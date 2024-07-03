Жизнь ничему не научила Прохазку. Чешский самурай останется вечным претендентом

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В ночь на 30 июня в рамках UFC 303 прошёл титульный реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. Первый бой запомнился тем, что чешский боец весьма неплохо подготовился к сопернику, миксовал размашистые атаки с финтами и доставлял немало проблем. При этом Иржи съедал много лоу-киков, чего с Перейрой делать нельзя, и держал руки слишком низко — вечная проблема Прохазки. В итоге поплатился за это.

В реванше Иржи и вовсе был ужасен. К стойке с опущенными руками добавился странный геймплан с подсиживаниями под жёсткие джебы Алекса. Прохазка пытался контратаковать лоу-кики, но начисто забыл про то, что в руках у его соперника страшная сила и голову лучше беречь. В итоге как минимум три жёстких левых хука нашли голову Иржи. От одного из них чех свалился в нокдаун. А затем был тяжёлый нокаут после удара ногой в голову.

«Когда я был в раздевалке, мой тренер Плинио показал мне видео, на котором Иржи разминается к нашему бою. Я заметил, что он планирует контратаковать мои лоу-кики. Защищаться и контратаковать. Но я сказал Плинио, что его тайминг не очень хорош. Итак, я заметил, что Иржи слишком сосредоточен на защите от лоу-киков и держит руки опущенными, оставляя голову открытой. Поэтому я сказал тренеру, что попробую поймать его на хай-кик», — объяснил Перейра после боя.

И эта проблема Прохазки идёт с ним на протяжении всей его карьеры. Стабильно возникают большие вопросы к действиям Прохазки и его бойцовскому IQ. Стихия чешского бойца — хаос, его поединки никогда не бывают скучными, но его пробелы всё же показывают — Прохазка был случайным чемпионом. Можно вспомнить каждый бой Иржи в промоушене — везде он периодически демонстрировал нечто безумное, что могло привести к провалу.

Иржи Прохазка Фото: Ian Maule/Getty Images

В дебюте с Волканом Оздемиром Прохазка очень сильно нахватался в голову в первом раунде, но тут помогла настойчивость. Боец упорно шёл в прессинг, в итоге передавил Оздемира и нокаутировал его. В следующем поединке Иржи умудрился «съесть» мощный ап-кик от Доминика Рейеса. В тот момент, по словам самого Прохазки, он на какое-то время отключился, но быстро пришёл в себя и продолжил биться. Титульное противостояние с Гловером Тейшейрой и вовсе было парадом ошибок с обеих сторон, но Иржи в этом безумии повезло больше. Опять же, во многом потому, что ему удалось затащить соперника в свою стихию — хаос.

И нельзя сказать, что эта проблема появилась относительно недавно. Прохазка довольно долго блистал в Rizin, закатывал там всё такие же зрелищные поединки и каждый раз рисковал упасть в любую секунду. Картинка была всегда похожей — Иржи опускал руки, занимал полукаратистскую стойку и начинал поджимать, пытаться делать оттяжки и уклоны, но неизменно пропуская в голову. Это прокатило в бою с Вадимом Немковым, но уже в следующем поединке в рамках мирового Гран-при Rizin Мухаммед Лаваль пережил натиск Прохазки на первых минутах, а потом наказал его. Иржи поднялся после тейкдауна от соперника и просто побежал за ним с опущенными руками. Лаваль ответил контратакой и сложил Прохазку на канвасе.

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После второго боя с Алексом Перейрой чешский боец выглядел невероятно расстроенным: «Спасибо за вашу поддержку. Я хочу поблагодарить Алекса за бой. Он был великолепен. И единственное, о чём я думаю, это о том, что мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру. Спасибо вам всем за вашу поддержку».

Проблема в том, что и после первого поражения Прохазка был намерен совершенствоваться. Но этого не произошло. В бою с Александаром Ракичем на UFC 300 он принимал в голову абсолютно все удары, но ему удалось пережить это, затем затянуть соперника в размены и нокаутировать. Однако похоже, что дальше Прохазке будет только сложнее. Он может в похожей манере устроить зарубу с Джамалом Хиллом, но парни с высоким бойцовским IQ вроде Перейры будут безжалостно переезжать Иржи.

Алекс Перейра — Иржи Прохазка Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Такие бойцы с ярким стилем, конечно, должны быть в любом промоушене. Они способны украсить кард, их бои всегда интересно посмотреть, но, скорее всего, чемпионом Прохазка больше не станет. Жизнь не учит чеха ничему, он всё так же действует с опущенными руками, поэтому рискует остаток карьеры провести в лучшем случае в статусе вечного претендента. В худшем — повторит судьбу Тони Фергюсона, который уже является совладельцем антирекорда по количеству поражений подряд в UFC. Хотя Прохазку с распростёртыми объятиями могут встретить в Rizin — японский промоушен набирает ход и будет рад вернуть свою экс-звезду.

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