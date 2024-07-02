Царукян останется без реванша с Махачевым? Бой с чемпионом предложили другому бойцу

В апреле на UFC 300 Арман Царукян одержал тяжёлую победу над Чарльзом Оливейрой и официально стал первым номером лёгкого дивизиона и, соответственно, главным претендентом на титульный бой. Ему сразу же предложили поединок с Исламом Махачевым на UFC 302, но Арман отказался, мотивировав это желанием лучше подготовиться, а не начинать лагерь за семь недель до важнейшего вызова в карьере.

Махачев в итоге отбился с Дастином Порье, успешно защитил титул, проведя эффектный удушающий приём, обновил несколько рекордов UFC и встал перед логичным вопросом — что делать дальше? Ислам давно хочет попытаться стать двойным чемпионом, но и в лёгком дивизионе есть ещё работа. Единственным претендентом и, по сути, единственным соперником для Махачева сейчас является Царукян.

Однако Арман самостоятельно подбросил себе проблем в виде дисквалификации. На UFC 300 он устроил потасовку с болельщиком, и спустя пару месяцев стадо известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев. Да, при выполнении определённых условий отстранение может сократиться на три месяца, и, соответственно, боец в теории может стать соперником Махачева на турнире UFC 308 в Абу-Даби в конце октября.

Однако, похоже, в UFC уже готовы подстраховаться и нашли Исламу соперника. И стать им внезапно может Майкл Чендлер, который сам об этом и сообщил: «Мне предложили Махачева в октябре. Но если Макгрегор и его мизинец на ноге будут готовы к сентябрю, давайте сделаем это в «Сфере». Крупнейшее спортивное событие в истории спорта!»

А потом обратился отдельно к Исламу: «Я охотился за твоей задницей восемь лет. Старая добрая американская борьба бьёт дагестанское самбо в любой день недели. Меня не переводят на открытых матах, не переводят в клетке. Меня не переводят, и точка».

Майкл Чендлер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Итак, выходит, что Чендлер впервые за почти два года открыт к варианту боя с соперником, которого зовут не Конор Макгрегор. Почему вариант с Махачевым даже реален? Очевидно, что Исламу нужен соперник на осень, он планирует провести очередную (возможно, последнюю) защиту титула в лёгком весе. Если случится так, что Царукян не сможет выступить осенью, то претендентов просто нет. В топ-5 есть Порье, Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Все идут после поражений, а двое из них проиграли Исламу. Есть Матеуш Гамрот, но никто поляку титульный шанс не даст, если не случится какого-то форс-мажора.

Вот и остаётся Чендлер. Это всё ещё громкое имя, что добавит популярности Махачеву. Другой момент в том, что время идёт, Майкл долго не бьётся, и в UFC не хотят терять такой актив. К тому же, возможно, в промоушене предполагают, что Конор не вернётся, и пора Чендлеру возвращаться в октагон с другим соперником.

Проблема в том, что если этот бой состоится и Махачев разберёт Чендлера, что по идее должно случиться, то достижения чемпиона будут принижать и начнутся разговоры в духе «а кого он побил?», «слабая оппозиция». Хотя, по сути, Ислам просто бьёт тех, кого ему дают, и замахивается на рекордную серию в истории. Если соперник — шестой номер дивизиона, то россиянин будет готов разобраться и с ним.

Махачев уже эффектно ответил Чендлеру: «На тебя нельзя положиться, чувак. Один твит от твоего хозяина – и ты убежишь. Чемпиону нужен настоящий соперник».

Безусловно, главный претендент всё ещё Царукян. По справедливости он должен быть следующим соперником Махачева, потому что сделал достаточно, чтобы получить тот самый вожделённый реванш. Но в UFC уже показывают, что не будут зацикливаться на варианте с Арманом и готовы поставить напротив чемпиона другого соперника. Кто знает, может быть, Царукян через несколько месяцев будет жалеть, что не принял бой на UFC 302.