсона. Главные поединки предстоящей недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и поединков. В ближайшие семь дней особенно много будет вечеров профессионального бокса. Непобеждённого Шакура Стивенсона ждёт очередной поединок в лёгком весе, после чего он будет претендовать только на громкие бои. Реванш по правилам бокса проведут Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз – в этом поединке точно не будет скучно. Екатеринбург порадует любителей кулачных боёв очередным турниром лиги RCC Hard, а в Лондоне сойдутся два ярких нокаутёра-супертяжеловеса.

6 июля. Валерий Мясников – Магомед Магомедов

Лига RCC в последнее время большое внимание уделяет развитию кулачных боёв, и 6 июля в Екатеринбурге состоится очередной турнир лиги RCC Hard. Возглавят его Валерий Мясников и Магомед Магомедов по прозвищу Чёрная кобра. Мясников – восходящая звезда уральской кулачки, самую яркую победу он одержал над Даудом Стхански – одним из самых грозных представителей российских кулачных боёв. Теперь Мясникову предстоит очередной экзамен в лице ещё одной звезды Top DOG Магомеда Магомедова.

Валерий Мясников Фото: RCC

6 июля. Джонни Фишер – Ален Бабич

В Лондоне состоится вечер профессионального бокса, возглавят который два мощных тяжеловеса. Фишер имеет рекорд 11-0, Бабич – 12-1. При этом на двоих у этих парней 21 нокаут – в таком поединке, как любят говорить комментаторы, лучше не моргать. Победитель боя вполне может громко заявить о себе и приблизиться к топам королевского дивизиона.

В ночь с 6 на 7 июля. Шакур Стивенсон – Артём Арутюнян

В США в ночь с 6 на 7 июля состоится вечер профессионального бокса. В рамках турнира состоится титульный поединок по версии WBC в лёгком весе между Шакуром Стивенсоном и Артёмом Арутюняном. Успех непобеждённого Стивенсона откроет ему путь к громким боям: в планах у мировых промоутеров организовать поединок между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом, а победитель этого боя встретится именно со Стивенсоном. Но для начала Стивенсону нужно победить Арутюняна – задача не из простых.

В ночь с 6 на 7 июля. О’Шаки Фостер – Робсон Консейсао

Во время боксёрского турнира в США, который возглавят Шакур Стивенсон и Артём Арутюнян, состоится ещё один титульный поединок. За пояс WBC во втором полулёгком весе поборются О’Шаки Фостер и Робсон Консейсао.

7 июля. Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз

Кто бы мог подумать, что Масвидаль и Диаз встретятся между собой ещё раз и уже вне UFC. Теперь экс-бойцы лиги Даны Уайта намерены провести поединок по правилам бокса, на этот раз в промоушене Масвидаля – Gamebred Boxing. Их прошлая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем выявляли первого обладателя пояса BMF. Поединок получился ярким, Хорхе одержал победу, и, конечно, Нейт жаждет реванша. Два ярких бойца-ударника точно закатят крутой бой в ринге – это нельзя пропустить.

7 июля. Кадзуто Иока – Фернандес Мартинес

В Токио состоится турнир по профессиональному боксу, в котором зрители увидят объединительный поединок во втором наилегчайшем весе. Обладатели поясов WBA и IBF Кадзуто Иока и Фернандес Мартинес сойдутся в ринге. На стороне Иоки опыт, у Мартинеса – идеальный рекорд и желание забрать второй чемпионский пояс. Оба входят в четвёрку сильнейших боксёров своего дивизиона, поэтому поединок должен быть максимально конкурентным.