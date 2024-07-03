Только не списывай точь-в-точь. Реалити от HARDCORE – «пиратская» копия шоу UFC

Две недели назад увидела свет первая серия реалити-шоу от HARDCORE. Позиционировалось всё громко и с большим размахом. Организация приняла решение пригласить суперзвёзд мирового уровня, парней вывезли на специальное ранчо. Однако с первого же выпуска стало понятно, что всё это не особо помогает. А всё потому, что в глаза быстро бросилось в глаза главное – реалити практически полностью скопировано с The Ultimate Fighter. И если UFC занимается этим уже давно, что позволило избавиться от многих проблем со временем, то HARDCORE пока проходит непростой и очень тернистый путь.

На самом деле, положительные моменты есть. И ключевой – наличие звёздных тренеров. Люк Рокхолд – экс-чемпион UFC и Strikeforce, Тайрон Вудли также владел поясом в лучшей лиге на планете, причём защитил его четыре раза. С этой точки зрения никаких сомнений в их статусе не возникает. И по картинке заметно – тренеры полностью вовлечены в процесс, не отбывают номер. Видимо, оба получили от HARDCORE солидные гонорары, поэтому будут отрабатывать их на максимум. Кроме того, в эпизодах появляются Хамзат Чимаев, Хавьер Мендес и другие топы смешанных единоборств.

А теперь, к сожалению, к отрицательным моментам. И их пока довольно много. Первое, что бросается в глаза – поразительное сходство с шоу The Ultimate Fighter от UFC. И проявляется это практически во всём. От формата серий до каждой отдельной тренировки. От пресс-конференций до поведения бойцов. Конечно, некоторые активности выглядят уникально. Но было бы довольно странно, если бы HARDCORE скопировал всё от и до. Однако подавляющее большинство моментов совпадает. Поэтому возникают серьёзные вопросы относительно того, как именно шоу собирается позиционировать себя дальше.

HARDCORE FIGHT SHOW REALITY Фото: Кадр из видео

Кроме того, никуда не делись конфликты – куда же без них? И пока они выглядят достаточно постановочно. Например, уже в первой серии сцепились бойцы из противоположных команд. Но при этом тренерам удалось быстро всё уладить. И всё-таки от концепции драк и скандалов HARDCORE отходить, видимо, не собирается. И это при том что в самой лиге не так давно были приняты правила, согласно которым принимать такие вещи промоушен не собирается. Но для привлечения внимания к выпускам такие ситуации будут случаться. И выноситься в заголовок, чтобы заманивать аудиторию.

HARDCORE FIGHT SHOW REALITY Фото: Кадр из видео

Одним из важных моментов выглядит то, что по первым сериям очень мало внимания уделяется тренировкам. Сами процессы также показаны схематически – два-три упражнения, а затем резкий переход к разговорным форматам или активностям. А ведь именно это необходимо показывать в первую очередь. Но вместо этого большой тайминг занимает езда на дорогих машинах… Стоп. Где-то мы это уже видели, верно? Одного из своих подопечных катал на автомобиле тренер Конор Макгрегор в шоу The Ultimate Fighter.

Говоря откровенно, пока шоу от HARDCORE выглядит сыровато. А главное — слишком сильно напоминает прототип из-за океана. Конечно, это можно связать с тем, что пилотные выпуски направлены на «прощупывание» ситуации. А у промоушена есть время, чтобы исправить положение дел. Но пока всё выглядит как банальное списывание.

И всё-таки положительные моменты видны, потенциал для роста есть. Большой вопрос заключается в том, насколько HARDCORE и Анатолий Сульянов захотят и смогут его реализовать.