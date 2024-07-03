«Великий боксёр с низкой коммерческой ценностью». Что не так со Стивенсоном

Шакур завоевал чемпионские пояса в трёх дивизионах, но звездой так и не стал.

В ночь с 6 на 7 июля в США состоится вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе, в котором чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон будет защищать титул против Артёма Арутюняна.

Шакур Стивенсон – непобеждённый американский боец, который является одной из главных потенциальных звёзд лёгкого веса. Ещё до профессиональной карьеры Стивенсон блистал в любителях, где выиграл юношеские Олимпийские игры, а также завоевал серебро Олимпиады в Рио.

В профессиональной карьере у Шакура всё складывалось отлично. Он начинал в полулёгком весе, где за полтора года провёл девять боёв, во всех одержал победы, завоевал несколько локальных титулов и в итоге добрался до титула чемпиона мира. Правда, защищать он его не стал, а перешёл во второй полулёгкий вес. В третьем поединке в новой весовой категории Шакур победил Джеремию Накатилу и стал временным чемпионом мира, а в следующем поединке финишировал Джамеля Херринга и стал полноценным чемпионом. Самый громкий на данный момент поединок был у Стивенсона против мексиканца Оскара Вальдеса с рекордом 30-0. Поединок был объединительным, Стивенсон одержал уверенную победу решением судей и забрал два чемпионских пояса.

Во втором полулёгком весе Шакур тоже задержался ненадолго: после победы над Вальдесом Стивенсон победил Робсона Консейсао, правда, был лишён своих поясов за то, что не уложился в лимит весовой категории и перешёл в лёгкий вес. В новой для себя категории Стивенсон нокаутировал Суитиро Йосино, а следом завоевал вакантный титул WBC, победив Эдвина Де Лос Сантоса. И теперь этот титул он будет защищать в поединке против Артёма Арутюняна.

Несмотря на обилие титулов в разных весовых категориях, карьера Шакура в профессионалах развивается не так, как хотелось бы молодому боксёру. Стивенсон даже задумывался о завершении карьеры.

«Я официально ухожу из бокса. Буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя своё ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен», — написал как-то Стивенсон.

Понять Стивенсона можно — он хочет больших боёв, которые помогут ему стать настоящей суперзвездой современного бокса. Однако, несмотря на идеальный рекорд и большой послужной список в любителях, Шакур по-прежнему считается перспективным, а не звёздным боксёром. В его категории есть Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко, которые владеют чемпионскими поясами и поединок с которыми принёс бы Стивенсону ту самую известность. Но вместо этого он вынужден защищать титул против седьмого номера рейтинга WBC Артёма Арутюняна.

Конечно, Шакур недоволен таким положением дел. Стивенсон видит проблему в своём промоутере Бобе Аруме и не стесняется публично высказываться об этом.

«Я смогу подобрать себе лучшее место, когда стану свободным агентом. Все знают, что между мной и Джервонтой Дэвисом может быть самый большой бой из возможных, и каждый промоутер хочет принять участие в этом. Боб Арум же говорит мне: «Top Rank или ничего», — заявил Шакур.

А вот у Боба Арума своё представление о ситуации. Известный промоутер считает, что Стивенсон не получает громких боёв из-за отсутствия популярности в боксёрском сообществе.

«Шакур — великий боец, но с низкой коммерческой ценностью. Когда пытаешься заставить бойца уровня А драться с ним, тот говорит: «Зачем? Мне будет нелегко победить его, а если я это сделаю, то что он принесёт с собой?» В этом проблема бокса», — сказал Боб Арум.

В чём-то логика Арума прослеживается. Стивенсон, действительно, не так популярен, как, скажем, те же Дэвис и Ломаченко. У Шакура нет толпы фанатов, как, например, у Дэвиса, которые раскупали бы билеты и платные трансляции на все его поединки, сам Шакур не особо раскручен в медиа, как тот же Райан Гарсия, получивший бои и с Дэвисом, и с Хейни. Да и стиль Стивенсона не играет в его пользу: да, он побеждает, но делает это не так ярко, как тот же Дэвис. У Шакура в последних семи боях только две досрочные победы, и те, мягко говоря, не над самыми звёздными оппонентами.

С другой стороны, Шакур делает то, что должен делать боксёр – побеждает. Он чемпион мира в трёх весовых категориях – достижение, которое вряд ли покорится обычному боксёру. Стивенсон, безусловно, талантлив, но ему не хватает громких побед над серьёзными оппонентами. И что бы там ни говорил Боб Арум, задача организации поединков лежит на промоутере.

Сейчас Стивенсону предстоит защита пояса против Артёма Арутюняна. Да, вывеска не самая громкая, но Шакуру нужно продолжать побеждать и укреплять свои позиции. Возможно, к концу года он получит свой долгожданный громкий бой. Дело в том, что планируется организация поединка между Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко, и Боб Арум заявил, что предпримет все возможное, чтобы с победителем этого боя сразился именно Стивенсон. Для этого Шакуру необходимо сохранить свой пояс в ближайшие выходные, а вместе с ним заветный «нолик» в графе поражений, который поднимает цену любого боксёра.