Шара Буллет быстро становится суперзвездой. Успевает покорять UFC и Голливуд

Чуть больше недели прошло с тех пор, как Шара Буллет оформил вторую победу под эгидой UFC. И, похоже, этот успех дал российскому бойцу шанс превратиться в настоящую звезду. Причём даже за пределами промоушена.

Шара изначально пришёл в UFC с мощной фан-базой за плечами, а яркие бои и откровенные интервью быстро добавили ему новых поклонников. Из-за этого бой Буллета с Антонио Троколи, который практически неизвестен фанатам, был одним из самых ожидаемых на Саудовском турнире. Правда, на вопрос о том, будет ли Шара биться в США, Дана Уайт пока отвечает отрицательно — считает, что местные Атлетические комиссии завернут дагестанца из-за проблем с глазами.

Тем не менее у Буллета есть американская виза, и он выжимает из этого максимум. Боец уже отправился в США и сейчас принимает участие в съёмках фильма. Яркая внешность Шары понравилась и режиссерам, так что он выступит в роли киллера и не исключает, что задержится в кино: «У меня были три-четыре съёмочных дня в Лос-Анджелесе. С утра до вечера. Очень плотный график. Приехал в Лас-Вегас на Международную неделю боев. В субботу буду гостем на турнире UFC. А потом вернусь в Лос-Анджелес и буду дальше сниматься в фильме. У меня там роль киллера. Пока что всё удаётся. Директор нашей кинокомпании сказал, что у меня хорошие данные. И, возможно, я смогу зарекомендовать себя в кино».

Шара действительно после съёмок побывал на UFC 303, сидел рядом с такими звёздами, как Чак Лидделл, Дональд Серроне, Джастин Гэтжи, и вполне комфортно чувствовал себя в их компании. Попутно успел встретиться с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом, поблагодарив их за то, как сейчас развивается его карьера.

Шара Буллет с Даной Уайтом Фото: Из личного архива Шарабутдина Магомедова

Несмотря на заявления, что Шара, скорее всего, не будет биться в США, менеджер бойца Али Абдель-Азиз уверяет в обратном. Об этом сообщил журналист Аарон Бронстетер: «Али Абдель-Азиз сказал мне, что ничто не препятствует выступлениям Шары Буллета в США. Али провел прекрасную встречу с Даной Уайтом на этой неделе».

На этом фоне сам Шара уже бросил вызов главному гейткиперу UFC Кевину Холланду в социальных сетях и сообщил, что разговаривал об этом поединке с боссами промоушена: «Кевин Холланд. Прямо нацелен на него и готов взять его на абордаж в ближайшем будущем. Я встречался в офисе UFC с Хантером Кэмпбеллом и Даной Уайтом и просил их об этом бое. И они пообещали мне в ближайшее время его организовать. Я очень заряжен на большое имя. Холланд — зрелищный соперник, проводит зрелищные бои, работает на публику. И я готов зажечь искры в этом бою и дать фанатам то, что они ждут».

Холланд уже принял вызов и его единственное условие — биться в США. Кевин никогда не уклоняется от боёв, дерётся с кем угодно и когда угодно, так что и от Шары он сбегать не станет. Вопрос лишь в том, действительно ли Магомедов может биться за океаном? Если да, то у него огромный потенциал стать настоящей звездой. Холланд — отличный трамплин для взлёта. Кевина любят и руководство, и болельщики, так что американец может поделиться с Шарой частичкой хайпа.

По словам Магомедова, следующий бой станет для него последним по контракту. И после того, как он отработает это соглашение и подпишет новое, ему начнут давать топовых оппонентов. Тогда Пират из Дагестана окончательно превратится в суперзвезду не только в Голливуде, но и в UFC. И за этой историей будет очень интересно наблюдать.