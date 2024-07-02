Хабибу грозит лишение свободы из-за налогов? Всё, что нужно знать о скандале

Около двух месяцев назад в Сети появилась информация, что у Хабиба Нурмагомедова возникли проблемы с налоговой службой. В частности, указывалось, что счета промоушена Eagle FC, который формально ещё функционирует, и благотворительного фонда Хабиба заморожены.

Телеграм-канал Mash сообщал, что причиной проверок этих счетов стали недостоверные сведения в официальных бумагах других организаций Хабиба. Они впоследствии были закрыты, и такая же судьба грозила Eagle FC и фонду. Тогда же впервые всплыла сумма общей задолженности Хабиба — чуть более 300 млн рублей. Если конкретнее, то 306 688 389 рублей.

Хабиб Нурмагомедов Фото: РИА Новости

Не секрет, что по завершении профессиональной карьеры Нурмагомедов активно вкладывался в различные сферы бизнеса. Помимо собственного промоушена, он вложился в большой ресторан «Папаха» в Махачкале, открыл несколько точек фастфуда в разных городах, инвестировал в различные проекты в ОАЭ. Эксперты тогда оценивали ситуацию и предполагали, что в худшем случае экс-чемпиону UFC грозит несколько лет лишения свободы.

С того времени тема с налогами Нурмагомедова практически не поднималась. Но 1 июля стало известно, что долг Хабиба составляет уже 297 млн, что тоже немало, а Федеральная налоговая служба арестовала счета Орла. Более того, под проверку попали и родственники бывшего бойца. Правда, у Умара и Абубакара Нурмагомедовых, как выяснилось, задолженность не превышает и 300 рублей.

Что касается Хабиба, то у него, судя по всему, проблемы. Дядя бойца в ответ на вопрос о финансовых делах племянника усомнился в достоверности информации о задолженности: «Не лез в кошелёк Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же. Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало».

А вот в налоговой, напротив, подтвердили информацию о задолженности и о том, что она будет взыскана в соответствующем порядке: «Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из‑за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 год. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию».

Хабиб Нурмагомедов Фото: РИА Новости

В ответе ФНС отмечается период с 2019 по 2021 год. В этот временной промежуток Хабиб провёл два последних боя в карьере — против Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Соответственно, исходя из слов представителя налоговой, после этих боёв Нурмагомедов не заплатил налог. Если исходить из данных разных источников, то за те два поединка Хабиб заработал больше $ 10 млн. Вполне возможно, что в этот период попала ещё и часть гонорара за бой с Конором Макгрегором, прошедший в конце 2018 года.

В целом вряд ли эта история связана со злостным уклонением от выплаты налогов. Всё могло свестись к плохой работе бухгалтерии, а Хабиб поверил на слово людям, которые отвечали за это. Так или иначе, с этой проблемой периодически сталкиваются и звёзды из других видов спорта. Согласно российскому законодательству, столь крупная задолженность подпадает под статью 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере». Спектр наказаний — от штрафа в размере 200-500 тысяч до лишения свободы.

К слову, главный «фанат» Нурмагомедова Конор Макгрегор уже отреагировал на ситуацию: «Разорённый и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги. Я слышал, что теперь он занимается эскортом в Дубае».

Хабибу в ближайшее время стоит обратить внимание на работу бухгалтерии и в кратчайшие сроки разобраться с возникшей проблемой, которая в том числе ложится пятном на его репутацию. Скорее всего, денег у Нурмагомедова на решение этой проблемы достаточно.