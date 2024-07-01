Вместо UFC — стагнирующая Япония. Молодая звезда ACA выбрала необычное место работы

Российские бойцы с большим удовольствием пробуют свои силы за рубежом. Особенно это касается молодых спортсменов, которые горят желанием покорить крупные мировые промоушены. И теперь на одного нашего там стало больше – Алибек Гаджамматов подписал контракт с RIZIN. Конечно, место для продолжения карьеры вряд ли можно назвать самым однозначным. Нужно понимать, что на фоне самых развивающихся лиг промоушен откровенно застаивается. Но, возможно, именно привлечение молодой поросли талантов сможет полностью перевернуть ситуацию.

Алибеку Гаджамматову всего 22 года, но он уже решил перебираться ближе к PFL и UFC. Практически нет сомнений, что RIZIN станет для него прекрасной отправной точкой. Россиянин дебютировал как профессионал в 2021 году. А прямо сейчас на его счету уже четыре победы в четырёх поединках. Более того, побеждает боец исключительно досрочно. А главное, практически постоянно – разными способами. Первых двух соперников он забил руками, затем сработал удар ногой в корпус. Именно так Алибек прокладывал себе путь к званию одного из самых статусных и ярких парней в ACA Young Eagles.

Алибек Гаджамматов Фото: ACA MMA

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире ACA Young Eagles 46 в Грозном, Гаджамматов победил удушающим приёмом в третьем раунде Шерзоди Садулло из Таджикистана. Именно это противостояние должно было стать определяющим для всего дальнейшего развития карьеры российского бойца. И он не подвёл своих фанатов. Конечно, финишировать оппонента получилось лишь в третьей пятиминутке, но до этого момента Алибек практически тотально доминировал, не позволял ничего оппоненту. Поэтому завершение поединка стало лишь закономерным итогом. И в Азию россиянин отправляется в качестве одного из самых ярких «выпускников» Молодых орлов.

Стоит отметить, что выбор промоушена действительно может вызывать вопросы. Но нужно вспомнить, что выступает Гаджамматов в рамках наилегчайшего дивизиона (до 57,2 кг). Этот вес в UFC не особенно котируется, считается довольно застоявшимся. Да и в PFL или Bellator ситуация практически такая же. Именно по этой причине особенного смысла пробовать свои силы там попросту не было. Но в RIZIN вполне можно сделать себе прекрасный задел на будущее.

Уже не раз поднимался вопрос о том, что в UFC перестали пристально следить за российскими лигами. Их полностью устраивает ростер наших парней, который есть на данный момент. Да и в остальных топовых промоушенах особенного ажиотажа не наблюдается. Поэтому именно RIZIN может стать прекрасной витриной для Гаджамматова. В его весовой категории выступает много ярких бойцов. Азиаты любят дивизионы «мухачей», в которых лёгкие парни умеют устраивать шоу. Поэтому и Алибек вполне может стать настоящей суперзвездой лиги.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Есть уверенность, что теперь всё полностью зависит от Алибека. И если россиянин продолжит разбивать оппонентов так же ярко, он быстро пролетит по всей этой лестнице прямо к UFC. Главное, грамотно воспользоваться своими шансами.