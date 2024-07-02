В WBC готовы подарить Уайлдеру титульный бой. Почему это позорное решение для бокса

1 июня в Саудовской Аравии в рамках большого вечера профессионального бокса некогда грозный Деонтей Уайлдер совершил, как казалось, последнюю попытку задержаться на высочайшем уровне.

За несколько месяцев до этого Бронзовый бомбардировщик вчистую проиграл по очкам Джозефу Паркеру, не сумев за все 12 раундов подступиться к неудобному сопернику. Тогда многие заговорили о том, что Деонтей начал сдавать. Он выглядел робко, неуверенно, будто забывал о наличии удара страшной силы. Перед боем с Чжан Чжилэем Уайлдер показывал признаки выздоровления. Был ярок на пресс-конференции, смотрелся бодро, и фанаты заговорили о возможном возвращении классической версии боксёра, который сносил всех подряд.

Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

Как показала практика, на ринг вышел всё тот же зажатый, потускневший и неуверенный в себе Бронзовый бомбардировщик, которого отправили в тяжёлый нокаут в пятом раунде. Это стало поводом для серьёзных размышлений на тему того, стоит ли Уайлдеру снова выходить на ринг. Только ленивый не высказался на тему завершения карьеры Деонтея.

Промоутер Фрэнк Уоррен посоветовал присмотреться к другим занятиям: «Уайлдеру нечего доказывать. Чжилэй же показал, из чего он сделан. В последних двух боях Деонтей Уайлдер не был бойцом, которым являлся. Это происходит не только в боксе, такое случается со всеми в жизни. Не хочу добивать лежачего, но я не желаю смотреть, как Уайлдер дерётся с проспектами. Считаю, что он слишком хорош для этого. Его уважают в нашем деле. Думаю, что для него пришло время присмотреться к другим занятиям».

Карл Фроч категорично высказался о неспособности Уайлдера конкурировать на топ-уровне: «Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено. Чжан Чжилэй переехал его, и я считаю, что это должен быть конец его карьеры. Не думаю, что Деонтей объявит об этом, но он задумается. Уайлдер больше не является угрозой в супертяжёлом весе, он неспособен конкурировать. Он проиграл Джозефу Паркеру, а теперь его нокаутировал Чжилэй. И это был очень серьёзный нокаут. Деонтей выглядел тенью себя прежнего».

А Эдди Хирн отметил, что решение уйти может стать правильным: «Не думаю, что кто-то имеет право указывать Деонтею Уайлдеру, что он должен завершить карьеру. Но, честно говоря, я думаю, что мы больше никогда не увидим его на прежне уровне, который он демонстрировал ранее. Если бы он объявил, что заканчивает, то это было бы правильно. Он мог бы драться на низком уровне ещё два или три года, но я не думаю, что ему это интересно».

И что мы видим вместо этого? Что глава WBC Маурисио Сулейман готов дать Уайлдеру титульный бой, если он сам этого захочет. Нюанс в том, что титульник будет не в супертяжах, где бьётся Деонтей, а в бриджервейте — категории, которая появилась не так давно. Уайлдер всегда был маловат для супертяжёлого веса, так что спокойно впишется в лимит весовой.

«Уверен, если Уайлдер захочет сразиться за пояс в бриджервейте, то в WBC одобрят это решение. Но пока что мы не получали от команды нашего дорогого Деонтея никаких запросов», — написал Сулейман.

Решение — абсолютно позорное и в очередной раз дискредитирует бокс. Понятно, что нет официального объявления, но сам факт такой возможности уже многое говорит. Человеку на серии из двух поражений и с рекордом 1-4 в последних пяти боях готовы дать титульник.

Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

Конечно, Уайлдер — это большое имя, он очень долго владел поясом WBC в супертяжёлом весе, но сейчас от Бронзового бомбардировщика осталась одна тень, а давать ему титульный бой — неуважение к нынешнему чемпиону Лоуренсу Околи. Он, конечно, с удовольствием примет бой с Уайлдером, который ещё способен дать толчок новому проспекту, но, похоже, неспособен оказывать серьёзное сопротивление на ринге топовым соперникам.

WBC давно обвиняют в чересчур лояльном отношении к определённой группе бойцов. Можно вспомнить пример Сауля Альвареса, которого оберегают от опасных претендентов. Канело уже два года морозит временного чемпиона WBC Дэвида Бенавидеса и не собирается ему давать бой, а организация не лишает своего чемпиона пояса. Попытка сделать Уайлдера чемпионом и выжать из него последние соки — из той же категории позорных решений.

Зачастую именно WBC выступает оплотом всего плохого, что есть в боксе. Там готовы прокатывать легитимных претендентов в угоду удобным чемпионам, вводят временные и серебряные пояса, теперь выдумывают и такие трюки. Никто не был бы против перехода Уайлдера в бриджервейт. Он может провести пару боёв в новой категории и получить титульник в случае побед — тогда не будет никаких претензий. Но этого делать не планируют.

По-хорошему Уайлдеру пора отдыхать, он отдал боксу всё, что мог. Запомнился вирусными нокаутами и сумасшедшей трилогией с Тайсоном Фьюри, так что спокойно может уходить — наследие есть, деньги есть. Если он готов на полноценный титульный забег, все будут только рады. А незаслуженные шансы на пояс будут оседать пятном и на карьере Уайлдера, и на репутации бокса.