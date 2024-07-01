Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз: главные гангстеры UFC сменили клетку на ринг. LIVE

💰 Хорхе Масвидаль заработал несколько миллионов долларов за первый бой с Камару Усманом

Популярный боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что заработал порядка $ 5 млн за первый бой с экс-чемпионом UFC в весе до 77 кг Камару Усманом, который состоялся на турнире UFC 251.

«В итоге нам удалось собрать 1,3 миллиона покупок платных просмотров. Если бы я не подписал контракт с UFC, в котором мне гарантировался процент с этих покупок, то мне бы и близко не выплатили $ 5 млн. У меня было бы чувство, что мной воспользовались. Если бы у меня получилось продать 100 миллионов покупок платной трансляции, то мне хотелось бы получить гораздо большую долю, чем вы, ребята, предлагаете мне в гарантированной выплате.

За шесть дней до боя между Усманом и Бёрнсом Гилберт слёг с коронавирусом. После этого UFC позвонили мне, предложили перелететь через весь мир и за эти шесть дней сбросить девять килограммов, чтобы сразиться за титул чемпиона мира. Во всём мире был лишь один засранец, который мог бы согласиться, получив такой звонок — и это я. Но мне нужно было заплатить за такое, и заплатить чертовски щедро. Поэтому они уступили всем требованиям, которые у меня были. Если уж на то пошло, то я вёл себя, как бандит, потому что получил то, что хотел», — приводит слова Хорхе портал MMA Mania.