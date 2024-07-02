Вместо заслуженной пенсии — удары по голове и страдания. Почему ветераны не уходят из боёв

Современные единоборства становятся всё более ярким и интересным направлением. Но некоторые поединки откровенно разочаровывают фанатов. В частности, шквал критики вызывают бои ветеранов. Возрастные спортсмены продолжают выходить в клетку или ринг, чтобы подзаработать денег и напомнить о себе. Правда, зачастую это сопряжено с огромными рисками для здоровья. Но складывается ощущение, что другого выхода у бойцов попросту не остаётся. А особенно сильно это проявляется в России, где поединки возрастных спортсменов – практически тренд.

В нашей стране многим действительно приходится драться до почтенного возраста. И у этого есть сразу несколько причин. Одна из ключевых – размеры гонораров. Безусловно, топовые спортсмены ведущих промоушенов получают хорошие контракты. Но таких бойцов – единицы. Лучшие, самые сильные. Они действительно получают топовые условия. А вот всем остальным приходится выходить и биться за довольно небольшие деньги. Поэтому ни о каких накоплениях по ходу карьеры не приходится и думать. Бойцы вынуждены за свои финансы проводить подготовку, оплачивать кемпы. И это также становится довольно большой статьёй расходов. Говоря откровенно, некоторые на протяжении длительного времени дерутся практически в минус.

Очень важной причиной является и то, что в России отсутствует система, которая позволяет возрастным бойцам находить себя в других направлениях. Конечно, есть комментаторы – Григорий Дрозд, Николай Валуев. Но в эту работу после боёв уходят единицы. Да и практически все промоушены делают ставку на молодых талантов, которые считаются более яркими и интересными. Очень мало бойцов пробуют свои силы в тренерской работе. Поэтому после завершения карьеры единственным способом кормить себя и семью… становятся всё те же бои. Просто немного другого статуса. Поэтому и приходится смотреть на то, как терпит и выдерживает каждый новый бой Александр Емельяненко, а после выхода из клетки его уносят буквально под руки. Либо наблюдать за битвой Джеффа Монсона и Олега Тактарова, которая из профессионального бокса в итоге превратилась… в уличную драку с партером и укусами.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит отметить, что далеко не все являются вынужденными «старичками» в боях. Некоторые с большим удовольствием продолжают драться, потому что действительно любят это дело. Положительным примером является Венер Галиев, который продолжает выступать в ACA. И он вовсе не выглядит статистом в свои 49 лет. Россиянин имеет внушительный профессиональный рекорд – 38-16. А главное — Венер продолжает побеждать молодых оппонентов, преподавать им уроки. Но Галиев скорее исключение из правил.

Чаще всего, к сожалению, спортсмены сталкиваются с тем, что им приходится зарабатывать. За океаном возможностей делать это безболезненно побольше. В частности, есть реслинг, в который уходит огромное количество экс-профессионалов. Там уровень опасности для здоровья не так высок. А вот возможность обеспечивать себя сохраняется. Причём, видимо, гонорары не сильно отличаются по размерам от того, что бойцы зарабатывали по ходу карьеры.

Олег Тактаров первый чемпион UFC из России «Если меня позовут в реслинг, соглашусь ли я? Соглашусь, соглашусь. Мне в 1999 году предлагали контракт с WWE. Я должен был тренироваться полгода и потом год выступать. Мне предлагали контракт на $ 600 тыс., а в совокупности я мог зарабатывать около $ 2 млн. Это было не вовремя. Возможно, если бы мне в 2004 году предложили, я бы согласился. В тот момент я уже немного охладел к голливудскому кино. А в 1999 году был полностью на нём сосредоточен. И никакой реслинг меня не интересовал».

Правда, такие проблемы сохраняются не только в России. За рубежом также подхватили моду на поединки возрастных спортсменов. Причём некоторые из них выглядят ещё более абсурдно и опасно. В частности, все с ужасом ждут противостояния Джейка Пола и Майка Тайсона. А всё потому, что поединок было решено проводить с официальным статусом. Результат будет записан в профессиональный рекорд, а значит, молодой блогер постарается в полную силу рубиться против легендарного оппонента. И многие высказывают опасения, что для Железного Майка это может обернуться трагедией.

Стоит отметить, что в ближайшее время из ветеранов подерётся не только Тайсон. Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер проведёт реванш с Джоном Готти III. Благо было принято решение, что поединок всё-таки будет носить выставочный характер. А 45-летний Мэнни Пакьяо получил нового соперника на турнире Rizin. Оппонентом станет Рукия Анпо, которому всего лишь 28 лет.

Мэнни Пакьяо Фото: Christian Petersen/Getty Images

В случае с этими парнями ситуация мало зависит от денег. Скорее, бойцы просто не могут найти себя после ухода из профессионального спорта. Они привыкают к постоянному вниманию. А затем оказываются в тени, что очень сильно бьёт по их ментальному состоянию. И экс-бойцы прекрасно понимают, что поединки очень опасны, но просто вынуждают себя выходить в ринг или октагон. Они отдают себе отчёт в том, что только так могут получить солидную порцию хайпа и внимания.

И всё-таки кажется, что в такую ситуацию должны вмешиваться сами промоутеры, а также лиги. Хотя бы для того, чтобы минимизировать риски. Во-первых, поединки должны носить исключительно выставочный характер. Возможно, экс-бойцы и сами хотят биться с молодёжью на равных. Но слишком уж опасной выглядит эта затея. Во-вторых, нужно брать положительный пример с тех промоушенов, где после завершения карьеры многие топовые спортсмены получают другие возможности для заработка, остаются в центре внимания. Таким положительным примером выглядит UFC. Сейчас лига практически напрямую связана с WWE, поэтому может отправлять экс-бойцов в реслинг буквально пачками. Кроме того, она помогает бывшим спортсменам проявлять себя в качестве бойцов и аналитиков. А некоторые даже ведут трансляции в официальных социальных сетях лучшей лиги на планете. Главное — желание.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Любопытно, но положительным примером для всех бойцов, которые не хотят драться до глубокой старости, является Конор Макгрегор. Он ещё по ходу карьеры настолько развил свой профессиональный бренд, что остаётся в центре внимания, даже не выходя в октагон. Ирландец пробует себя и в бизнесе, и в кинематографе. И всё это сопряжено с солидными гонорарами, финансовой прибылью. Именно по этой причине уже в 32 года Конор мог позволить себе окончательно уйти из боёв. Правда, пока Ноториус не заявлял об этом официально. Но, есть подозрение, это лишь дело времени.

Конечно, бои ветеранов носят и положительный характер. Они позволяют фанатам вновь посмотреть на кумиров, проникнуться ностальгией и тёплыми чувствами. Но очень хочется, чтобы это всё не сопровождалось мучениями, опасностью для здоровья и даже жизни. Первые шаги к изменению ситуации уже делаются. Важно не останавливаться на достигнутом.