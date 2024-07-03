Анкалаеву наконец-то повезло. UFC больше не сможет игнорировать россиянина

В прошедшие выходные на UFC 303 прошёл титульный поединок в полутяжёлой весовой категории. Бразилец Алекс Перейра вышел на реванш с Иржи Прохазкой и уверенно оформил вторую защиту пояса, нокаутировав чеха в самом начале второго раунда.

Котировки Перейры взлетели до небывалых высот. Он спасает топ-турниры, выдаёт эффектные нокауты и превращается в суперзвезду. Поатан не так далёк от исторического похода за третьим поясом в тяжёлый дивизион. Такого в истории UFC не было, и неизвестно, будет ли вообще. Однако и в 93 кг у Перейры есть работа, которую так или иначе придётся выполнить.

Алекса Перейра после боя с Иржи Прохазкой Фото: Ian Maule/Getty Images

Магомед Анкалаев обладает внушительной беспроигрышной серией, входит в топ-2 дивизиона и является легитимным претендентом на пояс. Кто-то даже считает россиянина чемпионом без пояса, памятуя о странной ничьей с Яном Блаховичем. По сути, Анкалаев — ещё один выгодоприобретатель от исхода реванша между Перейрой и Прохазкой. Если бы победил Иржи, то с высокой долей вероятности была бы трилогия. Теперь же за спиной чемпиона только Анкалаев и дальше — пустота.

Алекс уже выразил готовность биться с любым бойцом, которого поставят против него. А Анкалаев выдал целую серию постов в социальных сетях, связанных с возможным боем: «Алекс, поздравляю, чемп, я очень впечатлён, но босс Дана Уайт всегда говорит, что это спорт возможностей, и всё, что я хочу, это возможность. И мне не нужна борьба, у меня достаточно ударов, чтобы проверить твой подбородок. Я верю, что нокаутирую тебя. Два года назад Алекс Перейра был не готов драться со мной, но я верю, что на сегодняшний день он для меня самый тяжёлый бой в дивизионе, как и я для него. Ребята, поверьте мне, я нокаутирую Алекса, мне не нужно его бороть для этого, у него слабая челюсть. Но при этом я знаю, что он очень опасен. Все эти парни из топ-5 были нокаутированы. Я лучший полутяжеловес на планете, ни один из этих парней не на моём уровне, и теперь я собираюсь биться с чемпионом. Я верю, что он не так меня боится, как остальные. Абу-Даби, Саудовская Аравия, Нью-Йорк, Лас-Вегас, не имеет значения. Где угодно, в любое время, я выиграю нокаутом. Будь готов, Алекс!»

Если посмотрим на топ-5, то убедимся — других претендентов нет. Прохазка дважды был нокаутирован и уходит в конец очереди, Джамал Хилл тоже побывал в нокауте, а ещё травмирован, так что выбывает. Блахович лечится после двух операций и тоже проиграл Перейре, а Александар Ракич идёт на серии из двух поражений.

Да, в теории возможен реванш с Блаховичем из-за того, насколько близким получился их первый бой с Перейрой. Но никому не интересен такой реванш, кроме самого поляка. У UFC просто нет выбора — Анкалаев должен получить титульный шанс. Кроме того, Магомеду очень сильно повезло с тем, что бой Перейры и Прохазки прошёл в июне. Если бы организация этого реванша затянулась, например, до осени, то Анкалаеву в любом случае пришлось бы с кем-то биться. Возможно, с Хиллом. А теперь они с Перейрой совпали в графиках и могут встретиться в конце года.

Любое другое решение с любым другим боем для Поатана — абсурд. К тому же Анкалаев сделал важную вещь — отошёл от странного требования биться именно в Абу-Даби. Это всё ещё предпочтительный вариант, но Магомед добавил, что готов подраться где угодно. Это уже правильный подход, потому что претендент не должен выбирать место и требовать, чтобы чемпион подстраивался под него. Теперь бой вполне может пройти, например, в Нью-Йорке на UFC 309.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Что касается шансов, то Анкалаев — фаворит, но Перейра всё ещё очень страшен для абсолютно любого бойца в мире. Магомед публикует тревожные сообщения, что готов потягаться с Алексом в стойке. Это ошибка, нельзя идти на поле столь мастеровитого ударника и пытаться его там переиграть. Анкалаев даже предлагает «сделку» — 15 минут без тейкдаунов.

Однако всё может измениться с первым попаданием Перейры. Блахович тоже обещал проверить ударку, но на восьмой секунде полетел в ноги. Даже ударов от бразильца не потребовалось. Если Анкалаев получит заслуженный титульный шанс, то должен пользоваться им по максимуму и забирать бой именно за счёт своих сильных сторон и слабостей Перейры. Иначе в случае неудачи следующего шанса придётся ждать очень и очень долго.