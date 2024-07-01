Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз: главные гангстеры UFC сменили клетку на ринг. LIVE

В ночь с 6 на 7 июля на арене «Honda Center» в Анахайме (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его программе главным станет 10-раундовый поединок, в котором сойдутся Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Стоит отметить, что парни будут биться между собой не впервые. Прошлая встреча проходила по правилам ММА, и Диаз с Масвидалем выявляли первого обладателя пояса BMF в UFC. Поединок получился ярким, Хорхе одержал победу, и, конечно, Нейт жаждет реванша. Два ярких бойца-ударника просто обязаны закатить рубку в ринге. Интересно будет и в соглавном поединке, где Энтони Петтис проведёт свой второй поединок в профессиональном боксе. Его оппонентом станет Крис Авила, который также имеет опыт выступлений в UFC.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💰 Хорхе Масвидаль заработал несколько миллионов долларов за первый бой с Камару Усманом
Популярный боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что заработал порядка $ 5 млн за первый бой с экс-чемпионом UFC в весе до 77 кг Камару Усманом, который состоялся на турнире UFC 251.
«В итоге нам удалось собрать 1,3 миллиона покупок платных просмотров. Если бы я не подписал контракт с UFC, в котором мне гарантировался процент с этих покупок, то мне бы и близко не выплатили $ 5 млн. У меня было бы чувство, что мной воспользовались. Если бы у меня получилось продать 100 миллионов покупок платной трансляции, то мне хотелось бы получить гораздо большую долю, чем вы, ребята, предлагаете мне в гарантированной выплате.
За шесть дней до боя между Усманом и Бёрнсом Гилберт слёг с коронавирусом. После этого UFC позвонили мне, предложили перелететь через весь мир и за эти шесть дней сбросить девять килограммов, чтобы сразиться за титул чемпиона мира. Во всём мире был лишь один засранец, который мог бы согласиться, получив такой звонок — и это я. Но мне нужно было заплатить за такое, и заплатить чертовски щедро. Поэтому они уступили всем требованиям, которые у меня были. Если уж на то пошло, то я вёл себя, как бандит, потому что получил то, что хотел», — приводит слова Хорхе портал MMA Mania.
Где смотреть турнир с главным боем Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
👊 Пресс-конференция Диаза и Масвидаля закончилась массовой дракой
Пресс-конференция с участием популярных бойцов смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза, проходившая в Анахайме (Калифорния, США), закончилась массовой дракой.
Дата и время турнира с главным боем Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз
Турнир с главным боем Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз состоится в ночь с 6 на 7 июля на арене «Honda Center» в Анахайме (США). Боксёрский вечер стартует в 23:00 по московскому времени.
❌ Масвидаль: парни из UFC пытались устроить мне бой с Конором, но он этого не хотел
Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, что популярный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не согласился проводить поединок с нми.
«Парни из UFC пытались устроить мне бой с Конором, но он этого не хотел. Макгрегор никогда не говорил обо мне, но наш поединок стал бы самым грандиозным из всех возможных. Вы правда верите, что Майкл Чендлер продаст больше платных трансляций, чем я? Никто в здравом уме так не думает. Я человек, которому удалось продать рекордные платные трансляции за последние пять лет. Но даже с учётом этого Конор не согласится на бой со мной. В будущем мы вряд ли подерёмся в октагоне. Разве что только на парковке», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.
Полный кард турнира с главным боем Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз
- Хорхе Масвидаль – Нейт Диаз;
- Крис Авила – Энтони Петтис;
- Амадо Варгас – Шон Гарсия;
- Дэниел Джейкобс – Шейн Мозли-мл.;
- Девин Кашинг – Мануэль Корреа;
- Алан Санчес – Луис Лопес;
- Кеннет Лопез – Андрес Мартинес;
- Жозе Агайо – Брайс Логан;
- Стивен Данн – Габриэль Агилар Коста;
- Лучано Рамос – Даниэль Эрнандес.